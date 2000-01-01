náhledy
Fanoušci stavebnic LEGO: Star Wars se mohou těšit na nový kousek. Alespoň ti z nich, kteří nemají hluboko do kapsy. Za prozatím rekordní sumu si pořídí set, na němž budou moct obdivovat i jednotlivé místnosti, kde se odehrály významné scény v této filmové sérii.
Autor: Profimedia.cz
Nový kousek ze série LEGO:Star Wars si každý nedovolí. Výše jeho ceny bude ze všech dosavadních stavebnic této společnosti vůbec nejvyšší.
Autor: Profimedia.cz
Díky průřezu uvidí majitelé Hvězdy smrti jednotlivé místnosti, které si mohou pamatovat z filmů.
Autor: Profimedia.cz
Jednou z nich je i chodba, kde se odehrál souboj Vadera s Obi-Wanem poblíž hangáru.
Autor: Profimedia.cz
LEGO s ním tak cílí i na předvánoční trh. Jeho cena bude ovšem úctyhodných tisíc dolarů, tedy přibližně 23 tisíc korun českých.
Autor: Profimedia.cz