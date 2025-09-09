|
OBRAZEM: Lego představilo svou dosud nejdražší stavebnici – Hvězdu smrti
Fanoušci stavebnic LEGO: Star Wars se mohou těšit na nový kousek. Alespoň ti z nich, kteří nemají hluboko do kapsy. Za prozatím rekordní sumu si pořídí set, na němž budou moct obdivovat i jednotlivé...
Už se blyští skoro vše. Trump změnil Bílý dům ve „zlatou kancelář pro zlatý věk“
Během svého druhého funkčního období americký prezident Donald Trump neustále pokračuje v proměnách interiéru Bílého domu. Sjednocujícím tématem je extravagance, jedna barevná tématika však vyniká...
V Praze postaví nejvyšší mrakodrap Česka, schválili radní. Bude mít tvar vraku lodi
Pražští radní schválili změnu územního plánu nutnou pro stavbu multifunkčního mrakodrapu nazvaného Top Tower, který u stanice metra Nové Butovice plánuje stavět developerská firma Trigema. Rada změnu...
Čekali haléře, přišlo zdražení o koruny. Ceníky pivovaru hospodské zaskočily
Plzeňský Prazdroj, největší český pivovar, od 1. října zvýší ceny části svých čepovaných i balených piv. Podle firmy půjde v průměru o 68 haléřů na půllitr, tedy o necelá tři procenta. Jenže v nových...
Milka v Německu zdražila a zmenšila se, spotřebitelé posílají výrobce k soudu
Ještě na počátku roku mělo balení čokolády Milka prodávané v Německu 100 gramů. V únoru se však americká nadnárodní skupina Mondelez, pod kterou značka patří, rozhodla gramáž zredukovat na 90 gramů....
Radary Eldisu pokryjí celý vzdušný prostor Česka, firma získala zakázku ŘLP
Společnost Eldis Pardubice získala významnou zakázku od Řízení letového provozu ČR. Dodá kombinované radary s radomy na stanoviště v Brdech a na Vysočině. Hodnota kontraktu činí 10,5 mil. eur (258...
Dům, v němž našli mrtvou Marilyn Monroe, se bourat nebude. Rozhodl tak soud
Vrchní soud v Kalifornii zamítl žádost majitelů o zbourání haciendy v Los Angeles ve španělském stylu, ve které herečka Marilyn Monroe strávila poslední měsíce svého života a kde ji v roce 1962...
Americké značky mají v Německu potíže. Coca-Cola tvrdí, že je Made in Germany
Ještě donedávna platilo, že němečtí spotřebitelé americké výrobky bezvýhradně milovali. Situace se ale mění a řada zámořských společností se svůj původ snaží čím dál více maskovat. Příkladem je i...
Krize nákladní železnice doléhá i na výrobce vlaků, CZ Loko propustí až 50 lidí
Výrobce nákladních lokomotiv CZ Loko z České Třebové propustí až 50 zaměstnanců, hlavně z výroby. Na podnik s šesti stovkami pracovníků podle zakladatele Josefa Bárty doléhá svízelná situace, v jaké...
Žádná atomová věda. Finsko spouští největší pískovou baterii na světě
Ve finském Pornainen právě spustili do provozu největší pískovou baterii na světě. Využívá 2 000 tun mastku k ukládání přebytečného obnovitelného tepla o teplotě přes 600 °C a poskytuje až 100 MWh...
V Praze a v okolí se pojede v tunelech. Jak bude vypadat trať nového rychlovlaku
Po moravských úsecích vysokorychlostních tratí se o zelené razítko dopadu stavby na životní prostředí hlásí dvojice úseků vysokorychlostních tratí směřujících z Prahy na Ústí nad Labem a Drážďany...
Přesně tohle jsme chtěli. Ropným magnátům se sázka na Trumpa zatím vyplácí
Američtí ropní magnáti během posledních prezidentských voleb v USA nalili desítky milionů dolarů do Trumpovy volební kampaně doufajíce, že v případě jeho vítězství se investice zúročí a prezident...
Konec boje proti uhlí. Beskydská obec získala pozemky těžařů, důlní věže se promění
Po takřka půl století hrozby proměny podhorské krajiny v hornickou si lidé v Beskydech mohou definitivně oddychnout. Podpisem tří smluv se státní pozemky bývalého černouhelného Dolu Frenštát...
Své výrobky vyhazujeme dobrovolně do vzduchu, říká šéf zbrojovky TDV
Začínali se „starým železem“, s renovacemi zašlých a rezavých tanků a obrněných vozidel z předrevolučních dob. Uběhlo deset let a před pár týdny představili nejmodernější obrněné kolové bojové...
Ambiente dnes zavřelo třicítku svých restaurací. Zaměstnanci dostali volno
Skupina podniků Ambiente v úterý 9. září slaví třicet let od svého vzniku. Toto jubileum si chtějí zaměstnanci řádně připomenout, jak informovali na svém webu. Všechny restaurace, kavárny, pekárny i...
Slovensko šetří. Navrhlo zmrazit mzdy, více zdanit bohaté, zdražit sladkosti
Slovenské ministerstvo financí navrhlo nový konsolidační balíček na ozdravení státních financí. Na prosazení 22 opatření v něm počítá s částkou 2,7 miliardy eur (téměř 66 miliard Kč). Téměř polovinu...