Spojené státy prodávají ropu ze svých rezerv. Chtějí snížit její cenu

Spojené státy do konce roku prodají 15 milionů barelů ropy ze svých strategických rezerv, aby přispěly ke snížení vysoké tržní ceny této suroviny. Oznámil to ve středu americký prezident Joe Biden. Tamější ropné firmy zároveň vyzval ke zvýšení produkce. V USA se příští měsíc konají volby do Kongresu. Biden uvedl, že prodej ropy není politicky motivovaný.