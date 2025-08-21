V právě připravované finální obchodní dohodě mezi Evropskou unií a Spojenými státy se neobjevuje výjimka pro alkohol. Irská whiskey, italské prosecco, francouzský koňak i další vína a destiláty tedy nejspíš při vstupu na americký trhu budou čelit patnáctiprocentnímu clu, píše portál The New York Times se
Ačkoliv obchodní bariéra není tak dramatická jako původně uvažovaná dvousetprocentní sazba, půjde pro evropské firmy proti předchozím rokům o vekou změnu. Evropští výrobci i američtí dovozci proto varují, že důsledky v praxi mohou být závažné.
Americké firmy se momentálně obávají i evropské odvety, která by mohla negativně padnout i na bary a restaurace v USA. Ty by kvůli clům mohly v blízké době čelit dalšímu nepříjemnému tlaku na růst nákladů promítajících se i do nižších tržeb.
Američtí dovozci počítají také s tím, že ztráty budou obrovské. „Americká vína ta evropská prostě nenahradí,“ soudí americká podnikatelka Mary Taylorová, která evropská vína a destiláty dlouhá léta odebírá.
Jiné výsledky čekala i Jižní Korea
Výsledky jednání s americkými diplomaty čím dál častěji zaráží i další státy. Země jako Velká Británie, Japonsko či Jižní Korea totiž přislíbily Spojeným státům obrovské investice i nákupy amerického zboží výměnou za nižší cla na položky, které jsou pro jejich ekonomiky důležité.
Kromě vín a destilátů v případě Evropské unie šlo nejčastěji o automobily či ocel. Kupříkladu představitelé Jižní Koreje a Japonska tvrdí, že se s americkými protějšky domluvili na snížení cel na automobily z 25 na 15 procent.
Ani po několika týdnech od oznámení celních dohod však žádné úlevy ze strany USA nepřišly. Pro tamní firmy to mnohdy znamená miliardové ztráty, s nimiž ještě před opětovným nástupem Donalda Trumpa do funkce amerického prezidenta nepočítaly.
Například automobilka Toyota odhaduje, že v tomto roce ji americká cla sníží provozní zisk o 9,5 miliard dolarů. Ve vztahu k oceli podobné problémy řeší také Británie, která novou celní dohodu se Spojenými státy uzavřela již na počátku května.
Podle The Wall Street Journal ze strany amerických představitelů stále zní mantra, že se o clech bude ještě jednat. Zároveň ale mají zdůrazňovat, že v žádné uzavřené dohodě se výslovně ke snížení cel na auta či ocel USA nezavázaly. Při pohledu do minulosti však Trump už podmínky některých dohod jednostranně měnil, a to konkrétně během svého prvního funkčního období třeba s Mexikem.
Pouhé podání ruky v praxi fungovat nemusí
Mnoho států uzavřelo nové bilaterální celní dohody s USA jen po několika týdnech vyjednávání, což je proti standardům poměrně neobvyklé. Trumpova administrativa totiž místo několika stovek stran smluv preferovala symbolické podání ruky, na což většina států po celém světě také přistoupila.
Podle expertů ovšem takto pojatá diplomacie nepřináší z dlouhodobého pohledu potřebnou stabilitu. „Nejistota se tím neodstraňuje,“ tvrdí expert Simon Evenett.
Mnoho zemí po celém světě tedy se Spojenými státy minimálně zatím nemá k dispozici právně vymahatelný dokument, ve kterém by byly všechny konkrétnosti ohledně uzavřených celních podmínek jasně vymezeny.
Spory mezi mnoha zeměmi a USA se týkají i slíbených investic. Trumpa před několika týdny konkrétně zaujaly jihokorejské investice v americké ekonomice za 350 miliard dolarů. Americký prezident ale aktuálně říká, že tento investiční fond, za kterým Soul stojí, bude pod americkou kontrolou.
Korejci to však popírají a tvrdí, že to bude jinak a projekty budou muset být hlavně smysluplné. Kvůli sporným interpretacím se k jednání s USA museli po několika dnech od uzavření celní dohody vrátit i Japonci, uzavírá The Wall Street Journal.