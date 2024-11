Lithiové přešlapování Srbů. Nový megaprojekt těžby roztrhl zemi vedví

Na srbském území se podle aktuálních informací nachází asi 1,2 milionu tun lithia. Srbské zásoby mají být po Německu a České republice třetí největší v Evropě. Srbský těžební projekt má navíc geopolitický význam, neboť německý kancléř Olaf Scholz a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová jej opakovaně označili za klíčový krok k zajištění energetické soběstačnosti Evropy, píše agentura Bloomberg.

Těžební společnost Rio Tinto odhaduje, že nový projekt by mohl být velmi významným motorem srbského ekonomického růstu pro další léta. Měl by srbskému hospodářství přinést miliardové zisky, ze kterých budou těžit firmy i jednotlivci. Ani přes tyto výhody ale odpor srbské veřejnosti neustává.

Odpor je obrovský

Proti novému projektu se bouří jak opoziční politické strany, ekologičtí aktivisté, a dokonce i někteří příznivci uskupení Srbské pokrokové strany, v jejímž čele stojí současný srbský prezident Aleksandar Vučić. Podobně je to třeba i s obyvateli srbské obce Gornje Nedeljice, poblíž které by se mělo těžit. Ti s projektem rovněž spíše nesouhlasí.

„Všechno, co tu vidíte, by už za pár let mohlo zmizet,“ říká s obavami místní pěstitel květin Zoran Filipović. I proto odmítá prodat pozemky, které těžařská společnost pro zahájení těžby potřebuje. On i jeho sousedé se ale obávají, že těžba a s ní spojené chemické zpracování surovin by mohly kontaminovat místní vodní zdroje a půdu. V ohrožení je podle nich také kvalita vzduchu, neboť k těžbě se bojí mimo jiné i obrovská prašnost.

Projekt srbské těžby lithia je však z pohledu geopolitiky důležitý. Pro Srbsko totiž jde o příležitost, jak se může přiblížit Evropské unii. I proto se srbský prezident Vučić snaží situaci a náladu ve společnosti klidnit. Navíc se mu zamlouvá i triumf Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách, ke kterému dlouhodobě projevuje velkou náklonnost. I tak je ale jasné, že těžba by mohla začít nejdříve v roce 2027, spíše ale ještě později.

Lithium jako symbol střetu mezi mocnostmi

Ze Spojených států amerických zaznívá, že srbský odpor je přiživován ruskou dezinformační kampaní, která má za cíl protizápadní nálady ještě umocnit. Vučić se totiž pokouší lavírovat mezi Západem a východními partnery, jako jsou Rusko a Čína, a lithium se stalo symbolem širšího střetu mezi mocnostmi. Zatímco Srbsko touží po integraci s EU, nechce si zároveň znepřátelit Moskvu, která nabízí levný plyn.

Vučićovi příliš nehraje do karet ani momentální srbská ekonomická situace. Hrubý domácí produkt totiž podle odhadů má v roce 2024 meziročně stoupnout o 4 procenta. Místní obyvatelé se tedy mají po ekonomické stránce lépe než před lety, a i proto je další ekonomické přínosy v podobě těžebního projektu momentálně příliš nezajímají.

Ve střehu jsou také evropské automobilky

Srbský projekt velmi detailně sledují také evropské automobilky, které jsou momentálně silně závislé na dodávkách zejména z Asie. Příkladem jsou představitelé společností Stellantis a Mercedes-Benz, kteří se rozhodli navštívit srbský Bělehrad už během letošního léta. Oba zástupci těchto firem během léta rovněž slíbili, že dopady těžby na srbské životní prostředí budou minimální.

Navzdory těmto snahám se ale odpor srbských místních příliš nezmenšuje. Demonstranti opakovaně blokují mosty i silnice a vzkazují anglo-australské těžební společnosti i evropským lídrům, že se Srbsko nestane levným zdrojem surovin pro Západ.

Průzkumy z poslední doby navíc ukazují, že proti projektu se momentálně staví asi 60 procent Srbů, přičemž jen čtvrtina ho podporuje. „Celý projekt je naprostou katastrofou,“ vzkazuje srbským příznivcům tamní aktivista Savo Manojlović.

Světová produkce lithia v roce 2021 činila 540 tisíc tun. Světové ekonomické fórum předpokládá, že do roku 2030 přesáhne celosvětová poptávka tři miliony tun. V současné době je lithium nezbytné pro výrobu akumulátorů aut s bateriovým pohonem.

Pokud by se srbský projekt realizoval, mohla by místní roční produkce dosahovat na hranici 58 tisíc tun. Pokryla by potřeby pro výrobu 1,1 milionu elektrických vozidel, což odpovídá přibližně 17 procentům jejich evropské produkce, uzavírá Bloomberg.