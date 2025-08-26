Spotify ve strachu z konkurence rozšiřuje funkce. Uživatelům nabídne chatování

Autor: ,
  17:08
Švédská společnost Spotify, která provozuje největší světovou službu pro streamování hudby, nabídne uživatelům novou funkci umožňující zasílání zpráv. Firma se tak snaží přilákat nové uživatele a čelit konkurenci, napsala agentura Reuters s odkazem na tiskovou zprávu společnosti.

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Nová funkce s názvem Messages umožní chatování a sdílení hudby mezi uživateli služby Spotify. „Messages jsou rychlým a pohodlným způsobem, jak sdílet to, co posloucháte, a chatovat o tom s lidmi, na kterých vám záleží,“ uvedla firma.

Hudební služba Spotify si na začátek školního roku připravila zdražení

Společnost podobnou funkci pro zasílání zpráv nabízela už v minulosti, v roce 2017 ji však zrušila kvůli slabému zájmu, upozorňuje Reuters. Počet uživatelů služby Spotify se od té doby výrazně zvýšil, v letošním druhém čtvrtletí službu každý měsíc používalo 696 milionů lidí.

List Financial Times o víkendu napsal, že společnost Spotify nyní investuje do nových funkcí a že si dala za cíl zvýšit počet uživatelů na miliardu. Firma nicméně čelí rostoucí konkurenci ze strany rivalů, jako je Apple Music, Amazon Music či YouTube.

26. srpna 2025

Letiště Praha čeká v příštích letech velká proměna. Vedle plánované paralelní dráhy a modernizace terminálů se chystá také projekt Airport City, který má využít pozemky letiště k dalšímu rozvoji....

26. srpna 2025

