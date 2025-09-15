Když má Park Seung-hwan chvilku pro sebe, otevře si Google Earth a vyhledá svůj rodný dům. Může tak zkontrolovat, zda rodina, která zůstala v KLDR, opravila střechu a zda rostou plodiny. Je to pro něj hmatatelný důkaz, že peníze, které poslal domů, dorazily v pořádku.
„Posílání peněz je pro mě nejjednodušší způsob, jak být spojený se svou rodinou,“ říká třicetiletý Park. Bez nich by jeho bratra mohli odvést do armády a poslat ho na frontu do Ruska. Díky jeho prostředkům má jeho rodina žijící k KLDR dostatek peněz na úplatky, aby ho osvobodila od vojenské služby. Tedy přesněji měla.
Park uprchl ze Severní Koreje v roce 2012 a nyní žije v Soulu. Peníze, které posílal, putovaly jednou z nejnebezpečnějších finančních tras světa. Spoléhaly se na tajnou síť, která byla téměř zdecimována uzavřením hranic kvůli covidu. Nyní však kvůli bezprecedentnímu zásahu v Jižní Koreji a širší hrozbě podvodů již dva roky Park své rodině nemůže posílat nic, píše portál The Guardian.
Kolik Korejců emigruje?
Emigrační trend Severokorejců do Jižní Koreje po výrazném poklesu během pandemie covidu roste, ale stále je na mnohem nižších úrovních než před pandemií.
Před pandemií (např. rok 2019) emigrovalo do Jižní Koreje kolem 1 000–1 100 Severokorejců ročně, například 1 047 v roce 2019.
V roce 2023 do Jižní Koreje emigrovalo 196 Severokorejců. To je téměř trojnásobek proti roku 2022.
Jak tato síť fungovala?
Peněžní převody probíhaly v několika fázích. Severokorejští uprchlíci v Jižní Koreji nejprve předali peníze v hotovosti zprostředkovatelům, často svým souběžencům, kteří pak vyměnili jihokorejské wony na čínskou měnu. Poté prostředky prošly čínskými zprostředkovateli, kteří je propašovali přes hranice do Severní Koreje, kde zajistili doručení.
Komunikace probíhá prostřednictvím čínských telefonů, které fungují v blízkosti hranic. Rodiny někdy posílají dárcům zpět videoklipy, na kterých počítají peníze, aby potvrdily jejich přijetí.
„S tím, jak stále více Severokorejců začalo utíkat do Jižní Koreje, rostl i počet těch, kteří chtěli posílat peníze svým rodinám,“ říká Korejka Ju Su-yeon, která spolu se svým manželem tvrdí, že pomohla usnadnit útěk více než 2 500 Severokorejců a později zařídila převody peněz pro mnoho rodin.
Průzkum 362 uprchlíků provedený Centrem pro lidská práva v Severní Koreji (NKDB) zjistil, že 40 procent z nich poslalo v posledních pěti letech peníze do Severní Koreje. Ju odhaduje, že po odečtení provizí a úplatků se však k rodinám dostane pouze asi 60 procent částek.
Park, který nyní pracuje v mediálním průmyslu, posílal obvykle 2 až 3 miliony wonů (30 000–46 000 Kč). Podle jeho slov je to dost na to, aby měla rodina po celý rok bílou rýži, což je v Severní Koreji největší znak privilegia a stability.
„Myslím, že jsem v Jižní Koreji vyzkoušel již všechny druhy brigád,“ říká o svém studiu na univerzitě. Veškeré peníze, které mu zbyly, šetřil, aby je mohl poslat své rodině. „Často mě to připravilo o spánek i o soustředění na studium,“ říká.
Obě strany jsou ve válce
Finanční toky se však nelíbily jihokorejským úřadům, které se rozhodly desítky let staré trasy zlikvidovat. Po letech přehlížení začala jihokorejská policie v roce 2023 po těchto peněžních tocích jít. To, co začalo jako vyšetřování národní bezpečnosti, se postupně proměnilo ve stíhání finančních trestných činů. Policie však napřed musela vyloučit důkazy o špionáži.
Podle jihokorejských zákonů musí směnárny být registrovány u vlády, což je v případě převodů do Severní Koreje nemožné. Mezi oběma stranami, které jsou technicky stále ve válce, neexistují žádné legální finanční kanály.
Nejméně deset lidí, kteří se údajně podíleli na zprostředkování těchto převodů, policie již vyšetřovala a nejméně tři jsou v současné době souzení za porušení devizových zákonů. Ačkoli policie údajně přestala zahajovat nová vyšetřování, soudy stále vydávají rozsudky viny v probíhajících případech.
„Asi 70 procent tras a sítí, které jsme měli, zmizelo,“ říká Ju. Bude podle ní velmi obtížné, možná téměř nemožné je znovu vybudovat a získat zpět.
Tlak na právní řešení
Vzhledem k této krizi požadují někteří jihokorejští politici změny v legislativě. Poslanec opoziční strany People Power Ihn Yo-han například připravuje návrh zákona, který by legalizoval malé převody peněz pro humanitární účely.
Širší důsledky znepokojují ty, kteří se této práci věnují celý život. Vzhledem k tomu, že mezikorejské vztahy jsou momentálně nejhorší za poslední roky, představují neformální sítě pro převody peněz jeden z mála zbývajících kanálů umožňujících Jihokorejcům nahlédnout do každodenního života sousedů za železnou oponou.
Pro Parka je posílání peněz osobní záležitost. Nedávno se oženil, ale jeho rodina v KLDR o tom nemá ani tušení. Stále doufá, že najde jiný způsob, jak příbuzným poslat peníze i dobré zprávy. „V prvních letech po příjezdu do Jižní Koreje jsem žil s obrovským pocitem viny, že jsem je opustil,“ říká. Posílání peněz je pro něj jediný způsob, jak zmírnit pocit viny a zároveň se o ně starat, i když z dálky, uzavírá podle britského deníku.