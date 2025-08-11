Trump zase překvapil. Nvidia a AMD mohou prodávat čipy do Číny za podíl z tržeb

Prodej čipů H20 v dubnu zastavila administrativa prezidenta Donalda Trumpa, která minulý měsíc souhlasila s jeho obnovením a začala vydávat příslušná povolení. Podle agentury Bloomberg se dohoda týká i dalších produktů, například čipů AMD MI308. Americká administrativa ale zatím nerozhodla, jak budou získané prostředky využity.
„Ačkoli jsme již několik měsíců nedováželi H20 do Číny, doufáme, že pravidla pro kontrolu vývozu umožní Americe konkurovat v Číně i ve světě,“ sdělil agentuře Reuters mluvčí společnosti Nvidia s tím, že společnost dlouhodobě dodržuje pravidla, která stanovuje vláda USA pro působení na světových trzích. AMD se k informaci nevyjádřila.
Až miliarda dolarů čtvrtletně do americké státní kasy
Šéf Nvidie Jensen Huang dlouhodobě říká, že izolace Číny v oblasti technologií může zpomalit šíření amerických inovací a posílit čínské konkurenty, například Huawei. Nvidia dříve uvedla, že přísnější omezování vývozu ji stálo 5,5 miliardy USD.
Zahraniční agentury každopádně očekávají, že oznámená americká dohoda v Číně vyvolá vlnu nesouhlasu a odporu. V současné době čínské čipy od firem Ascend či Huawei mají podle agentury Bloomberg pokrývat zhruba 20 až 30 procent tamní poptávky.
Pokud se podaří vrátit prodeje čipů H20 na úroveň před restrikcemi, mohla by americká vláda inkasovat kolem miliardy dolarů čtvrtletně. Podle analytiků však nová podmínka může Nvidii i AMD odradit od rozsáhlejší expanze v Číně a otevřít prostor tamním výrobcům k posílení vlastního polovodičového průmyslu.
Výměna ochrany národní bezpečnosti za příjmy
Administrativa prezidenta Trumpa se podle vládního zdroje Reuters nedomnívá, že prodej čipů H20 a jejich ekvivalentů do Číny ohrožuje národní bezpečnost USA. Bývalý poradce ministerstva obchodu za vlády prezidenta Joea Bidena Alasdair Phillips-Robins naproti tomu uvedl, že pokud jsou zprávy přesné, znamená to, že administrativa vyměňuje ochranu národní bezpečnosti za příjem do státní kasy.
„Buď je prodej čipů H20 do Číny rizikem pro národní bezpečnost, a pak bychom ho neměli vůbec povolovat, nebo není, a pak nechápu, proč se na něj uvaluje tato dodatečná sankce,“ uvedl Geoff Gertz z washingtonského think-tanku Centrum pro novou americkou bezpečnost.
Americký ministr obchodu Howard Lutnick minulý měsíc označil obnovení prodeje čipů za součást jednání s Čínou o dodávkách vzácných zemin a připomněl, že H20 je čtvrtý nejlepší čip Nvidie. Podle něj je v zájmu USA, aby čínské firmy používaly americkou technologii, i když nejvyspělejší produkty zůstávají pro export zakázány.
H20 je grafický procesor určený pro datová centra a umělou inteligenci. Slouží hlavně k trénování velkých modelů AI a k výpočetně náročným datovým úlohám. H20 je speciálně upravený pro čínský trh, aby neporušoval limity výkonu, které pro export do Číny stanovily Spojené státy.
Tržby Nvidie v Číně ve finančním roce končícím letos v lednu činily 17 miliard dolarů (356 miliard Kč), což představuje 13 procent celkových tržeb společnosti. V případě AMD šlo v roce 2024 šlo o 6,2 miliardy dolarů, tedy 24 procent tržeb, uzavírá Bloomberg.