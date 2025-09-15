Spojení Soul–Pchjongjang se přerušilo. Úřady zaklekly na nelegální toky peněz

Jan Dvořák
  20:00
Tajné sítě pro převody peněz, které udržují severokorejské rodiny naživu, mizí. Nejprve je téměř zdecimovalo uzavření hranic v důsledku pandemie covidu, nyní vůči nim ostře zasahují jihokorejské úřady. Mnohé rodiny žijící v KLDR se však bez peněz posílaných příbuznými, kteří emigrovali na jih, neobejdou. Co bude dál, nikdo neví.
Častými víkendovými návštěvníky jsou i jihokorejští vojáci. (27. června 2025)

Častými víkendovými návštěvníky jsou i jihokorejští vojáci. (27. června 2025) | foto: Profimedia.cz

V Jižní Koreji otevřeli Starbucks s výhledem do Severní Koreje
Z observatoře mírového ekoparku Aegibong v jihokorejském Gimpu jsou vidět domy...
Vchod do jihokorejské kavárny řetězce Starbucks, z jejíž terasy je možné...
Severokorejský břeh je možné vidět i zevnitř kavárny. (29. listopadu 2024)
13 fotografií

Když má Park Seung-hwan chvilku pro sebe, otevře si Google Earth a vyhledá svůj rodný dům. Může tak zkontrolovat, zda rodina, která zůstala v KLDR, opravila střechu a zda rostou plodiny. Je to pro něj hmatatelný důkaz, že peníze, které poslal domů, dorazily v pořádku.

„Posílání peněz je pro mě nejjednodušší způsob, jak být spojený se svou rodinou,“ říká třicetiletý Park. Bez nich by jeho bratra mohli odvést do armády a poslat ho na frontu do Ruska. Díky jeho prostředkům má jeho rodina žijící k KLDR dostatek peněz na úplatky, aby ho osvobodila od vojenské služby. Tedy přesněji měla.

Kafe s rudým výhledem. Starbucks otevřel pobočku přímo na hranici s KLDR

Park uprchl ze Severní Koreje v roce 2012 a nyní žije v Soulu. Peníze, které posílal, putovaly jednou z nejnebezpečnějších finančních tras světa. Spoléhaly se na tajnou síť, která byla téměř zdecimována uzavřením hranic kvůli covidu. Nyní však kvůli bezprecedentnímu zásahu v Jižní Koreji a širší hrozbě podvodů již dva roky Park své rodině nemůže posílat nic, píše portál The Guardian.

Kolik Korejců emigruje?

Emigrační trend Severokorejců do Jižní Koreje po výrazném poklesu během pandemie covidu roste, ale stále je na mnohem nižších úrovních než před pandemií.

Před pandemií (např. rok 2019) emigrovalo do Jižní Koreje kolem 1 000–1 100 Severokorejců ročně, například 1 047 v roce 2019.

V roce 2023 do Jižní Koreje emigrovalo 196 Severokorejců. To je téměř trojnásobek proti roku 2022.

Jak tato síť fungovala?

Peněžní převody probíhaly v několika fázích. Severokorejští uprchlíci v Jižní Koreji nejprve předali peníze v hotovosti zprostředkovatelům, často svým souběžencům, kteří pak vyměnili jihokorejské wony na čínskou měnu. Poté prostředky prošly čínskými zprostředkovateli, kteří je propašovali přes hranice do Severní Koreje, kde zajistili doručení.

Komunikace probíhá prostřednictvím čínských telefonů, které fungují v blízkosti hranic. Rodiny někdy posílají dárcům zpět videoklipy, na kterých počítají peníze, aby potvrdily jejich přijetí.

„S tím, jak stále více Severokorejců začalo utíkat do Jižní Koreje, rostl i počet těch, kteří chtěli posílat peníze svým rodinám,“ říká Korejka Ju Su-yeon, která spolu se svým manželem tvrdí, že pomohla usnadnit útěk více než 2 500 Severokorejců a později zařídila převody peněz pro mnoho rodin.

Severní Korea potvrdila vyslání vojáků na pomoc Rusku, Putin poděkoval

Průzkum 362 uprchlíků provedený Centrem pro lidská práva v Severní Koreji (NKDB) zjistil, že 40 procent z nich poslalo v posledních pěti letech peníze do Severní Koreje. Ju odhaduje, že po odečtení provizí a úplatků se však k rodinám dostane pouze asi 60 procent částek.

