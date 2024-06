Amazon léčí krizi, ke které sám přispěl. Investuje do dostupného bydlení

Jsou to tři roky, kdy se společnost Amazon rozhodla poprvé investovat do trhu s bydlením, aby pomohla s řešením nemovitostní krize. Tehdy se vedení technologického podniku rozhodlo, že do svého nového fondu vloží první 2 miliardy amerických dolarů (asi 46 miliard korun). Ty mají sloužit jako nástroj pro poskytování nízkoúročených půjček a grantů Američanům. Nyní se vedení Amazonu usneslo, že prostředky ještě zvýší, píše Bloomberg.

Amazon od roku 2021 investuje zejména do bydlení v lokalitách, ve kterých má své podnikové sídlo – Washington, Tenessee a Virginii. Investice jsou směřovány do lokalit, v nichž Amazon očekává, že počet interních zaměstnanců se v dalších letech zvýší o několik tisíc.

Vedení Amazonu se rozhodlo pro potřeby zvýšení dostupnosti bydlení založit speciální fond, který bude do nákupu a budování nových bytových domů investovat. Peněžní prostředky se od té doby rozdělují mezi partnery či veřejné a komunitní organizace

Amazon přidá další miliardu

Zpráva Amazonu z minulého týdne ukázala, že technologický gigant počítá s novým závazkem financování dostupného bydlení ve výši 1,4 miliardy amerických dolarů (32 miliard korun).

Tyto dodatečné prostředky poputují do firemního fondu Housing Equity, který od svého založení pracuje již s 3,6 miliardami amerických dolarů (83 miliard korun). Interní zpráva Amazonu zároveň ukazuje, že tento fond pomohl s vytvořením nebo opravami více než 21 tisíc domů v Nashvillu, Washingtonu a Seattlu a nové peníze by měly pomoci s vybudováním dalších 14 tisíc dalších domovů.

Ve městech Nashville, Washington a Seattle v uplynulých letech vzrostly náklady na bydlení. Poháněl je strmý růst technologického giganta i vysoké mzdy pracovníků na vysokých pozicích. Ceny nemovitostní vzrostly mezi lety 2010 až 2018 o 80 procent a nájemné o 69 procent. Takové ceny se ale pro řadu původních obyvatel staly neúnosné.

Ani během a po koronavirové pandemii se růst nájemného ve všech třech zkoumaných amerických městech nezastavil. Mezi lety 2021 a 2023 se nájemné zvýšilo ve všech třech městech o 20 až 22 procent.

I proto řada odborníků vnímá nynější iniciativu Amazonu s nadšením. „Je důležité, aby si velcí zaměstnavatelé a firmy uvědomovali potřebu dostupného bydlení,“ komentuje analytička Sarah Saadianová z organizace National Low Income Housing Coalition.

Amazon není mezi velkými korporacemi s obdobnými úmysly sám. K podobnému kroku se v roce 2019 odhodlala třeba také společnost Microsoft, která nabídla úřadu pro bydlení v okrese King ve Washingtonu patnáctiletou půjčku v hodnotě 60 milionů amerických dolarů. Později s podobným záměrem přišla i Meta nebo Google.