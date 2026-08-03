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USA nabídnou více pasů s Trumpem. Ministerstvo reaguje na vysoký zájem

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  18:44
Spojené státy vydaly limitovanou edici cestovního pasu k výročí 250 let od...

Spojené státy vydaly limitovanou edici cestovního pasu k výročí 250 let od vzniku USA. (27. června 2026) | foto: Profimedia.cz

Ve Spojených státech vyšla limitovaná edice pasů s podobiznou prezidenta...
Americké ministerstvo zahraničí k příležitosti 250. výročí vyhlášení...
Spojené státy vydaly limitovanou edici cestovního pasu k výročí 250 let od...
Americké ministerstvo zahraničí k příležitosti 250. výročí vyhlášení...
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Ministerstvo zahraničí Spojených států ve čtvrtek oznámilo, že v reakci na mimořádný zájem veřejnosti rozšíří nabídku pamětního pasu s vyobrazením prezidenta Donalda Trumpa. Úřady nyní plánují vydat 250 tisíc kusů a umožnit o ně žádat zájemcům na více místech po celé zemi.

„Americký pas je víc než jen cestovní doklad. Je to hmotný symbol naší národní identity – připomínka toho, že ať už jste kdekoli ve světě, jste Američan. V reakci na mimořádný zájem veřejnosti ministerstvo zahraničí zpřístupňuje 250 tisíc historických pasů, aby oslavilo 250. výročí našeho národa a naši neuvěřitelnou historii a dědictví,“ uvedl na síti X ministr zahraničí Marco Rubio.

Ministerstvo zahraničí podle amerického listu The Washington Post uvedlo, že kvůli zájmu veřejnosti obdrželo množství dotazů a žádostí prostřednictvím telefonu, sociálních sítí i osobně na veřejných akcích. Do pasového kontaktního centra podle něj zavolalo více než 30 tisíc lidí.

Původně se hovořilo o tom, že k dispozici bude 25 tisíc až 30 tisíc kusů pasů. Minulý měsíc ministerstvo zahraničí oznámilo, že pamětní pasy budou k dispozici pouze v pasovém úřadu Washington Passport Agency ve Washingtonu, a to do vyčerpání zásob.

Bílý dům se pochlubil „vlasteneckým“ pasem k výročí USA. Nese podobiznu Trumpa

Nyní se jejich dostupnost rozšířila i na další pasové úřady po celé zemi, kde je lze získat během speciálních akcí pořádaných ministerstvem zahraničí. Nutné je předchozí objednání.

Pamětní pas je vydáván u příležitosti 250. výročí nezávislosti USA. Kromě podobizny prezidenta Donalda Trumpa obsahuje text Deklarace nezávislosti, vyobrazení otců zakladatelů při podpisu dokumentu v roce 1776 a Trumpův podpis.

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