Park, který nyní pracuje v mediálním průmyslu, posílal obvykle 2 až 3 miliony wonů (30 000–46 000 Kč). Podle jeho slov je to dost na to, aby měla rodina po celý rok bílou rýži, což je v Severní Koreji největší znak privilegia a stability.

„Myslím, že jsem v Jižní Koreji vyzkoušel již všechny druhy brigád,“ říká o svém studiu na univerzitě. Veškeré peníze, které mu zbyly, šetřil, aby je mohl poslat své rodině. „Často mě to připravilo o spánek i o soustředění na studium,“ říká.

Obě strany jsou ve válce

Finanční toky se však nelíbily jihokorejským úřadům, které se rozhodly desítky let staré trasy zlikvidovat. Po letech přehlížení začala jihokorejská policie v roce 2023 po těchto peněžních tocích jít. To, co začalo jako vyšetřování národní bezpečnosti, se postupně proměnilo ve stíhání finančních trestných činů. Policie však napřed musela vyloučit důkazy o špionáži.

Zatkněte Jun Sok-jola. Starbucks v Koreji krotí zákazníky kvůli politice

Podle jihokorejských zákonů musí směnárny být registrovány u vlády, což je v případě převodů do Severní Koreje nemožné. Mezi oběma stranami, které jsou technicky stále ve válce, neexistují žádné legální finanční kanály.

Nejméně deset lidí, kteří se údajně podíleli na zprostředkování těchto převodů, policie již vyšetřovala a nejméně tři jsou v současné době souzení za porušení devizových zákonů. Ačkoli policie údajně přestala zahajovat nová vyšetřování, soudy stále vydávají rozsudky viny v probíhajících případech.

„Asi 70 procent tras a sítí, které jsme měli, zmizelo,“ říká Ju. Bude podle ní velmi obtížné, možná téměř nemožné je znovu vybudovat a získat zpět.

Tlak na právní řešení

Vzhledem k této krizi požadují někteří jihokorejští politici změny v legislativě. Poslanec opoziční strany People Power Ihn Yo-han například připravuje návrh zákona, který by legalizoval malé převody peněz pro humanitární účely.

Širší důsledky znepokojují ty, kteří se této práci věnují celý život. Vzhledem k tomu, že mezikorejské vztahy jsou momentálně nejhorší za poslední roky, představují neformální sítě pro převody peněz jeden z mála zbývajících kanálů umožňujících Jihokorejcům nahlédnout do každodenního života sousedů za železnou oponou.

Z kavárny s výhledem na KLDR je turistická atrakce. Za víkend přiláká tisíc lidí

Pro Parka je posílání peněz osobní záležitost. Nedávno se oženil, ale jeho rodina v KLDR o tom nemá ani tušení. Stále doufá, že najde jiný způsob, jak příbuzným poslat peníze i dobré zprávy. „V prvních letech po příjezdu do Jižní Koreje jsem žil s obrovským pocitem viny, že jsem je opustil,“ říká. Posílání peněz je pro něj jediný způsob, jak zmírnit pocit viny a zároveň se o ně starat, i když z dálky, uzavírá podle britského deníku.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

OBRAZEM: Lego představilo svou dosud nejdražší stavebnici – Hvězdu smrti

Fanoušci stavebnic LEGO: Star Wars se mohou těšit na nový kousek. Alespoň ti z nich, kteří nemají hluboko do kapsy. Za prozatím rekordní sumu si pořídí set, na němž budou moct obdivovat i jednotlivé...

Vysavače, mikrovlnky, ale i auta. Majetek zkrachovalého Okay míří do dražby

Od nábytku a vysokozdvižných vozíků až po vysavače, mikrovlnné trouby či několik automobilů. Příští pátek se bude dražit různorodý majetek zkrachovalého prodejce Okay. Podle znaleckého posudku...

Na shledanou, Praho! Van Graaf zavírá svůj obchodní dům na Václavském náměstí

Slevy až padesát procent a plakátová rozlučka s Prahou. Tak vypadá po patnácti letech odchod německé značky Van Graaf z českého trhu. Van Graaf zavírá svůj pětipatrový obchodní dům na Václavském...

Čekali haléře, přišlo zdražení o koruny. Ceníky pivovaru hospodské zaskočily

Plzeňský Prazdroj, největší český pivovar, od 1. října zvýší ceny části svých čepovaných i balených piv. Podle firmy půjde v průměru o 68 haléřů na půllitr, tedy o necelá tři procenta. Jenže v nových...

