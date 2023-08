Čech vede snahu vlivných investorů vybudovat v Kalifornii „město snů“

Projekt má podporu jmen jako Reid Hoffman, který spoluzakládal portál LinkedIn, Patricka a Johna Collisonových, kteří založili platební společnost Stripe, nebo investorů Marca Adreessena a Michaela Moritze, uvádí NYT. Jejich příspěvky v posledních letech financují nákupy nezastavěných parcel v kalifornském okrese Solano, kde chce skupina vytvořit jakési „město snů“ kombinující inovativní politické a urbanistické koncepty. Nákupy provádí společnost Flannery Associates, která tyto plány veřejně nedeklarovala.

„Flannery je myšlenkou 36letého Jana Šrámka, někdejšího investora v Goldman Sachs, který si v tichosti získal přízeň některých z největších jmen technologického sektoru,“ napsal v prvotním článku na toto téma NYT s odvoláním na interní plány a informované zdroje. V navazujícím úterním textu uvádí, že Šrámek zjištění odmítl komentovat.

Šrámek podle amerického deníku vyrůstal v Dřevohosticích v Olomouckém kraji. Jeho jméno se v zahraničních médiích objevilo v roce 2009, když jej list Financial News během jeho angažmá v Goldman Sachs zařadil mezi 100 vycházejících hvězd světového finančnictví. Ve věku 22 let se Šrámek stal nejmladším kandidátem, jaký se kdy do výběru dostal. O rok a půl později banku Goldman Sachs podle Financial News opustil.

Projekt výstavby nového města v Kalifornii se podle zjištění deníku NYT chystá nejméně od roku 2017. Miliardář Moritz tehdy oslovil potenciálního investora s tím, zda by se nechtěl do nevšední iniciativy zapojit.

„Od té doby společnost s názvem Flannery Associates nakupuje velké parcely v převážně zemědělské oblasti 100 kilometrů severovýchodně od San Franciska... Flannery učinila nabídky každému majiteli půdy na míle daleko a zaplatila násobky tržní ceny, ať už byla půda nabízená k prodeji či nikoli,“ uvádí newyorský deník.

Představa o vybudování futuristického města je motivem, který je v nejvyšších kruzích Silicon Valley přítomný dlouhodobě, zatím však tyto úvahy nikdy nebyly realizovány. Před několika lety investoval do projektu tohoto typu i spoluzakladatel společnosti PayPal Peter Thiel, kterého Šrámek podle některých médií v mládí řadil mezi své vzory.

Agentura Bloomberg ve středečním komentáři připomíná další podobné iniciativy z posledních let. Dceřiná společnost Googlu s názvem Sidewalk Labs například plánovala transformovat část kanadského Toronta v „zásadně udržitelnější a cenově dostupnější komunitu“ za pomoci „inovací v technologiích a urbanismu“. Nakonec však myšlenku v roce 2020 opustila za vlny nevole, píše Bloomberg.