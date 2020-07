Státní podpora chodí nejprve bělochům, až pak černochům, ukázala studie

Podle studie Urban Institute obdrželo šek s finanční pomocí od států více bělošských domácností, než těch černošských. Podporu dostali rychleji i příslušníci střední třídy, nejchudší americké obyvatelstvo na šek stále čeká.

Podporu dostalo koncem května zhruba 75 procent bílých Američanů, 69 procent Afroameričanů a 63 procent Hispánců, kteří o ni požádali. Studie tak reflektuje současné ekonomické a rasové nerovnosti v americké společnosti.

Server CBS News totiž uvedl, že afroamerické obyvatelstvo Spojených států si vydělá zhruba 59 centů za každý dolar vydělaný bělochy. Příslušníci jiných ras mají také vyšší pravděpodobnost toho, že nebudou mít možnost si z finančních důvodů otevřít bankovní účet a nebudou moci využít služeb finančních institucí.

I to by mohlo vysvětlit, proč někteří obyvatele dostanou podporu později. Jako první totiž obdrželi šek od vlády ti, kteří měli své bankovní spojení uvedené u Daňového úřadu Spojených států (IRS). Chudší domácnosti nebo lidé pobírající sociální dávky, kteří často spadají do kategorie neplatičů daní, tak čekají na balíček vládní podpory déle. Pouze 59 procent domácností pod hranicí chudoby, dostalo šek koncem května. Oproti tomu podporu dostalo 85 procent domácností, které hranici chudoby překračují 2,5krát až čtyřikrát.

„Dospělí Američané, kteří se nachází pod hranicí chudoby, jsou Afroameričané nebo Hispánci, měli vyšší pravděpodobnost toho, že vládní podporu dostanou mnohem později. Nejdéle ji dostávají hispánské rodiny a domácnosti, ve kterých jsou členové bez amerického občanství,“ vysvětlují Janet Hotzblattová a Michael Karpman z Urban Institute, který prováděl studii.

Konec podpory pro nezaměstnané nejspíše vyústí ve výrazný pokles útraty, který bude mít negativní dopad na mnoho domácností a i celkovou makroekonomickou aktivitu. analýza JPMorgan Chase Institute

Podpůrný balíček americké vlády měl vyplatit 1 200 dolarů jednotlivcům, kteří ročně vydělají pod 75 tisíc dolarů a 2 400 dolarů manželským párům, kteří společně za rok vydělají méně, než 150 tisíc dolarů. Mnoho žadatelů se však setkalo s problémy ať už kvůli nedostatku informací či kvůli tomu, že jsou v manželském svazku s imigranty, kteří nemají číslo sociálního zabezpečení.

Utrácení v krizi stoupá

I přes špatné ekonomické vyhlídky ale Američané paradoxně utrácejí více než před pandemií. Studie JPMorgan Chase Institute poukázala na to, že nyní nezaměstnaní Američané po obdržení podpory nezaměstnanosti utratili v průměru ještě o 10 procent více než v dobách, kdy pracovali.

Chování nezaměstnaných Američanů je tak v rozporu s běžným průběhem recese, kdy občané po obdržení podpory utrácí zhruba o sedm procent méně. Problém ale může přijít ve chvíli, kdy podpora pro nezaměstnané, kterou současně pobírá asi 30 procent Američanů, vyprší.

„Konec podpory pro nezaměstnané nejspíše vyústí ve výrazný pokles útraty, který bude mít negativní dopad na mnoho domácností a i celkovou makroekonomickou aktivitu,“ říkají analytici z JPMorgan Chase Institute.

Studie také poukazuje na to, jak spotřebitelské chování ovlivnilo zpoždění v obdržení vládní podpory. Domácnosti, které na pomoc čekaly o týdny déle, než jiné, utrácely zhruba o 20 procent méně než za běžných podmínek. Po příchodu šeku se pak jejich útrata prudce zvýšila.