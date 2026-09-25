Původní dohoda měla vypršet 10. listopadu. Na komplexnějším řešení vzájemných obchodních sporů se však Washington s Pekingem zatím neshodly. Podle amerického ministra financí Scotta Bessenta přišla čínská strana s návrhem rozsáhlejší dohody, o které budou obě země dále jednat, píše The Washington Post.
Obchodní vztahy obou zemí se výrazně vyostřily loni, kdy Trump zvýšil cla na čínské zboží až na 145 procent. Čína v reakci omezila vývoz vzácných zemin důležitých pro výrobu čipů a dalších moderních technologií. Washington následně od nejvyšších cel ustoupil.
Analytici čekali ještě delší příměří
Současné prodloužení příměří je přitom kratší, než analytici očekávali. Podle Craiga Singletona z amerického think-tanku Foundation for Defense of Democracies si tím Washington ponechal možnost brzy prověřit, zda Čína plní své závazky. Peking naopak usiloval o delší období obchodní stability.
Trump čínského prezidenta osobně přivítal už ve středu na vojenské základně Andrews, což je v americké diplomacii neobvyklé gesto. O den později nad Bílým domem proletěl strategický bombardér B-2 v doprovodu čtyř stíhaček F-22. Stejný typ letounu přitom Spojené státy loni nasadily při útocích na íránská jaderná zařízení.
|
Okoun v krustě, Musk a pompa. Ale jinak schůzka Trumpa se Siem nic nepřinesla
Součástí programu byla také vojenská přehlídka v Růžové zahradě a prohlídka nového prezidentského heliportu. Z jižního balkonu mohli oba státníci sledovat stavbu nového slavnostního sálu. Trump na ni upozornil i při večerní večeři za účasti významných amerických podnikatelů. „Budete první, kdo tam vkročí,“ pozval hosty na prohlídku staveniště.
|
„Jsou to báječní lidé.“ Trump přivítal čínského prezidenta velkolepě už na letišti
Si Ťin-pching se ve svém projevu soustředil především na budoucnost vzájemných vztahů. „Čína a Spojené státy musí jednat jako odpovědné velmoci,“ uvedl. Zároveň vyzval k lepší komunikaci mezi armádami obou zemí, která by měla snížit riziko případných konfliktů.
Tchaj-wan zůstává citlivým tématem
Za slavnostním přijetím stála řada politických a ekonomických otázek. Trump usiluje o větší čínské investice do amerického průmyslu a omezení podpory, kterou Peking poskytuje Íránu. Čínský prezident se naopak snaží přimět Washington, aby omezil vojenskou pomoc Tchaj-wanu. Ten Čína dlouhodobě považuje za součást svého území.
Důležitým tématem jednání byla také umělá inteligence. Zatímco Trump se staví proti jejímu dalšímu omezování, Si zdůrazňuje potřebu udržet její vývoj pod lidskou kontrolou. V americkém Kongresu současně sílí obavy z případného uvolnění vývozu nejvyspělejších čipů do Číny. Demokratický senátor Chuck Schumer před takovým krokem varoval. Republikán John Thune zase požaduje širší přístup amerických zemědělských produktů na čínský trh.
|
Režie Si Ťin-pching, Trump v roli snaživého hostitele. Schůzka v USA odráží změnu sil
Si Ťin-pching navštívil Washington poprvé po jedenácti letech. Naposledy zde jednal s tehdejším prezidentem Barackem Obamou. V pátek má společně s Trumpem navštívit Národní archiv a zúčastnit se posezení u čaje. Oba státníci by se mohli znovu setkat už v listopadu v čínském Šen-čenu. Další schůzka se zvažuje na prosinec v Miami, uzavírá The Washington Post.