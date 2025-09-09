Přesně tohle jsme chtěli. Ropným magnátům se sázka na Trumpa zatím vyplácí

Autor:
  20:00
Američtí ropní magnáti během posledních prezidentských voleb v USA nalili desítky milionů dolarů do Trumpovy volební kampaně doufajíce, že v případě jeho vítězství se investice zúročí a prezident pomůže ke zpomalení amerického ústupu od fosilních paliv. Po několika měsících Trumpa ve funkci se zdá, že jejich plán z dlouhodobého pohledu může vyjít.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
19 fotografií

Donald Trump se během své prezidentské volební kampaně netajil odporem k obnovitelným zdrojům i elektromobilitě. V prvních měsících druhého prezidentského mandátu ve svých slibech ohledně fosilních paliv pokračuje. Ruší nejrůznější ekologické regulace, přiškrcuje americkou federální podporu pro zelené technologie a podporuje mnohem výraznější těžbu ropy a plynu, píše deník The Wall Street Journal.

„Tato prezidentské administrativa chápe, jak jsou energie pro Spojené státy důležité,“ komentuje první měsíce jeho druhého funkčního období Toby Rice, generální ředitel amerického producenta zemního plynu EQT.

Americký ropný průmysl vzkvétá. Firmy generují rekordní zisky, produkce roste

Tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová pro The Wall Street Journal potvrdila, že ropný a plynárenský sektor je nyní páteří americké ekonomiky, a to mimo jiné i kvůli obrovskému počtu pracovních míst, který vytváří. Trump podle ní pracuje na svém slibu učinit ze Spojených států amerických opětovně energetickou velmoc.

Americký prezident nedávno představil rozsáhlý daňový balíček, který ropným a plynárenským firmám přináší miliardové úlevy. Aby byl přechod na zelenou ekonomiku v případě USA co možná nejpomalejší, zrušil Trump i federální podporu na nákup elektromobilu ve výši až 7 500 dolarů a zároveň zastavil několik nových solárních a větrných projektů, s nimiž počítala předchozí administrativa Joe Bidena.

Trump pod palbou kritiky ekologů

Trumpův přístup každopádně výrazně kritizují ekologové. „Z enviromentálního i ekologického pohledu je to špatně. Vůči ostatním státům po celém světě vypadáme jako země, která se v době vysokorychlostních vlaků snaží zoufale udržet na životě parník na uhlí,“ podotýká John Holdren, někdejší poradce bývalého amerického prezidenta Obamy.

Budeme vrtat, bejby. Trump načrtl vizi ekonomického tlaku nejen na Evropu

Trump však ekology nebere vážně, a naopak se i během svého prezidentování obklopuje ropnými magnáty. Nynějším americkým ministrem pro energetiku je například Chris Wright, který ještě donedávna šéfoval společnosti Liberty Energy. V jeho prezidentském týmu však najdeme i další velké příznivce těžby.

Hospodaření ropných gigantů se nezlepšilo

Trumpův pozitivní přístup k fosilním palivům se ale zatím příliš nepropsal do hospodaření amerických firem, a to mimo jiné kvůli citelnému poklesu cen ropy na globálních trzích. Když Trump letos do Bílého domu opětovně vstupoval, obchodoval se jeden barel ropy za 76 amerických dolarů. Nyní je však tato cenovka o 14 dolarů nižší a ani predikce minimálně v krátkodobém horizontu nejsou pro ropné firmy příliš ideální.

Ropní magnáti ale věří, že se to v blízké době změní. Někteří šéfové amerických ropných firem totiž vnímají nižší cenu ropy jako přijatelnou, pokud Trump bude jejich odvětví dál podporovat. Trump totiž podle The Wall Street Journal podporuje budování nových ropovodů, LNG terminálů i těžbu na Aljašce.

Obnovitelné zdroje v USA loni lámaly rekordy. Jejich budoucnost je teď nejistá

Nejspíš ale ještě potrvá, než se Trumpova afinita k ropnému a plynárenskému sektoru odrazí i na hospodaření petrochemických firem v USA. Řada amerických společností totiž momentálně šetří, kde se dá. Některé dokonce i propouštějí.

Příkladem je společnost ConocoPhillips, která před nedávnem oznámila propuštění dokonce čtvrtiny zaměstnanců. Podle odhadů přišel celý americký ropný a plynárenský sektor mezi letošním lednem a srpnem o více než 3 procenta pracovníků, a to mimo jiné i kvůli Trumpově protekcionistické politice. Trumpova cla totiž zvedla náklady na těžbu, v některých případech dokonce až o čtvrtinu.

Většina představitelů amerického průmyslu se nyní shoduje na tom, že i přes současné výkyvy Trumpova politika stojí dlouhodobě za to. „My jsme pro něj hlasovali. Přesně tohle jsme chtěli,“ uzavírá pro The Wall Street Journal Taylor Sell, šéf americké těžařské firmy Element Petroleum.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Už se blyští skoro vše. Trump změnil Bílý dům ve „zlatou kancelář pro zlatý věk“

Během svého druhého funkčního období americký prezident Donald Trump neustále pokračuje v proměnách interiéru Bílého domu. Sjednocujícím tématem je extravagance, jedna barevná tématika však vyniká...

V Praze postaví nejvyšší mrakodrap Česka, schválili radní. Bude mít tvar vraku lodi

Pražští radní schválili změnu územního plánu nutnou pro stavbu multifunkčního mrakodrapu nazvaného Top Tower, který u stanice metra Nové Butovice plánuje stavět developerská firma Trigema. Rada změnu...

