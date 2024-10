Konec zmatků na účtenkách z hospody. Británie zavádí nový „dýškový“ zákon

Už řadu let se hosté téměř všech gastronomických zařízeních ve Spojeném království setkávají s nejrůznějšími poplatky. Ty se mnohde automaticky připočítávají ke konečné útratě a jejich existence návštěvu restaurací lidem značně prodražuje. Dlouhou dobu ale nikdo přesně nevěděl, co se s takto vybranými prostředky v praxi děje. To má nyní změnit nový britský zákon.