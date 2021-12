Těžba versus elektromobily. Spojené státy řeší, odkud brát lithium

Ačkoliv USA má momentálně lithia a jiných kovů dostatek, s rostoucí výrobou elektromobilů a zároveň odporem proti výstavbě nových dolů stojí Spojené státy před rozhodnutím, zda doly skutečně otevřít a nebo brát suroviny ze zahraničí.

Podle amerického prezidenta Joa Bidena se USA spíše uchýlí k tomu, že budou brát lithium ze zahraničí. To však ohrožuje soběstačnost země a navíc budou muset Spojené státy soupeřit s dalšími konkurenty, což může způsobovat potíže. Dovoz surovin z velké dálky navíc jde i proti samotné podstatě elektromobility, jelikož přeprava kovů může zvýšit emise skleníkových plynů.

Washington a americká vláda však těžařským společnostem zatím neposkytla žádné řešení ani pomocnou ruku. Výstavbě nových dolů ale nanahrávají problémy a odpor některých skupin. Například americký Úřad pro ochranu ryb a divoké přírody uvedl, že chce označit vzácnou květinu nalezenou u nevadského dolu na lithium za ohroženou, což by mohlo zkomplikovat vydávání povolení na nové vrty.

Další navrhované doly se také potýkají s odporem domorodých skupin, rančerů nebo ekologů, což podtrhuje napětí ve Spojených státech, kde se střetává odpor k těžbě s se snahou o plošném přechodu na elektromobily, které by mohly pomoct zmírnit změnu klimatu.

Pokud by však Američané vybudovali nové těžební projekty v zemi, Státy by mohly stále zůstat soběstačné. Podle analýzy agentury Reuters by nové doly v USA mohly vyprodukovat dostatek mědi pro výrobu více než 6 milionů elektromobilů, dostatek lithia pro výrobu více než 2 milionů elektrovozů a dostatek niklu pro výrobu více než 60 000 elektromobilů.

Zvýšení výroby elektromobilů bude navíc nutné. Biden v srpnu vydal exekutivní příkaz, jehož cílem je, aby polovina všech nově prodaných vozidel v roce 2030 byla elektrická.