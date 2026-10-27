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Trumpovi před volbami škodí drahá nafta i benzin. Rychlé zlevnění však nehrozí

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  14:04
Americký prezident Donald Trump během předvolebního shromáždění v Crossroads...

Americký prezident Donald Trump během předvolebního shromáždění v Crossroads Arena v Corinthu ve státě Mississippi. (26. října 2026) | foto: Getty Images

Ceny pohonných hmot na čerpací stanici v Capitol Hillu ve Washingtonu, D.C....
Donald Trump (9. října 2026)
Čerpací stanice v kalifornském Carlsbadu (2. srpna 2023)
Čerpací stanice řetězce Terrible’s na Sunset Road v Las Vegas (18. září 2026)
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Ceny nafty ve Spojených státech lámou rekordy, což výrazně komplikuje život tamním farmářům i dopravcům. Prezident Donald Trump se proto krátce před volbami do Kongresu snaží pohonné hmoty zlevnit. Rostoucí náklady na paliva se totiž v USA staly problémem, kvůli němuž se republikáni obávají ztráty podpory voličů.

Běžná farma v americkém Kansasu mohla ještě loni za naftu utratit kolem 31 tisíc dolarů (asi 650 tisíc korun). Letos se však náklady na provoz traktorů a kombajnů mohou podle ekonoma Gregga Ibendahla až zdvojnásobit. Tamní zemědělci navíc musí počítat s dražšími hnojivy, píše americký zpravodajský web CNN.

Podobné potíže řeší i řidiči kamionů, pro které nafta představuje jeden z hlavních provozních nákladů. Před začátkem války s Íránem stál její americký galon (3,79 litru) v průměru 3,76 dolaru (asi 79 korun), během září se však cena vyšplhala na rekordních 6,53 dolaru (asi 137 korun). V současnosti se pohybuje kolem 6,35 dolaru (asi 133 korun), přičemž benzin vychází přibližně na 4,29 dolaru za galon (asi 90 korun).

Trump reaguje rozdáváním

Z veřejné debaty v USA je patrné, že rostoucí ceny pohonných hmot představují pro Trumpa problém i kvůli blížícím se volbám do Kongresu. Republikáni v nich příští týden, 3. listopadu, obhajují většinu v obou komorách. Drahá nafta ale výrazně dopadá i na jejich tradiční voliče z amerického venkova. Americký prezident se proto snaží situaci řešit ještě před hlasováním.

Při předvolebním mítinku v Kansasu oznámil Trump mimo jiné finanční pomoc zemědělcům ve výši osmi miliard dolarů (asi 168 miliard korun). Peníze mají farmářům pokrýt část zvýšených nákladů na pohonné hmoty během letošní sklizně.

Ropy je na trhu znovu dost. Svět ale dál bojuje s nedostatkem nafty

Pomoc má ovšem jeden háček. Peníze se totiž začnou vyplácet nejspíš až koncem letošního roku, takže je zemědělci dostanou až po listopadových volbách. I proto třeba John Boyd mladší, který stojí v čele amerického sdružení zastupujícího afroamerické farmáře, považuje novou finanční pomoc především za snahu získat hlasy před listopadovými volbami.

Řeší se i americká spolupráce s Ruskem

Na druhou stranu ekonomové připouštějí, že miliardy dolarů mohou řadě zemědělců výrazně ulevit. Výše příspěvků se však bude odvozovat od odhadovaných nákladů na palivo, které se mohou od skutečných výdajů jednotlivých farem lišit.

Americká vláda se současně snaží zvýšit nabídku nafty na domácím trhu, a proto se Trump dohodl s Ruskem na dovozu přibližně 2,2 milionu barelů tohoto paliva. Dohoda o dovozu ruské nafty však vyvolala kritiku demokratů i některých republikánů, podle nichž by obchod mohl Moskvě přinést další peníze na financování války proti Ukrajině.

Ceny paliv v USA dál rostou. Ve hře je omezení amerického vývozu nafty

Takové množství by však americkou spotřebu pokrylo jen na několik hodin. Spojené státy totiž denně spotřebují přibližně čtyři miliony barelů nafty a topného oleje. „Kdybychom dovezli všechny barely za jediný den, vystačily by nám sotva do oběda,“ upozornil analytik Robert Yawger ze společnosti Mizuho Securities.

Řešení také pro americké dopravce

Trump se současně snaží snížit náklady samotným dopravcům. Začátkem října kupříkladu dočasně povolil používání takzvané červené nafty, která je v USA běžně určené zemědělským strojům a červeným barvivem se označuje kvůli odlišnému daňovému režimu. Řidiči kamionů ji za běžných okolností používat nesmějí.

Americká vláda se však snaží řešit i další problém, který ceny paliv ovlivňuje. Jde o prudce rostoucí náklady na lodní dopravu, kvůli nimž zdražuje přeprava ropy mezi jednotlivými částmi světa.

Washington proto zvažuje návrat některých tankerů ze sankcionované stínové flotily do běžného provozu. Investoři by je mohli odkoupit, opravit a následně využívat k přepravě ropy.

Trump: Ceny benzinu nežene nahoru válka s Íránem, ale ukrajinské údery na rafinerie

Jak výrazně lodní doprava zdražila, ukazují údaje společnosti Clarksons. Denní pronájem velkého ropného tankeru na trase z Perského zálivu do Číny vzrostl z loňských 65 tisíc dolarů (asi 1,4 milionu korun) až na 1,4 milionu dolarů (asi 29 milionů korun).

Ani návrat dalších tankerů ovšem podle odborníků nepřinese okamžité zlevnění. „Žádné zázračné řešení neexistuje,“ uzavřel pro CNN bývalý energetický poradce Bílého domu Bob McNally, podle kterého současné kroky americké vlády samotnou příčinu vysokých cen neodstraní.

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