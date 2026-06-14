Když na americkém pobřeží při hranicích s Mexikem startuje Muskova raketa Starship, je to pro část tamních obyvatel podívaná, která jim přináší nové zákazníky a lepší výdělky. Kapitáni vyhlídkových lodí vozí fanoušky kosmonautiky na místa, odkud mohou sledovat starty obřích raket, restaurace v přilehlém městě obsluhují nově příchozí zaměstnance a region, dlouhodobě patřící k nejchudším v USA, získává pozornost, o jaké dříve nemohl ani snít, píše agentura Reuters.
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Příchod společnosti SpaceX přinesl dobré obchody i místní rodině Reyesových. Od založení Starbase se její podnikání v oblasti pronájmu lodí rozběhlo, protože do této oblasti proudí fanoušci kosmonautiky, aby mohli sledovat starty raket. Reyesův synovec navíc pracuje ve SpaceX jako svářeč a jezdí v autě Tesla Cybertruck.
Jenže stejná síla, která přitahuje návštěvníky a investice, podle části obyvatel poškozuje jejich domovy. Lidé z okolních měst tvrdí, že tlakové vlny při startech narušují zdi, okna i základy domů. Ty samé rakety, které podle Reyese přinášejí jeho rodině bohatství, zároveň otřásají domem jeho matky. Tlakové vlny z odpalů způsobují praskliny ve stropě, uvolňují těsnění oken a způsobují pokles základů. Patří mezi desítky obyvatel, kteří nyní žalují Muskovu společnost za způsobené škody.
Spor už se přesunul k soudu, kde obyvatelé žádají náhradu škod po společnosti SpaceX. Někteří mluví o opravách za desítky až stovky tisíc dolarů, což může převyšovat ekonomické možnosti domácností.
„Pokrok nelze zastavit,“ říká podnikatel Eddie Reyes.
Obraz budoucnosti?
Příběh Starbase tak není jen vyprávěním o technologickém pokroku, ale i zprávou o tom, jak rychle se může proměnit místo, které ještě před několika lety tvořila malá komunita u pláže. Dnes se nad pobřežím tyčí odpalovací zařízení vysoká více než 150 metrů, kolem nich vznikají ubytovny, malé domy, luxusnější stavby i výrobní zázemí. SpaceX plánuje v tamní továrně vyrábět komponenty pro stovky až tisíce raket Starship.
Město má navíc neobvyklou správu i atmosféru. Starbase byla začleněna jako samostatná obec a jejím starostou se stal zaměstnanec SpaceX Bobby Peden. Uvažuje se o vlastní policii i městském soudu. Ve škole Ad Astra se podle dostupných informací děti učí matematiku na úrovni výrazně přesahující běžné požadavky pro mateřské školy a místní podnik Astropub je přístupný pouze zaměstnancům SpaceX.
Pro příznivce firmy je to obraz budoucnosti. V ulicích se pohybují zaměstnanci na kolech, po silnici do nedalekého města Brownsville projíždějí kolony vozů Tesla Cybertruck a na místě vzniká symbolika odkazující k Marsu. Návštěvníci oceňují, že se mohou dostat do blízkosti raketového provozu způsobem, který by u tradičních kosmických center nebyl běžný.
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Místní politici proto často zdůrazňují ekonomickou stránku projektu. Podle březnové zprávy Brownsvillské rozvojové agentury má Starbase stát za vznikem zhruba 5 tisíc pracovních míst a za turistickými příjmy ve výši 100 milionů dolarů (více než 2 miliardy korun) za poslední rok. Město podle svých představitelů roste rychleji a SpaceX do něj přivedla novou kupní sílu.
Hledání rovnováhy během cesty na Mars
Rychlost rozvoje ale zároveň prohlubuje nedůvěru. Někteří bývalí obyvatelé, kteří své domy firmě prodali, dnes říkají, že původní nadšení vystřídal pocit uzavřenosti a tvrdšího dohledu. Kritici popisují prostředí, v němž má soukromá společnost mimořádný vliv nejen na ekonomiku, ale i na charakter veřejného prostoru.
Napětí pak ještě zesílilo po úmrtí smluvního pracovníka Joseho Bautisty, který údajně utrpěl smrtelný pád v zařízení SpaceX poblíž Starbase. Americká správa bezpečnosti a ochrany zdraví při práci incident stále vyšetřuje, Muskova SpaceX se k případu zatím nevyjádřila.
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Pro obyvatele údolí Rio Grande tak Starbase představuje dvojí realitu. Na jedné straně nabízí zaměstnání, turistický ruch a pocit, že se region stal součástí kosmické budoucnosti. Na straně druhé přináší hluk, otřesy, soudní spory a obavy, že v závodě k Marsu zůstávají potřeby lidí žijících přímo pod startovacími drahami až na druhém místě.
„Chtějí se dostat na Mars. Ale co my, kteří jsme tady? Nikdo na nás nemyslí,“ uvedla jedna z obyvatelek, která tvrdí, že její dům poškodily starty raket.
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