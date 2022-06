Na Srí Lance chybí jídlo i léky. Lidé si žádají o pasy a chtějí pryč

Třiatřicetiletá Lenora pracuje jako oděvní dělnice. Poté, co její manžel dostal výpověď v restauraci, se rozhodla požádat o práci pokojské v Kuvajtu.

„Můj manžel přišel o práci, jelikož chybí plyn potřebný k vaření a ceny jídla prudce vzrostly. Je velmi těžké najít práci a platy jsou velmi nízké,“ uvedla Lenora, která si podle svých slov vydělá asi 2500 srílanských rupií (168 korun) denně. Přežít v této situaci se dvěma dětmi je podle ní nemožné.

Minulý týden se vydala do 170 kilometrů vzdáleného hlavního města, aby si vyřídila cestovní pas. Společně s ní stáli ve frontě dělníci, majitelé obchodů, státní zaměstnanci i ženy v domácnosti. Všichni se snaží uniknout tamní ekonomické krizi, která je nejhorší za 70 let.

Ostatně fronty se staly pro obyvatele ostrovního státu každodenní realitou. Kvůli nedostatku pohonných hmot lidé před benzinovými stanicemi musí čekat dlouhé hodiny a podobně to vypadá i s potravinami.

Znehodnocení místní měny, rostoucí světové ceny komodit a nyní již odvolaný zákaz chemických hnojiv přispívají k růstu tamní inflace, která v dubnu u potravin vystoupila k 57 procentům.

Trojnásobek vydaných pasů

O tom, že se lidé snaží ze země uniknout, svědčí i vládní statistiky. Během prvních pěti měsíců letošního roku vydala Srí Lanka 288 645 pasů. Ve stejném období loňského roku to přitom bylo něco málo přes 91 tisíc.

Na oddělení imigrace a emigrace lidé musí čekat hodiny, někteří na místě i nocují. Úřad musel zvýšit bezpečnostní opatření a prodloužit pracovní dobu. Příslušné formuláře každý den odevzdávají nejméně tři tisíce lidí.

Termíny schůzek v online systému jsou obsazené na několik měsíců dopředu. „S lidmi je obtížné jednat, jsou frustrovaní a nechápou, že systém není vybaven na to, aby se vypořádal s takovouto poptávkou,“ uvedl jeden z úředníků. „Takže se zlobí a obviňují nás, ale my nemůžeme nic dělat,“ zmínil.

Organizace spojených národů minulý týden varovala, že zemi hrozí humanitární krize. OSN plánuje poskytnout 47,2 milionů dolarů na pomoc 1,7 milionu nejohroženějších lidí v zemi.

Srílanská vláda také jedná s Mezinárodním měnovým fondem (MMF) o záchranném balíčku. Mimo to jsou připraveny pomoci i Spojené státy, řekl ministr zahraničí Antony Blinken po pondělním telefonátu s tamním premiérem Ranilem Vikremesinghem.

Třiatřicetiletá Lenora je odhodlaná udělat maximum pro lepší život, a to jak pro ni, tak pro její děti. „Chci strávit dva roky v Kuvajtu, jsem si jistá, během té doby vydělám a našetřím dostatek financí, abych se mohla vrátit,“ uvedla. „Chci vzdělávat své dcery. To je to nejdůležitější,“ dodala.