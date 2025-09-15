„Mladí budou šťastní.“ USA a Čína se dohodly na pokračování TikToku, naznačil Trump

Spojené státy a Čína dosáhly dohody ohledně pokračování populární čínské platformy pro sdílení krátkých videí TikTok v USA. V příspěvku na síti Truth Social to v pondělí naznačil americký prezident Donald Trump. Dosažení rámcové dohody o TikToku vzápětí oznámil americký ministr financí Scott Bessent, který v Madridu jedná s čínskými představiteli o vzájemných obchodních vztazích mezi USA a Čínou.
Ilustrační snímek. | foto: Profimedia.cz

Tuto středu končí lhůta, ve které musí současný čínský majitel, firma ByteDance, odprodat americká aktiva TikToku do amerických rukou, nebo činnost sítě v USA ukončit. Trump už tuto lhůtu třikrát odložil.

TikTok děkuje Trumpovi, čínské aplikaci opět prodloužil lhůtu pro prodej

„Bylo také dosaženo dohody o ‚jisté‘ společnosti, kterou mladí lidé v naší zemi velmi chtěli zachránit. Budou mít velkou radost! V pátek budu hovořit s prezidentem Si (Ťin-pchingem),“ napsal Trump k současným jednáním v Madridu, která se podle něj chýlí k závěru.

Trump TikTok konkrétně nejmenoval, ale jeho osud v USA měl být jedním z témat jednání. Trump v minulosti připustil, že dohodu o TikToku by mohl spojit i s otázkou snížení některých cel na dovoz zboží z Číny do USA.

Americký prezident krátce po nástupu do úřadu na 75 dní pozastavil uplatňování zákona o zákazu TikToku na území USA v případě, že čínský vlastník většinový podíl neprodá zájemci schválenému vládou. Následovaly ještě další dva odklady, přičemž se spekulovalo, že by tento týden mohl následovat čtvrtý odklad lhůty. Nařízený prodej je výsledkem obav amerických úřadů, že TikTok představuje hrozbu pro národní bezpečnost.

Čína musí prodat TikTok, jinak aplikace v USA zanikne, trvá na svém Trump

Letos na jaře se připravovala dohoda, která by oddělila americké aktivity TikToku do nové společností se sídlem v USA. Jejím většinovým vlastníkem a provozovatelem by byli američtí investoři. Jednání o dohodě však byla pozastavena, když Peking naznačil, že ji neschválí, protože Trump zavedl vysoká cla na čínské zboží, uvedla agentura Reuters. Obě strany však mezitím pracovaly na snížení obchodního napětí a řadu cel si vzájemně snížily.

