Čím delší výpadek, tím významnější ztráty. Shutdown v USA trvá už skoro měsíc

Autor:
  18:00
Omezení chodu amerických federálních úřadů a agentur vyjde Spojené státy na 7 až 14 miliard amerických dolarů (asi 154 až 308 miliard korun), ukazují odhady rozpočtového úřadu v rámci Kongresu.

Budova amerického Kapitolu v 28. den vládní odstávky (28. října 2025) | foto: AP

Takzvaný shutdown nastal v noci na 1. října poté, co americký Senát odmítl návrh na dočasné prodloužení financování federální vlády. Jde o výsledek sporu mezi republikány a demokraty, který se týká zejména prodloužení daňových úlev v rámci zdravotnického systému Obamacare. Ani po čtyřech týdnech se však neshody mezi oběma tábory nepodařilo vyřešit a ekonomové říkají, že důsledky na ekonomiku je značný, píše deník The Guardian.

Senát USA neschválil financování federální vlády, úřady musí omezit provoz

Pro USA znamená shutdown období, během kterého se omezuje poskytování veřejných služeb. Federální zaměstnanci, kteří nejsou pro činnost správy klíčoví, pobírají neplacené volno. Odhady naznačují, že aktuální stav se v USA se dotkl asi 750 tisíc lidí.

HDP v ohrožení

„Konkrétní důsledky na americkou nejistotu závisejí hned na několika faktorech. Jde o nejistý výpočet, který se bude odvíjet mimo jiné od konkrétních rozhodnutí, ke kterým se Trumpova administrativa v dalších dnech a týdnech uchýlí,“ podotýká Phillip Swagel z rozpočtového úřadu v americkém Kongresu.

Odhady po prvním měsíci shutdownu ukazují, že zastavení činnosti federálních úřadů sníží americký hrubý domácí produkt v letošním čtvrtém kvartálu o 1 až 2 procentní body. Záležet bude mimo jiné na tom, jestli federálním zaměstnancům na neplaceném volnu bude podobně jako v minulých letech ušlá výplata zpětně doplacena.

Prezident Trump již opakovaně pohrozil, že k tomu dojít nemusí. Místo toho zvažuje, že minimálně část těchto zaměstnanců americké federální správy propustí. V takovém případě by však omezení výkonnosti americké ekonomiky byly fatálnější a neomezovaly by se pouze na jedno čtvrtletí.

Americký shutdown pokračuje. Senátoři opět neschválili financování vlády

Ani po měsíci se navíc nezdá, že by se shutdown blížil ke konci. Neshody mezi republikánskými a demokratickými zákonodárci se naopak jeví jako ještě výraznější než na počátku současné krize. Obě strany nemohou najít shodu nad rozpočtovou legislativou, která se v USA momentálně projednává.

Tři scénáře

Podle webu The Guardian jsou tři možné scénáře dalšího vývoje. Jestliže dojde k obnovení činnosti federální úřadů v horizontů několika dnů, přijde americká ekonomika asi o 7 miliard dolarů. Pokud bude odstávka trvat do půlky listopadu, ztráty přesáhnou hranici 11 miliard dolarů. Při osmitýdenním výpadku jde ale již o 14 miliard dolarů.

Do USA dorazil velký politický cirkus zvaný shutdown. Skrývá daleko větší bitvu

Každý týden trvání odstávky má snižovat hospodářský růst Spojených států o 0,1 až 0,2 procentního bodu. Při podobných odstávkách v minulosti se ale část ztrát vždy podařilo vyrovnat. Poslední shutdown započal v prosinci roku 2018 během prvního funkčního období Donalda Trumpa a tehdy trval 36 dnů, uzavírá The Guardian.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Vydáme dosud nepublikované příběhy, které měl Foglar v hlavě, slibuje Šantora

Nejčtenější

Otevírací doba 28. října 2025. Jaké obchody budou mít zavřeno a kde nakoupíte

V úterý 28. října je Den vzniku samostatného Československého státu. Podle zákona patří mezi státní svátky, kdy musejí mít velké obchody zavřeno. Kde a kdy v tento den nakoupíte?

Otevírací doba 28. října 2025: Které obchody musí zavřít a kde nakoupíte?

28. říjen je státní svátek, při kterém zákon reguluje otevírací dobu v maloobchodě. Znamená to, že některé obchody musejí mít zavřeno. U dalších to zákon sice nenařizuje, ale mohou zavřít o své vůli...

Konec unikátních tramvají s koženkou. Rusové je nezaplatili, tak jezdily Brnem

Z brněnských kolejí definitivně zmizely dvě unikátní tramvaje T3RF. Podnik ČKD Dopravní systémy jich na sklonku 90. let vyrobil osm, po čtyřech kusech si objednala ruská města Iževsk a Samara. Druhé...

