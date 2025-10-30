Takzvaný shutdown nastal v noci na 1. října poté, co americký Senát odmítl návrh na dočasné prodloužení financování federální vlády. Jde o výsledek sporu mezi republikány a demokraty, který se týká zejména prodloužení daňových úlev v rámci zdravotnického systému Obamacare. Ani po čtyřech týdnech se však neshody mezi oběma tábory nepodařilo vyřešit a ekonomové říkají, že důsledky na ekonomiku je značný, píše deník The Guardian.
Pro USA znamená shutdown období, během kterého se omezuje poskytování veřejných služeb. Federální zaměstnanci, kteří nejsou pro činnost správy klíčoví, pobírají neplacené volno. Odhady naznačují, že aktuální stav se v USA se dotkl asi 750 tisíc lidí.
HDP v ohrožení
„Konkrétní důsledky na americkou nejistotu závisejí hned na několika faktorech. Jde o nejistý výpočet, který se bude odvíjet mimo jiné od konkrétních rozhodnutí, ke kterým se Trumpova administrativa v dalších dnech a týdnech uchýlí,“ podotýká Phillip Swagel z rozpočtového úřadu v americkém Kongresu.
Odhady po prvním měsíci shutdownu ukazují, že zastavení činnosti federálních úřadů sníží americký hrubý domácí produkt v letošním čtvrtém kvartálu o 1 až 2 procentní body. Záležet bude mimo jiné na tom, jestli federálním zaměstnancům na neplaceném volnu bude podobně jako v minulých letech ušlá výplata zpětně doplacena.
Prezident Trump již opakovaně pohrozil, že k tomu dojít nemusí. Místo toho zvažuje, že minimálně část těchto zaměstnanců americké federální správy propustí. V takovém případě by však omezení výkonnosti americké ekonomiky byly fatálnější a neomezovaly by se pouze na jedno čtvrtletí.
Ani po měsíci se navíc nezdá, že by se shutdown blížil ke konci. Neshody mezi republikánskými a demokratickými zákonodárci se naopak jeví jako ještě výraznější než na počátku současné krize. Obě strany nemohou najít shodu nad rozpočtovou legislativou, která se v USA momentálně projednává.
Tři scénáře
Podle webu The Guardian jsou tři možné scénáře dalšího vývoje. Jestliže dojde k obnovení činnosti federální úřadů v horizontů několika dnů, přijde americká ekonomika asi o 7 miliard dolarů. Pokud bude odstávka trvat do půlky listopadu, ztráty přesáhnou hranici 11 miliard dolarů. Při osmitýdenním výpadku jde ale již o 14 miliard dolarů.
Každý týden trvání odstávky má snižovat hospodářský růst Spojených států o 0,1 až 0,2 procentního bodu. Při podobných odstávkách v minulosti se ale část ztrát vždy podařilo vyrovnat. Poslední shutdown započal v prosinci roku 2018 během prvního funkčního období Donalda Trumpa a tehdy trval 36 dnů, uzavírá The Guardian.