Srí Lanka zaplatí za íránskou ropu čajem, chce tím vyrovnat stamilionový dluh

Od ledna bude Srí Lanka každý měsíc posílat do Íránu čaj v hodnotě pěti milionů dolarů. Ostrovní stát plánuje tímto způsobem splatit 251 milionů dolarů, které Íránu dluží za dodávky ropy. Írán s naturální směnou souhlasí a to zejména proto, že jsou na něj uvalené sankce. K penězům od Srílančanů by se jinak dostával jen těžko.