Milka v Německu zdražila a zmenšila se, spotřebitelé posílají výrobce k soudu

Ještě na počátku roku mělo balení čokolády Milka prodávané v Německu 100 gramů. V únoru se však americká nadnárodní skupina Mondelez, pod kterou značka patří, rozhodla gramáž zredukovat na 90 gramů....

Čekali haléře, přišlo zdražení o koruny. Ceníky pivovaru hospodské zaskočily

Plzeňský Prazdroj, největší český pivovar, od 1. října zvýší ceny části svých čepovaných i balených piv. Podle firmy půjde v průměru o 68 haléřů na půllitr, tedy o necelá tři procenta. Jenže v nových...

Výkladní síň lokálních výrobců střídají asijské potraviny. Končí ambiciózní projekt

Když ministr zemědělství Marek Výborný loni na Valentýna otevíral obchod Naše Síťovka, mělo jít o ukázku českých lokálních potravin v centru Prahy. Po roce a půl provozovatel skončil a v prostorách...

Přesně tohle jsme chtěli. Ropným magnátům se sázka na Trumpa zatím vyplácí

Američtí ropní magnáti během posledních prezidentských voleb v USA nalili desítky milionů dolarů do Trumpovy volební kampaně doufajíce, že v případě jeho vítězství se investice zúročí a prezident...

9. září 2025

OBRAZEM: Lego představilo svou dosud nejdražší stavebnici – Hvězdu smrti

Fanoušci stavebnic LEGO: Star Wars se mohou těšit na nový kousek. Alespoň ti z nich, kteří nemají hluboko do kapsy. Za prozatím rekordní sumu si pořídí set, na němž budou moct obdivovat i jednotlivé...

9. září 2025  19:56

Konec boje proti uhlí. Beskydská obec získala pozemky těžařů, důlní věže se promění

Po takřka půl století hrozby proměny podhorské krajiny v hornickou si lidé v Beskydech mohou definitivně oddychnout. Podpisem tří smluv se státní pozemky bývalého černouhelného Dolu Frenštát...

9. září 2025  18:09

Své výrobky vyhazujeme dobrovolně do vzduchu, říká šéf zbrojovky TDV

Začínali se „starým železem“, s renovacemi zašlých a rezavých tanků a obrněných vozidel z předrevolučních dob. Uběhlo deset let a před pár týdny představili nejmodernější obrněné kolové bojové...

9. září 2025

Ambiente dnes zavřelo třicítku svých restaurací. Zaměstnanci dostali volno

Skupina podniků Ambiente v úterý 9. září slaví třicet let od svého vzniku. Toto jubileum si chtějí zaměstnanci řádně připomenout, jak informovali na svém webu. Všechny restaurace, kavárny, pekárny i...

9. září 2025  17:48

Slovensko šetří. Navrhlo zmrazit mzdy, více zdanit bohaté, zdražit sladkosti

Slovenské ministerstvo financí navrhlo nový konsolidační balíček na ozdravení státních financí. Na prosazení 22 opatření v něm počítá s částkou 2,7 miliardy eur (téměř 66 miliard Kč). Téměř polovinu...

9. září 2025  16:10

Maďarsko se odklání od ruského plynu. Nově nakupuje u Shellu, vydělá i Česko

Maďarsko se odklání od ruského plynu, s britskou energetickou společností Shell uzavřelo desetiletou smlouvu o dodávkách této suroviny. Dobrá zpráva je to i pro Česko, přes které plyn směrem na...

9. září 2025  15:43

Populace stárne, firmy čelí nedostatku pracovníků. Pomoci má navýšení kvót

V České republice chybí zaměstnavatelům stovky tisíc pracovníků napříč obory. Kvóty, které určují, kolik pracovníků ze zahraničí může do České republiky přicestovat za prací, podle zástupců...

9. září 2025  14:04

Dukovany čeká třítýdenní prověrka. Odborníci zkontrolují klíčové části provozu

Jaderná elektrárna Dukovany bude po tři týdny pod drobnohledem odborníků z osmi zemí. Prověrka Světové asociace provozovatelů jaderných elektráren (WANO) potrvá do 26. září. Závěrem bude hodnocení...

9. září 2025  12:14

Čína se nechová jako spojenec, pláčou Rusové. Obchod mezi zeměmi se propadá

Vývoj obchodu mezi Ruskem a Čínou na velké spojenectví těchto dvou zemí neukazuje. Pokles ve vzájemné výměně zboží, který začal počátkem roku, podle aktuálních dat totiž dále zrychluje.

9. září 2025  12:08

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

CSG Defence vstupuje do partnerství 4iG a Rába, získá podíl v maďarském výrobci

Advertorial

Průmyslově-technologická skupina CSG se zapojí do strategického partnerství mezi maďarskou 4iG a společností Rába, předním výrobcem těžkých vozidel a jejich komponentů. Prostřednictvím své divize CSG...

9. září 2025

Kupka chystá novinku. Do výdejních boxů půjde doručit i SPZ a technický průkaz

Ministerstvo dopravy plánuje na příští rok novinku. Vyzvednout si registrační značku a technický průkaz bude možné z výdejních boxů. Lidé tak již nebudou muset kvůli tomu chodit na úřad. Nyní je...

9. září 2025  10:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.