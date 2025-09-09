Donald Trump se během své prezidentské volební kampaně netajil odporem k obnovitelným zdrojům i elektromobilitě. V prvních měsících druhého prezidentského mandátu ve svých slibech ohledně fosilních paliv pokračuje. Ruší nejrůznější ekologické regulace, přiškrcuje americkou federální podporu pro zelené technologie a podporuje mnohem výraznější těžbu ropy a plynu, píše deník The Wall Street Journal.
„Tato prezidentské administrativa chápe, jak jsou energie pro Spojené státy důležité,“ komentuje první měsíce jeho druhého funkčního období Toby Rice, generální ředitel amerického producenta zemního plynu EQT.
|
Americký ropný průmysl vzkvétá. Firmy generují rekordní zisky, produkce roste
Tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová pro The Wall Street Journal potvrdila, že ropný a plynárenský sektor je nyní páteří americké ekonomiky, a to mimo jiné i kvůli obrovskému počtu pracovních míst, který vytváří. Trump podle ní pracuje na svém slibu učinit ze Spojených států amerických opětovně energetickou velmoc.
Americký prezident nedávno představil rozsáhlý daňový balíček, který ropným a plynárenským firmám přináší miliardové úlevy. Aby byl přechod na zelenou ekonomiku v případě USA co možná nejpomalejší, zrušil Trump i federální podporu na nákup elektromobilu ve výši až 7 500 dolarů a zároveň zastavil několik nových solárních a větrných projektů, s nimiž počítala předchozí administrativa Joe Bidena.
Trump pod palbou kritiky ekologů
Trumpův přístup každopádně výrazně kritizují ekologové. „Z enviromentálního i ekologického pohledu je to špatně. Vůči ostatním státům po celém světě vypadáme jako země, která se v době vysokorychlostních vlaků snaží zoufale udržet na životě parník na uhlí,“ podotýká John Holdren, někdejší poradce bývalého amerického prezidenta Obamy.
|
Budeme vrtat, bejby. Trump načrtl vizi ekonomického tlaku nejen na Evropu
Trump však ekology nebere vážně, a naopak se i během svého prezidentování obklopuje ropnými magnáty. Nynějším americkým ministrem pro energetiku je například Chris Wright, který ještě donedávna šéfoval společnosti Liberty Energy. V jeho prezidentském týmu však najdeme i další velké příznivce těžby.
Hospodaření ropných gigantů se nezlepšilo
Trumpův pozitivní přístup k fosilním palivům se ale zatím příliš nepropsal do hospodaření amerických firem, a to mimo jiné kvůli citelnému poklesu cen ropy na globálních trzích. Když Trump letos do Bílého domu opětovně vstupoval, obchodoval se jeden barel ropy za 76 amerických dolarů. Nyní je však tato cenovka o 14 dolarů nižší a ani predikce minimálně v krátkodobém horizontu nejsou pro ropné firmy příliš ideální.
Ropní magnáti ale věří, že se to v blízké době změní. Někteří šéfové amerických ropných firem totiž vnímají nižší cenu ropy jako přijatelnou, pokud Trump bude jejich odvětví dál podporovat. Trump totiž podle The Wall Street Journal podporuje budování nových ropovodů, LNG terminálů i těžbu na Aljašce.
|
Obnovitelné zdroje v USA loni lámaly rekordy. Jejich budoucnost je teď nejistá
Nejspíš ale ještě potrvá, než se Trumpova afinita k ropnému a plynárenskému sektoru odrazí i na hospodaření petrochemických firem v USA. Řada amerických společností totiž momentálně šetří, kde se dá. Některé dokonce i propouštějí.
Příkladem je společnost ConocoPhillips, která před nedávnem oznámila propuštění dokonce čtvrtiny zaměstnanců. Podle odhadů přišel celý americký ropný a plynárenský sektor mezi letošním lednem a srpnem o více než 3 procenta pracovníků, a to mimo jiné i kvůli Trumpově protekcionistické politice. Trumpova cla totiž zvedla náklady na těžbu, v některých případech dokonce až o čtvrtinu.
Většina představitelů amerického průmyslu se nyní shoduje na tom, že i přes současné výkyvy Trumpova politika stojí dlouhodobě za to. „My jsme pro něj hlasovali. Přesně tohle jsme chtěli,“ uzavírá pro The Wall Street Journal Taylor Sell, šéf americké těžařské firmy Element Petroleum.