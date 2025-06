Testovací zónu pro humanoidní roboty má společnost podle informací portálu The Guardian v jedné z poboček společnosti Amazon v San Francisku. Roboti se v ní učí překonávat překážky, pohybovat se mezi dveřmi. V testovacím prostředí se simuluje přímo i proces doručování.

Do budoucna má Amazon s humanoidy počítat pro doručování balíků přímo v dodávkách značky Rivian, kterých má Amazon po Spojených státech už více než dvacet tisíc. Z těchto dodávek by roboti v případě doručování vždy jen vyskočili a následně s balíčkem zamířili přímo k zákazníkovým dveřím.

Profesor Subramanian Ramamoorthy z Univerzity v Edinburghu pro The Guardian připomněl, že Amazon má v oblasti robotiky respektovaný tým a jeho aktuální zaměření se na problematiku efektivnějšího doručování mu dává smysl. „V relativně předvídatelném prostředí to může fungovat. Ale jakmile se k tomu přidají domácí mazlíčci nebo třeba děti, rizika narůstají,“ varuje profesor Subramanian Ramamoorthy.

R.U.R.

Za softwarem těchto robotů má stát přímo Amazon. Hardwarové části, a tedy samotná těla humanoidů, chce Amazon do budoucna přebírat od externích dodavatelů. Mezi ně se má řadit kupříkladu společnost Agility Robotics, která má s touto sférou již zkušenosti.

Generální ředitelka Agility Robotics Peggy Johnsonová pro The Guardian v minulém roce uvedla, že roboti této firmy dokážou běžným zaměstnancům ulevit a převzít od nich značnou část práce.

Pokud bude projekt Amazonu úspěšný, plánuje firma využít humanoidy v reálném provozu. Technologický gigant si od humanoidů slibuje, že výrazně urychlí proces doručování a přispějí tak k vyšší efektivitě.

V teoretické rovině by robot na jedné adrese vzal zásilku, vyskočil z dodávky a šel doručovat balík. Řidič by mezitím přejel jinam. Do budoucna by se však celý proces měl zautomatizovat ještě víc. Amazon totiž do budoucna počítá i s autonomními dodávkami, uzavírá The Guardian.