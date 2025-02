Jak obelstít vyhazovače. Mladí v USA táhnou byznys s falešnými průkazy

Před barem v newyorské East Village stávají o víkendech pravidelně dlouhé fronty lidí. O tom, koho pustí dovnitř, rozhoduje mohutný vyhazovač, jehož hlavním úkolem je odfiltrovat neplnoleté. Vyzbrojen je skenerem, který načítá data z „ajdýček“ načítá.

K vyhazovači právě sebevědomě přistupuje mladík a podává mu svůj řidičský průkaz. Muž ho během vteřiny naskenuje a pouští mladíka dovnitř. Klaplo to! Když si uvnitř muž spolu s ostatními návštěvníky sundává svršky, je vidět, že se mu ulevilo. Dostal se do klubu, přestože mu ještě nebylo jednadvacet. Posloužil mu k tomu falešný řidičský průkaz.

Jeho získání je nyní pro generace nezletilých, kteří se touží zapojit do barové scény, něco jako svatý grál. Ještě před několika lety to obnášelo vydat hotovost za nějaký zalaminovaný výrobek, který doma amatérsky lepili v pokoji na koleji. Dnes jsou padělky k nerozeznání od originálů. Doklady jsou dokonce tak dokonalé, že dokážou přelstít skenery vyhazovačů, píše list The New York Times.

Stále sofistikovanější

Falešné osobní doklady jsou se Spojenými státy spjaté dlouhodobě. Dříve ale šlo spíše o amatérskou práci, kterou například vyhazovači v barech snadno poznali. Neustálý rozvoj technologií ale způsobil, že mnohé falešné občanské či řidičské průkazy jsou téměř k nerozeznání od těch opravdových.

Na internetu existuje spousta webových stránek a specializovaných služeb zaměřených na tento segment trhu. Poptávka je navíc velmi silná. Podle webu The New York Times mají potenciální zákazníci možnost zvolit stát, odkud pocházejí. K tomu se jim nabízí možnost přidání vlastní fotografie i dalších údajů, které by na průkazu neměly chybět.

Webové stránky navíc garantují vysokou kvalitu, doklady se následně mají posílat v nenápadných balíčcích. Falešné průkazy se distribuují spolu s kosmetikou, šperky nebo elektronikou. Americké celní úřady se sice snaží tyto balíčky odhalit, mnohdy je to ale pro ně nadlidský úkol.

„Tento byznys je skoro neporazitelný,“ přiznává pro NY Times podnikatel Martin Sheil, který provozuje v USA restauraci. Podle jeho slov se s falešnými průkazy setkávají jeho zaměstnanci v podstatě každý den. Zároveň upozorňuje, že podvody jsou stále sofistikovanější. Na průkazech se dokonce nacházejí třeba i čipy, kódy nebo další bezpečnostní prvky.

Dříve se falešné doklady vyráběly v podomácku vybavených dílnách, dnes však většina obchodníků operuje ze zahraničí. Tím se vyhýbají přímému zásahu amerických úřadů. Platby probíhají prostřednictvím kryptoměn, které poměrně účinně zajišťují anonymitu a chrání prodejce i zákazníky.

NY Times upozorňuje, že podle dostupných záznamů amerických úřadů například padělatelé provozující stránku Your #1 Trusted Source for Fake IDs vyplatili svému hlavnímu výrobci více než 14 bitcoinů, což je v závislosti na aktuálním kurzu v přepočtu několik desítek milionů korun.

Falešné průkazy jako cesta k obchodu s lidmi

Jen na konci loňského roku zadrželi celníci na chicagském letišti O’Hare během jednoho týdne téměř tisíc falešných průkazu ukrytých v nabíječkách od notebooků. Americké úřady varují, že falešné doklady však nejsou zneužívány jen v barech či jiných nočních podnicích. Slouží také ke krádežím identit nebo obchodu s lidmi.

Stránky, které se na výrobu, prodej a následnou distribuci falešných průkazů zaměřují, jsou navíc v provozu většinou jen po krátkou dobu. Po určité doby z internetu zmizí a jejich provozovatelé vytvoří stránku novou. I reklamy se v průběhu času vyvíjejí. „Jste připraveni na večírky? Chcete být vy a vaši přátele součástí zábavy?“ láká na koupi falešných dokladů kupříkladu jeden z webů.

Některé noční podniky s falešnými doklady však již počítají, a proto si jejich ostraha již pořídila třeba i kvalitní skenery, které pravost dokladu správně vyhodnotí během vteřiny. Týká se to kupříkladu většiny amerických kasin, které do těchto technologií investují miliony. V případě menších barů a dalších nočních podniků je ale situace komplikovanější. Mnozí vyhazovači se stále musí spoléhat hlavně na selský rozum a intuici, uzavírá The New York Times.