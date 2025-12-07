Větší částky utrácejí tajně muži. V uplynulém roce to bylo v průměru 2545 liber (přes 70 tisíc korun), aniž by o tom jejich partnerky věděly. Ženy skryly výdaje v průměru 1769 liber (necelých 50 tisíc korun). Vyplývá to z průzkumu investiční platformy AJ Bell a agentury Opinium mezi čtyřmi tisíci Britů.
Muži i ženy nejčastěji tajně nakupují oblečení – uvedla to pětina mužů a 35 procent žen. U žen byla druhou nejčastější položkou kosmetika, kterou takto nakoupila čtvrtina dotázaných, uvedl server BBC.
Muži na druhém místě uváděli tzv. neřesti, tedy cigarety a alkohol, které si bez vědomí partnerky pořídila pětina z nich. Častěji než ženy také podléhají hazardu nebo nakupují dárky pro přátele a rodinu, aniž by to doma oznámili.
Největšími tajnůstkáři jsou mladší ročníky. Generace Z, tedy lidé narození mezi lety 1997 a 2012, loni takto utratila v průměru 4303 liber (téměř 120 tisíc korun). Lidé nad 55 let jen 384 liber (necelých 11 tisíc korun).
Neupřímní o svých výdajích či příjmech nejsou ani někteří Češi. Pětina z nich před partnerem některé příjmy či výdaje skrývá. Vyplývá to z Indexu prosperity a finančního zdraví, který připravuje Česká spořitelna spolu se Sociologickým ústavem a projektem Evropa v datech.
Mezi Čechy jsou ale výraznější rozdíly v tom, co muži a ženy tajně kupují. „Zatímco muži častěji tají výdaje na elektroniku nebo úpravy a doplňky do auta, ženy bez vědomí partnera výrazně častěji utrácejí za oblečení, boty nebo kosmetiku,“ uvedl Tomáš Odstrčil, šéfredaktor Evropy v datech.
Problém do budoucna
Podle Laury Suterové, ředitelky oddělení osobních financí společnosti AJ Bell, mohou i malé skryté výdaje naznačovat větší problém v tom, jak páry spravují a plánují své finance. Rozdíly mezi deklarovanými a skutečnými výdaji jsou podle ní „jednou z nejrychlejších cest k finančním sporům v páru“.
Tajné výdaje mohou komplikovat sestavování společného rozpočtu i plánování dlouhodobých cílů, jako je koupě domu nebo spoření na horší časy. „Nemusíte partnerovi hlásit každý nákup kávy nebo manikúru, ale významné výdaje, opakované návyky nebo cokoli, co může narušit společný finanční plán, by měl vědět,“ řekla Suterová pro BBC.
Podle finanční expertky Iony Bainové je naopak žádoucí, aby si partneři ponechali určitou míru finanční svobody. Problém nastává tehdy, pokud jeden z partnerů nebyl na začátku vztahu upřímný o svých hodnotách a prioritách a nyní se obává, že by jeho chování partner neschválil.
„Takové chování je pochopitelné, ale v dlouhém horizontu vede k větším konfliktům. Je totiž nemožné plánovat věci jako společný nákup domu nebo děti, pokud nejste upřímní ohledně toho, jak utrácíte své peníze,“ dodala.
