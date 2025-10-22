Spotřeba uhlí byla loni rekordní, navzdory přechodu na čistou energii, říká zpráva

Jan Dvořák
  15:10
I přes exponenciální růst obnovitelných zdrojů energie se globální emise skleníkových plynů stále zvyšují. Spotřeba uhlí dosáhla v loňském roce navzdory snahám o přechod na čistou energii rekordní úrovně, což ohrožuje celosvětové snahy o omezení globálního oteplování.
Uhelná elektrárna v Čang-ťia-kchou v provincii Che-pej (15. listopadu 2021)

Uhelná elektrárna v Čang-ťia-kchou v provincii Che-pej (15. listopadu 2021) | foto: Profimedia.cz

Podíl uhlí na výrobě elektřiny sice klesl díky prudkému nárůstu obnovitelných zdrojů energie, obecný nárůst poptávky po elektřině však podle výroční zprávy o stavu klimatických opatření (State of Climate Action 2025) zveřejněné ve středu znamená, že celkově se spotřebovalo více uhlí, píše web The Guardian.

Zpráva tak vykreslila obraz šancí světa na to, aby se vyhnul stále závažnějším důsledkům klimatické krize, píše list. Země zaostávají za cíli stanovené pro snížení emisí skleníkových plynů, které i nadále rostou, byť pomalejším tempem než dříve.

„Není pochyb o tom, že děláme správné věci. Jen postupujeme příliš pomalu. Jedním z nejznepokojivějších zjištění našeho hodnocení je, že již pátá zpráva v řadě ukazuje, že úsilí o postupné ukončení těžby uhlí je daleko od svého cíle,“ uvedla Clea Schumerová, výzkumná pracovnice think tanku World Resources Institute, který zprávu vypracoval.

Evropa od uhlí odchází, Trump naopak. Zpřístupní miliony hektarů půdy pro těžbu

Pokud má svět do roku 2050 dosáhnout nulových emisí uhlíku, aby se globální oteplení omezilo na 1,5 °C nad předindustriální úrovní, jak stanoví pařížská klimatická dohoda, musí více odvětví používat elektřinu namísto ropy, plynu nebo jiných fosilních paliv.

To však bude fungovat pouze v případě, že se globální dodávky elektřiny přesunou na nízkouhlíkovou základnu. „Problém je, že energetický systém závislý na fosilních palivech má obrovské dominové účinky,“ dodává Schumerová.

Solární energie na postupu

Ačkoli by většina vlád měla po závazku přijatém v roce 2021 usilovat o postupné omezování spotřeby uhlí, některé z nich pokračují v používání tohoto nejvíce znečišťujícího paliva. Indický premiér Narendra Modi oslavil v tomto roce překročení 1 miliardy tun produkce uhlí, v USA se Donald Trump zase nijak netají svou podporou uhlí a dalších fosilních paliv.

Jeho snahy o zastavení projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie a zrušení financování a pobídek pro přechod na nízkouhlíkové zdroje energie se zatím v podobě vyšších emisí skleníkových plynů příliš neprojevily. Zpráva však naznačuje, že tyto snahy budou mít v budoucnu důsledky, i když jiné země včetně Číny a EU, by mohly svůj podíl zmírnit tím, že budou i nadále upřednostňovat obnovitelné zdroje energie.

Těžba uhlí v Česku i přes chystaný útlum roste, v pololetí téměř o desetinu

Dobrou zprávou je, že došlo k exponenciálnímu nárůstu výroby energie z obnovitelných zdrojů. Solární energie je tak nejrychleji rostoucí zdroj energie v historii lidstva. To však stále nestačí: aby svět dokázal do konce tohoto desetiletí snížit emise na požadovanou úroveň, musí se roční tempo růstu solární a větrné energie zdvojnásobit.

„Není pochyb o tom, že nedávné útoky Spojených států na čistou energii ztěžují světu dosažení cíle pařížské dohody,“ uvedla Sophie Boehmová, vedoucí výzkumná pracovnice laboratoře pro systémové změny WRI a hlavní autorka zprávy.

Širší transformace však přesahuje rámec jedné země a dynamika se zvyšuje na trzích a v rozvíjejících se ekonomikách, kde se čistá energie stala nejlevnější a nejspolehlivější cestou k hospodářskému růstu a energetické bezpečnosti. „

Národní plány na snížení emisí

Zpráva také varovala před stavem světových lesů, rašelinišť, mokřadů, oceánů a dalších přírodních prvků, které ukládají uhlík. Ačkoli se národy opakovaně zavázaly chránit své lesy, ty se i nadále kácí, i když v některých oblastech pomalejším tempem. V roce 2024 bylo trvale ztraceno více než 8 milionů hektarů lesů.

To je sice méně než maximum téměř 11 milionů hektarů v roce 2017, ale více než 7,8 milionu hektarů ztracených v roce 2021. Zpráva zjistila, že svět musí postupovat devětkrát rychleji, než jak to zvládají vlády, aby zastavil odlesňování.

Odchod od uhlí nesmí zničit průmysl, vyzvali energetici. Straší je tempo Bruselu

Světoví lídři a vysoký úředníci se příští měsíc sejdou v Brazílii na klimatickém summitu OSN Cop30. Budou tam diskutovat o tom, jak nasměrovat svět na cestu k udržení globálního oteplení pod 1,5 °C v souladu s pařížskou klimatickou dohodou z roku 2015.

Každá vláda zde má předložit podrobný národní plán na snížení emisí, tzv. národně stanovený příspěvek. Je však již nyní jasné, že tyto plány budou nedostatečné, takže klíčovou otázkou bude, jak na to země zareagují, uzavírá britský deník.

