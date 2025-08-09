Otázky a odpovědi: Kdo je vítěz a kdo poražený Trumpovy celní politiky

Agentura Bloomberg sestavila přehled základních otázek a odpovědí k tomu, co se Spojeným státům podařilo dohodnout a jaké dopady americká celní politika v praxi může mít.
1 Co si USA od cel slibují?
Donald Trump vnímá cla jako zdroj nových příjmů do americké státní kasy, které vykompenzují náklady na nedávno provedené daňové škrty. Konkrétně se hovoří o třiceti až padesáti miliardách dolarů měsíčně. Agentura Bloomberg odhaduje, že průměrná americká celní sazba se letos zvýší na 15,2 procenta. Ještě loni šlo přitom pouze o 2,3 procenta.
Trumpova administrativa také věří, že právě díky protekcionistické politice zahraniční společnosti zvýší v USA své investice, což následně povede i k nárůstu počtu pracovních míst. Přístup Japonska či Evropské unie, které s navrženými dohody ze strany Spojených států souhlasily, dává Trumpovi signál, že jeho přístup je správný.
Součástí dohod je i mnoho výjimek. Podle odhadů se cla momentálně nevztahují na zboží v hodnotě až 1 bilionu dolarů, což je asi třetina celkového loňského amerického dovozu.
2 Jaké jsou momentálně vyjednané celní dohody?
Nejpřijatelnější dohody s USA se zatím povedlo uzavřít Velké Británii a Singapuru. Jejich dovoz do USA je totiž zatížen deseti procenty. Již zmíněného Japonska a Evropské unie se týká 15% clo. Zboží z Indonésie čelí sazbě ve výši 19 procent a to z Vietnamu pak dvacetiprocentnímu clu.
V případě Indie jsou americká cla bez sekundárních sankcí za odběr ruské ropy stanovena na 25 procent. Pro Čínu platí 30% cla a třeba na Švýcarsko se vztahuje obchodní bariéra ve výši 39 procent.
3 Koho je možné označit za vítěze?
Jsou to hlavně velké společnosti, na které se cla díky různým výjimkám z větší či menší části nevztahují. Příkladem je společnost Apple, která si prezidenta Trumpa v minulých měsících získala mimo jiné tím, že slíbila investice ve Spojených státech během dalších čtyř let ve výši 600 miliard dolarů.
4 Je Čína vítězem, nebo poraženým americké celní politiky?
Ačkoliv export Číny do USA kvůli stanoveným clům v posledních týdnech klesá, Peking se zaměřil na hledání nových trhů. Právě z toho může Čína dlouhodobě profitovat. Státy po celém světě se totiž právě na Čínu mohou do budoucna čím dál více obracet jako na předvídatelného obchodního partnera.
Trumpova celní strategie, která původně byla cílená právě i na Čínu, se tedy v krajním případě může obrátit i proti němu. Spojené státy mohou přijít o důvěru mnoha zahraničních partnerů, může dojít k poklesu celkové americké konkurenceschopnosti i k výraznému růstu nákladů pro tamní podniky. Čína se naopak na mezinárodním poli může svou předvídatelností výrazněji etablovat a navázat nová partnerství.
5 Co Trumpova politika vlastně znamená pro americkou ekonomiku?
Cílem Donalda Trumpa je mimo jiné oživení amerického průmyslu. Ačkoliv řada firem výraznější investice v USA přislíbila, realita alespoň zatím pokulhává. Firmy v USA naopak kvůli clům škrtají náklady a podle posledních údajů došlo i k poklesu tvorby nových pracovních míst.
Mezi odborníky se ve vztahu k americké ekonomice stále hovoří o riziku růstu inflace a hospodářském zpomalení. Je otázkou, jaké dopady bude mít Trumpova politika na ekonomiku USA dlouhodobě a střednědobě. V krátkodobém horizontu se ale zatím projevuje propad amerických investic i slabší trh práce, uzavírá Bloomberg.