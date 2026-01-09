USA těží nejvíce ropy na světě. Proč chce Donald Trump i tu z Venezuely

  15:59
Spojené státy se řadí mezi největší těžaře ropy na světě. Kromě rafinerií v Severní Dakotě, Texasu nebo v Novém Mexiku zároveň USA dlouhodobě a ve velkém dovážejí ropu i ze zahraničí. Administrativě prezidenta Trumpa to však přišlo málo. Jen po několika málo dnech od pádu Madurova režimu ve Venezuele je nyní jasnější, co za tím stojí.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

25 fotografií

Venezuela disponuje největšími doloženými zásobami ropy na světě. Ty ale nejsou jediným důvodem, proč byl Nicolás Maduro odstaven z čela Venezuely. Jde také o to, jaké vlastnosti venezuelská ropa má, píše The Wall Street Journal.

Ve Spojených státech se v současné době těží ropa hlavně z břidlice. Je lehká a má i nízký obsah síry. Americké rafinérie na pobřeží Mexického zálivu ale byly v minulosti vybudovány za účelem zpracování těžké a kyselé ropy, která v USA momentálně není tolik dostupná. S tou lehkou si příliš nerozumí.

Washington chce ovládat ropu z Venezuely řadu let, Trump sní o barelu za 50 dolarů

„Pokud jde o zpracování těžké ropy, patří americké rafinerie na pobřeží Mexického zálivu k těm nejlepším na světě. Těžké ropy ale není na globálním trhu dostatek. Dá se proto očekávat, že americké rafinerie projeví o venezuelskou ropu zájem,“ tvrdí americký ministr zahraničí Marco Rubio.

Rafinerie venezuelskou ropu uvítají

Na pobřeží Mexického zálivu se nachází hned devět z deseti nejvýkonnější rafinerií v USA. Americké sdružení výrobců paliv a petrochemických produktů zároveň dlouhodobě udává, že asi 70 procent celkových amerických rafinerií si nejvíce rozumí právě s těžkou ropou, která je ve Venezuele k dispozici.

V posledních letech však těžba těžké ropy ve Venezuele výrazně propadla. Maduro zemi rozložil a petrochemický průmysl léta bojoval s obrovskou korupcí, rozkrádáním i s nedostatečnými investicemi. I proto se těžba ropy v zemi za pár posledních let propadla až o tři čtvrtiny.

Venezuela předá USA až 50 milionů barelů ropy, výtěžek z prodeje ohlídá Trump

Ještě v roce 1974 se zde přitom těžily téměř 4 miliony barelů ropy každý den. Dnes je to o 3 biliony barelů méně. Naložení jednoho velkého ropného tankeru ve Venezuele nyní trvá až 5 dnů. Ještě před sedmi lety to přitom byla standardně záležitost jen 24 hodin. Takové doby jsou ale pryč.

Venezuelská ropa jako náhrada za kanadskou

Export venezuelské ropy do celého světa v posledních letech poklesly. Země svou ropu navíc v posledních letech vyvážela hlavně do Kuby a Číny. Spojené státy v posledních letech skoro žádnou venezuelskou ropu nedostávaly. I proto americké firmy musely hledat těžkou ropu jinde, a to konkrétně v nedaleké Kanadě. Nyní se ale otevřela možnost získání těžké ropy z Venezuely.

Jsme šťastní, ale bojíme se ven. Caracas obsadily milice a policie, represe zesílily

Nyní se situace na americkém trhu může změnit, pokud americké společnosti opravdu začnou venezuelskou ropu těžit. Nebude to ale zadarmo. Musí počítat s obrovskými investicemi do venezuelského ropného sektoru a nabízí se otázka, jestli se takové investice vůbec vyplatí.

„Pokud by se těžba ropy ve Venezuele měla vrátit alespoň na úroveň ze 70. let minulého století, bylo by potřeba po dobu dalších 10 let investovat zhruba 10 miliard dolarů ročně,“ uzavírá pro Bloomberg analytik Francisco Monaldi.

Čechům leží na účtech zbytečně biliony. Radši je investujte, radí ekonom

