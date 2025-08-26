Nová funkce s názvem Messages umožní chatování a sdílení hudby mezi uživateli služby Spotify. „Messages jsou rychlým a pohodlným způsobem, jak sdílet to, co posloucháte, a chatovat o tom s lidmi, na kterých vám záleží,“ uvedla firma.
Hudební služba Spotify si na začátek školního roku připravila zdražení
Společnost podobnou funkci pro zasílání zpráv nabízela už v minulosti, v roce 2017 ji však zrušila kvůli slabému zájmu, upozorňuje Reuters. Počet uživatelů služby Spotify se od té doby výrazně zvýšil, v letošním druhém čtvrtletí službu každý měsíc používalo 696 milionů lidí.
List Financial Times o víkendu napsal, že společnost Spotify nyní investuje do nových funkcí a že si dala za cíl zvýšit počet uživatelů na miliardu. Firma nicméně čelí rostoucí konkurenci ze strany rivalů, jako je Apple Music, Amazon Music či YouTube.