Velká petrželová pohroma. Místo kořene narostla nať, Poláci viní české semenáře

Polští zemědělci se potýkají s bezprecedentním problémem. Na jejich polích totiž vyrostla místo kořenové petržele listová. Pěstitelé nyní odhadují škody na více než 10 milionů zlotých, tedy asi 57...

Spojení Soul–Pchjongjang se přerušilo. Úřady zaklekly na nelegální toky peněz

Tajné sítě pro převody peněz, které udržují severokorejské rodiny naživu, mizí. Nejprve je téměř zdecimovalo uzavření hranic v důsledku pandemie covidu, nyní vůči nim ostře zasahují jihokorejské...

15. září 2025

Za auta z Číny zaplatíme pšenicí. Rusko kvůli sankcím vsadilo na směnný obchod

Ruská ekonomika se už od počátku války na Ukrajině potýká s důsledky sankcí ze strany Západu. I proto zde za poslední tři roky významně vzrostl význam tradičního barterového obchodu. Země tímto...

15. září 2025

„Mladí budou šťastní.“ USA a Čína se dohodly na pokračování TikToku, naznačil Trump

Spojené státy a Čína dosáhly dohody ohledně pokračování populární čínské platformy pro sdílení krátkých videí TikTok v USA. V příspěvku na síti Truth Social to v pondělí naznačil americký prezident...

15. září 2025  15:41

D52 překoná Novomlýnské nádrže po násypu, vyjde to levněji než estakáda

Úsek dálnice D52 z Pohořelic na Brněnsku do Mikulova na Břeclavsku překoná Novomlýnské nádrže po násypu. Centrální komise ministerstva dopravy dala tomuto řešení přednost před estakádou, která by si...

15. září 2025  14:38

Hračkám se v Japonsku daří. Dospělí je místo dětem kupují sobě

I přes nízkou porodnost se v Japonsku daří trhu s hračkami. Kupují si je především dospělí, pro které jsou dostupným koníčkem nebo prostředkem, jak navázat kontakty s ostatními na sociálních sítích,...

15. září 2025  13:35

Hotelové impérium Kellnerových se rozrůstá, PPF kupuje Diplomat v Dejvicích

Investiční skupina PPF rozšiřuje své hotelové portfolio. K pražským hotelům Hilton a Four Seasons nově přibude i dejvický Diplomat. Ten realitní odnož PPF Real Estate koupí za 73 milionů eur (v...

15. září 2025  12:21

Kolik nalije Česko do přenosové soustavy. ČEPS představil desetiletý plán

Správce elektroenergetické přenosové soustavy, společnost ČEPS, plánuje v následujících deseti letech investovat na její rozvoj a modernizaci přes 80 miliard korun. Vedení společnosti představilo...

15. září 2025  11:32

VIDEO: Při požáru na řece v Bangkoku shořely tři osobní lodě

Požár zničil v neděli večer tři osobní lodě plující řece Menam-Čao-Praja v thajském Bangkoku. Podle policie vypukl v 18:43 na prázdné osobní lodi kotvící u mola nedaleko buddhistického kláštera Wat...

15. září 2025  10:10

My jsme ti, kteří zaostávají. Němci pracují méně než sousedi, odhalily statistiky

Image Němců coby usilovně pracujícího národa začíná brát za své. Země, která byla dlouhá léta synonymem píle, se nyní potýká s ekonomickou a existenční krizí. Potvrzují to i statistiky: ze 38 zemí...

15. září 2025

Nová pojistka proti blackoutu. Elektroauto půjde využít jako záložní zdroj energie

Premium

Baterie elektromobilu by mohla díky speciální nabíječce sloužit i jako záložní zdroj energie pro domácnosti a firmy. Tím by se dalo předejít kolapsu při blackoutu. Technologii, která to umožňuje,...

15. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Ze státní kasy do Trumpovy kapsy. USA řeší střet zájmů amerického prezidenta

Návštěvy státníků v zahraničí jsou standardně nákladnou položkou a v případě Spojených států to platí dvojnásob. Agentura Bloomberg zmapovala, kam putují vládní výdaje na zajištění bezpečnosti,...

14. září 2025

Nemáme rádi turisty. Norské město se záští k cestovnímu ruchu netají

Do severního Norska cestuje více turistů než kdykoli předtím. Město Tromsø je například nejoblíbenější prázdninová destinace finských turistů a karavanistů. Bohužel ani tito severní sousedi se...

14. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.