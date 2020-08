USA čeká lavina vystěhování, na ulici mohou skončit desítky milionů lidí

Konec července byl pro řadu amerických firem a jednotlivců zlomový. Skončila totiž federální podpora ekonomiky v rámci rekordního záchranného balíčku CARES Act (The Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act) v hodnotě 2,2 bilionu dolarů (48,7 bilionu korun). Součástí balíčku byla i podpora v nezaměstnanosti ve výši 600 dolarů týdně nebo moratorium na vystěhování z necelé třetiny nájemních jednotek v USA.

Americké hospodářství však zůstává v hlubokém útlumu a míra tamní nezaměstnanosti se nadále drží nad 10 procenty. Osud dalších vládních podpor je nejistý a experti varují před bezprecedentním množstvím Američanů, kteří se mohou dostat do problémů s placením nájmu a čelit nucenému vystěhování.

Analýza poradenské společnosti Stout Risius Ross uvádí, že vystěhování hrozí více než 11,5 milionu amerických domácností. To je více než 40 procent všech domácností žijících v nájmu a pokud by došlo na nejhorší, na ulici by se mohlo ocitnout přes 25 milionů Američanů.

Rizika se výrazně liší stát od státu, zatímco ve Vermontu nebo Severní Dakotě hrozí vystěhování zhruba pětině nájemníků, ve státě Mississippi se tento podíl blíží 60 procentům. Značné rozdíly ve vnímání krize bydlení panují podle analýzy i mezi jednotlivými etnickými skupinami. Zatímco polovina bělošských nájemníků si je jistá tím, že bude nájem platit bez problémů, mezi černochy je to pouze čtvrtina a mezi Hispánci 21,4 procenta nájemníků.

„Abyste se dopracovali k podobným číslům, museli byste se vrátit do hospodářské krize z 30. let minulého století. Pro toto neexistuje téměř žádný precedens, proto je to tak děsivé,“ řekl agentuře Bloomberg John Pollock z baltimorské neziskové organizace Public Justice Center, která bojuje proti chudobě.

Největší krize bydlení v historii

Další odhady dopadů koronavirové krize na nájemní bydlení v USA jsou pak ještě pesimističtější. Minulý týden publikovaná studie think-tanku Aspen Institute hovoří o 30 až 40 milionech Američanů, kteří by se v příštích měsících mohli ocitnout na ulici. „Spojené státy zřejmě čelí největší krizi bydlení v historii,“ uvádí materiál.

Situace mnoha nájemníků totiž nebyla příznivá ani předtím, než udeřil koronavirus. „Za problematický se považuje stav, když domácnost utrácí za nájem přes 30 procent svých příjmů. Když vypukla pandemie, 10,9 milionu domácností (25 procent všech domácností žijících v nájmu) utrácelo každý měsíc za nájem přes 50 procent svých příjmů,“ tvrdí studie.

Pokud by skutečně došlo na vystěhovávání, byť jen v části hrozících případů, stále by jich bylo výrazně víc než v minulosti. Z dat institutu Eviction Lab Princetonské univerzity, který mapuje vystěhovávání ve Spojených státech, vyplývá, že v letech 2000 až 2016 dali američtí pronajímatelé nájemníkům celkem 61 milionů výpovědí. Tedy necelé čtyři miliony vystěhování ročně.

Americký prezident Donald Trump reagoval na konec federální podpory a hrozící krizi tím, že v sobotu podepsal několik exekutivních příkazů, kterými chce Američanům ulevit od ekonomických dopadů pandemie. Trump při podpisu dekretů uvedl, že svým krokem poskytne desítkám milionů nezaměstnaných Američanů dalších 400 dolarů týdně na podporu v nezaměstnanosti a prodlouží zákaz vystěhování nájemníků.

Deník The New York Times však poznamenal, že Trumpovy kroky zřejmě nebudou mít okamžitý a významný vliv na životy Američanů. Například mimořádná pomoc v nezaměstnanosti je podmíněna tím, že jednotlivé státy lidem zaplatí čtvrtinu částky z vlastních kas.

Falešná naděje?

Řada států se přitom potýká s výpadkem příjmů kvůli ekonomické krizi a není tak jasné, jaká část Američanů nakonec tuto pomoc skutečně dostane. Finance na zbylou část obnosu chce přitom Trump brát z fondu určeného na boj s následky živelních katastrof, ačkoliv se USA právě nachází na začátku sezony hurikánů.

Také prodloužení zákazu vystěhování bude podle kritiků v praxi nefunkční. V dekretu totiž prezident pouze uložil ministerstvu zdravotnictví a sociálních služeb či Středisku pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) aby „zvážily, zda je dočasné zastavení vystěhovávání nájemníků kvůli neplacení nájmu nutné k prevenci dalšího šíření covid-19“.

„Dekret je bezohledný a škodlivý, nabízí falešnou naději a riziko většího zmatku a chaosu v době, kdy nájemci potřebují ujištění, že během pandemie nebudou vyhozeni ze svých domovů,“ reagovala pro server Politico Diane Yentelová, šéfka organizace NLIHC (National Low Income Housing Coalition), která pomáhá lidem s nízkými příjmy řešit bytovou situaci.