„Zkoumáme, zda je to z hlediska celkové kapacity rafinerií proveditelné a zda by fungoval úplný nebo částečný zákaz,“ řekl podle Reuters Bessent na bilaterálním jednání prezidenta Trumpa s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v sídle Organizace spojených národů v New Yorku.
Trump v úterý uvedl, že na interních jednáních administrativy prosazoval zákaz vývozu nafty. Rozhodnutí o tom, zda zákaz zavést, bude podle prezidenta přijato rychle.
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„Říkal jsem, ať tu naftu neposíláme ven. Vyrábíme jí hodně,“ řekl Trump novinářům. Republikánští zákonodárci, včetně senátora Chucka Grassleyho ze státu Iowa, vyzvali k zákazu vývozu v době, kdy vysoké ceny dopadají před listopadovými volbami do Kongresu na zemědělce a řidiče kamionů. Iowa patří v USA mezi významné zemědělské státy a vysoké ceny nafty tam mají vliv především na farmáře.
Nafta v USA je rekordně drahá
Cena nafty v USA prudce vzrostla a dostala se na rekordních 6,53 dolaru za galon (36,80 Kč za litr), což je téměř o tři dolary více než ve stejném období loňského roku, vyplývá z údajů organizace AAA. V Kalifornii stojí nafta 8,44 dolaru za galon (47,50 Kč za litr).
Ceny pohonných hmot prudce vzrostly zejména proto, že války na Ukrajině a na Blízkém východě výrazně omezily globální rafinérské kapacity.
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Ukrajinské útoky na ruské rafinerie donutily Moskvu zavést zákaz vývozu nafty. Rafinerie na Blízkém východě se rovněž staly terčem útoků, a to z Íránu a od jeho spojenců Húsíů v Jemenu. Vývoz ropných produktů přes Hormuzský průliv je omezen kvůli íránským hrozbám namířeným proti tankerům.
„Omezení vývozu energií z USA by problém pouze prohloubilo – zhoršilo by problémy s rafinací a v konečném důsledku poškodilo spotřebitele,“ varovala americká lobbistická skupina American Petroleum Institute, která zastupuje ropný průmysl.
„Řešením je větší nabídka a větší flexibilita. Nikoli nová omezení, u kterých hrozí, že obtížnou situaci ještě zhorší,“ uvedl generální ředitel API Mike Sommers.
Zdražení až o 100 procent
Podobně situaci hodnotí také analytici oslovení agenturou Reuters. „Zákaz by mohl světové ceny nafty v krajním případě zvýšit až o 100 procent,“ myslí si energetický ekonom Philip Verleger.
Kenneth Medlock z Baker Institute for Public Policy zase očekává, že by americké rafinerie kvůli omezenému odbytu mohly snížit množství zpracovávané ropy. „Tím by klesla také výroba benzinu a dalších ropných produktů, což by na jejich ceny naopak vytvořilo další tlak,“ říká.
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Důsledky by navíc pocítila Evropa, která má vlastní produkce nafty nedostatek a spoléhá mimo jiné na dodávky z amerického pobřeží Mexického zálivu.
Jim Mitchell ze společnosti Wood Mackenzie proto upozorňuje, že zákaz by mohl poškodit i některé klíčové spojence Spojených států. „Zároveň by zákaz mohl dlouhodobě oslabit pověst USA jako spolehlivého dodavatele energií,“ říká.
Americké rafinerie se snaží této situace využít a zvyšují vývoz nafty, aby pomohly zásobovat světový trh a zároveň si zajistily velmi vysoké zisky. Nafta v úterý stála přibližně 207 dolarů za barel, což je o více než 100 dolarů více než cena ropy, uzavírá agentura.