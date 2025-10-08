Spor o Spezi skončil. Název pomerančové limonády s kolou může i mimo Německo

Nápoj Spezi je v Německu populární, mimořádné oblibě se pak těší v domovském Bavorsku. Paulaner v Německu svou verzi prodává pod názvem Spezi díky dohodě z roku 1974, kdy Riegele umožnil mnichovskému pivovaru užívání názvu za jednorázový poplatek 10 tisíc marek.
Tato dohoda ale neplatila pro zahraničí, takže například v USA prodává Paulaner míchaný nápoj pod názvem Sunset. Dosavadní neexistence dohody pro zahraniční trhy vedla mezi oběma pivovary k vleklým sporům, které se dostaly i před soud. Pivovar Riegele se navíc v roce 2021 pokusil původní dohodu z roku 1974 vypovědět a žádal roční licenční poplatek pět milionů eur (122 milionů Kč), u soudu ale neuspěl.
O nynější dohodě nejsou podle BR známy žádné podrobnosti, protože pivovary Paulaner i Riegele se dohodly na zachování mlčenlivosti. Riegele pouze sdělil, že uzavřel spravedlivou licenční dohodu.
Díky ujednání plánuje Paulaner prodávat Spezi od příštího roku mimo jiné ve Švýcarsku, Španělsku, Francii a Polsku.