USA uvalily sankce na ruské ropné giganty Rosněfť a Lukoil. Protože Putin dál válčí

Spojené státy oznámily uvalení sankcí na dvě největší ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil. Šéf resortu financí Scott Bessent v prohlášení uvedl, že k tomuto kroku Washington přistoupil, protože...

Test pomerančových džusů: Známé značce se nevedlo, ač její produkt byl nejdražší

Premium

Už jen pohled na oranžový kulatý pomeranč udělá člověku radost. Natož když se rozvoní a polaská chuťové pohárky. Ale co se přihodí, když se z něj stane džus, navrch vyrobený „jen“ ze zahuštěné šťávy?

Čím delší výpadek, tím významnější ztráty. Shutdown v USA trvá už skoro měsíc

Omezení chodu amerických federálních úřadů a agentur vyjde Spojené státy na 7 až 14 miliard amerických dolarů (asi 154 až 308 miliard korun), ukazují odhady rozpočtového úřadu v rámci Kongresu.

30. října 2025

Svatomartinská husa podraží. Chovatelům vzrostly náklady, hlásí drůbežářská unie

Svatomartinské husy budou letos nejvýše o desetinu dražší ve srovnání s loňským rokem, kdy za kilogram chlazené husy domácího původu lidé zaplatili od 250 korun. Do navýšení cen se letos promítnou...

30. října 2025  14:36

Mýlil jsem se, řekl Gates. Změny klimatu podle něj lidstvo nezahubí

Zakladatel softwarové firmy Microsoft a americký miliardář Bill Gates tvrdí, že se v odhadech dopadu klimatických změn mýlil. Tyto změny klimatu nepovedou k zániku lidstva, i když mohou způsobit...

30. října 2025  14:11

CSG zahájila licenční výrobu velkorážové munice na Ukrajině

Skupina Czechoslovak Group zahájila licenční výrobu velkorážové munice na Ukrajině. Výroba probíhá prostřednictvím ukrajinského partnera Ukrajinska bronetechnika, kterému CSG poskytla licenci,...

30. října 2025  13:57

Kolik budou stát energie. ERÚ zveřejnil první návrh, nová vláda slibuje změnu

Energetický regulační úřad zveřejnil návrhy regulovaných cen u elektřiny a plynu pro rok 2026. U elektrické energie navrhuje zvýšení plateb pro domácnosti o 2,7 procenta. Úřad prozatím ponechává...

30. října 2025

Snížení cel, vzácné zeminy, sója a fentanyl. Co přineslo americko-čínské setkání

Setkání nejvyšších představitelů USA a Číny přineslo úlevu oběma stranám, nicméně rivalita s „vysokými sázkami“ pokračuje. Prezident Donald Trump a čínský vůdce Si Ťin-pching vyšli ze svého prvního...

30. října 2025  11:44

Velká znojemská vinařství se spojují do společného holdingu, věří v lepší rozvoj

Jeden z hlavních producentů moravských vín Znovín Znojmo mění majitele. Společně s ním se zařadí pod jednotný holding další tři vinařství, které dohromady hospodaří na zhruba tisícovce hektarů vinic...

30. října 2025  11:01

Ekonomika stoupla o 2,7 procenta, odhadl úřad. Výsledek předčil očekávání

Český hrubý domácí produkt (HDP) stoupl ve třetím čtvrtletí o 2,7 procenta meziročně a o 0,7 procenta mezičtvrtletně. Ve svém aktuálním odhadu to uvedl statistický úřad. Tuzemská ekonomika tak...

30. října 2025  9:12

Akciím se daří navzdory válkám a třenicím. Porostou dál, říkají prognózy

Globální akciové trhy v posledních měsících silně rostou, a to navzdory válečným konfliktům, obchodním třenicím i celkovému napětí ve světové ekonomice. Ačkoli někteří experti stále varují před...

30. října 2025

Nejstarší cyklotrasy čeká rozsáhlé škrtání. Nevyhovují kvůli bezpečnosti

Premium

Množství značených cyklistických tras čeká v Česku zeštíhlení. Původní cyklotrasy značené na silnicích pro motorová vozidla už totiž v řadě případů kvůli nárůstu automobilové dopravy nejsou pro...

30. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Fed podle očekávání opět snížil úrokovou sazbu. A chystá nákupy dluhopisů

Americká centrální banka (Fed) ve středu podle očekávání snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu do pásma 3,75 až 4,00 procenta. Fed zároveň ve středeční tiskové zprávě oznámil, že...

29. října 2025  19:28,  aktualizováno  21:14

Američané migranty nenahradí. Nad farmami se smráká, změny jsou v nedohlednu

Aktuální americká deportační politika se negativně promítá na americký pracovní trh. Migranti dlouhodobě drželi nad vodou mnoho sektorů ekonomiky včetně zemědělství. Nyní ale situace začíná být...

29. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.