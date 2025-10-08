Spor o Spezi skončil. Název pomerančové limonády s kolou může i mimo Německo

Autor: ,
  17:49
V Německu po desetiletích skončil spor o používání názvu Spezi, který označuje mix kolového nápoje a pomerančové limonády. Ve středu o tom informovala bavorská veřejnoprávní televizní a rozhlasová společnost Bayerischer Rundfunk. Držitelem obchodní značky je augšpurský pivovar Riegele, na německém trhu ji ale smí používat i mnichovský pivovarnický dům Paulaner, který ji nově bude moci využívat i v zahraničí.
Oblíbený německý nápoj Spezi (8. října 2025).

Oblíbený německý nápoj Spezi (8. října 2025). | foto: ČTK

Oblíbený německý nápoj Spezi. (8. října 2025).
Oblíbený německý nápoj Spezi. (8. října 2025).
Oblíbený německý nápoj Spezi. (8. října 2025).
Oktoberfest 2015.
7 fotografií

Nápoj Spezi je v Německu populární, mimořádné oblibě se pak těší v domovském Bavorsku. Paulaner v Německu svou verzi prodává pod názvem Spezi díky dohodě z roku 1974, kdy Riegele umožnil mnichovskému pivovaru užívání názvu za jednorázový poplatek 10 tisíc marek.

Tato dohoda ale neplatila pro zahraničí, takže například v USA prodává Paulaner míchaný nápoj pod názvem Sunset. Dosavadní neexistence dohody pro zahraniční trhy vedla mezi oběma pivovary k vleklým sporům, které se dostaly i před soud. Pivovar Riegele se navíc v roce 2021 pokusil původní dohodu z roku 1974 vypovědět a žádal roční licenční poplatek pět milionů eur (122 milionů Kč), u soudu ale neuspěl.

Oblíbený německý nápoj Spezi (8. října 2025).
Oblíbený německý nápoj Spezi. (8. října 2025).
Oblíbený německý nápoj Spezi. (8. října 2025).
Oblíbený německý nápoj Spezi. (8. října 2025).
7 fotografií

O nynější dohodě nejsou podle BR známy žádné podrobnosti, protože pivovary Paulaner i Riegele se dohodly na zachování mlčenlivosti. Riegele pouze sdělil, že uzavřel spravedlivou licenční dohodu.

Díky ujednání plánuje Paulaner prodávat Spezi od příštího roku mimo jiné ve Švýcarsku, Španělsku, Francii a Polsku.

Vstoupit do diskuse

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

Jako ve Válce skladů, ale po česku. V Praze odstartovala loterie ztracených zásilek

Sluchátka, chytré hodinky, nebo taky třeba nepadnoucí obyčejné tričko. Balíčková „loterie“, při níž zákazníci nakupují naslepo ztracené zásilky z e-shopů, dorazila do Prahy. První zájemci obléhali...

Peníze na dálnice došly, přiznal ministr Kupka. Sehnat si je má nová vláda

Premium

Třináctimiliardová zakázka na výstavbu dálnice mezi Jaroměří a Trutnovem, železniční trať z pražské Ruzyně do Kladna nebo dálniční úsek mezi Úlibicemi a Hořicemi na Jičínsku. To jsou podle šéfa ANO...

Elektronická evidence tržeb se vrací. Nová verze slibuje méně byrokracie

Pravděpodobná nová ministryně financí Alena Schillerová plánuje znovu oživit projekt elektronické evidence tržeb. Po dvou letech, kdy v Česku EET nefungovalo, se nyní chystá jeho modernizovaná verze,...

Západ pokukuje po čínském pracovním modelu 996. Recept na vyhoření, varují odborníci

Některé americké a britské firmy zejména v technologickém sektoru začínají přistupovat na původně čínský pracovní model známý pod označením 996. Odborníci ale varují, že jde o zaručený recept na...

Dotykové kiosky slaví deset let. Změnily objednávky i roli obsluhy v restauracích

Již od roku 2015 mění samoobslužné kiosky způsob, jakým si Češi objednávají jídlo v restauracích. Přestože zpočátku budila nová technologie obavy kvůli tomu, že gastronomii odosobní, dnes je z nich...

8. října 2025

Spor o Spezi skončil. Název pomerančové limonády s kolou může i mimo Německo

V Německu po desetiletích skončil spor o používání názvu Spezi, který označuje mix kolového nápoje a pomerančové limonády. Ve středu o tom informovala bavorská veřejnoprávní televizní a rozhlasová...

8. října 2025  17:49

Trápí celou Evropu. Africký mor prasat ohrožuje i Česko, varuje veterinární správa

Přestože se opatření spojená s africkým morem u prasat v Česku zmírnila, nákaza podle Státní veterinární správy (SVS) ČR zůstává hrozbou. S africkým morem bojují i za hranicemi v sousedním Německu a...

8. října 2025  17:26

Projekt dostavby D4 míří k arbitráži. Kvůli sporu o geologické údaje

Projekt dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem míří k arbitráži kvůli sporu o nároky francouzského koncesionáře Via Salis (skupiny Vinci a Meridiam). Koncesionář se na Rozhodčí soud při Mezinárodní...

8. října 2025  17:05

Zemědělci podpořili na ministerský post experta Martina Šebestyána

Martin Šebestyán, bývalý šéf Státního zemědělského intervenčního fondu, by se měl podle hlavních zemědělských nevládních organizací stát ministrem zemědělství. O podpoře dlouholetého zemědělského...

8. října 2025  16:28

Unikátní vánoční večírky jsou trend, Slavia nabízí zážitek v Edenu

Pořádat firemní vánoční večírek na fotbalovém stadionu? V Evropě a ve světě stále populárnější koncept se nyní začíná prosazovat i v Česku. SK Slavia Praha nabízí firmám možnost uspořádat takovou...

8. října 2025  15:34

Letiště v USA čelí problémům. Chybějí dispečeři, letadla nabírají zpoždění

Nedostatek personálu v oblasti řízení letového provozu způsobuje problémy na letištích po celých USA. Roste počet zpožděných letů, některé věže řízení letového provozu hlásily částečné nebo dokonce...

8. října 2025  15:25

Leo Express zavádí spoje z Prahy do Bratislavy. Jeden bude jezdit až do Petržalky

Železniční dopravce Leo Express spustí příští rok od 30. dubna novou linku mezi Prahou a Bratislavou. Denně pojednou dva zpáteční spoje, přičemž jeden bude začínat a končit ve stanici...

8. října 2025  13:02

Blackout na Pyrenejském poloostrově způsobilo kaskádové přepětí, uvádí zpráva

Za dubnovým blackoutem, který postihl většinu Španělska, část Portugalska a některé oblasti Francie, stála série takzvaných kaskádových přepětí, zvýšení napájecího napětí nad stanovenou normu, uvádí...

8. října 2025  12:48

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

8. října 2025  9:55

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zlato je nejdražší v dějinách, na ceně se podepisují úrokové sazby i americká vláda

Cena zlata poprvé překonala hranici 4 000 dolarů za troyskou unci. K zájmu o drahý kov přispívá nejistota kolem financování americké federální vlády, ale i předpoklad, že Fed bude pokračovat ve...

8. října 2025  9:54

Peníze na dálnice došly, přiznal ministr Kupka. Sehnat si je má nová vláda

Premium

Třináctimiliardová zakázka na výstavbu dálnice mezi Jaroměří a Trutnovem, železniční trať z pražské Ruzyně do Kladna nebo dálniční úsek mezi Úlibicemi a Hořicemi na Jičínsku. To jsou podle šéfa ANO...

8. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.