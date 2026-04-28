Emiráty opouštějí organizaci pro vývozce ropy. Jaký vliv to bude mít na ceny?

  15:31
Spojené arabské emiráty k 1. květnu opouštějí Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) i širší skupinu těžařů OPEC+, oznámila státní agentura WAM. Podle emirátského ministerstva energetiky to zemi za současné situace umožní větší flexibilitu reagovat na změny na trhu.

Logo organizace OPEC během setkání jejích členů v Alžírsku (28. září 2016) | foto: Reuters

Jde o překvapivé rozhodnutí, které emiráty s ostatními členy předem nekonzultovaly. Agentura Reuters uvedla, že pro OPEC je to tvrdá rána.

Rozhodnutí emirátů může oslabit jednotu organizace i pozici jejího faktického vůdce Saúdské Arábie v době, kdy americko-izraelská válka proti Íránu způsobila šok na trzích s energetickými surovinami a narušila globální ekonomiku. Spojené arabské emiráty patří v organizaci OPEC ke klíčovým producentům.

„Rozhodnutí Spojených arabských emirátů opustit OPEC od 1. května představuje jeden z největších zásahů do fungování kartelu za poslední roky – a přichází v momentě, kdy je globální ropný trh mimořádně křehký,“ sdělil ČTK analytik Purple Trading Petr Lajsek. „Nejde přitom o zanedbatelného hráče. Emiráty jsou třetím největším producentem v rámci OPEC, s těžbou kolem 3,3 až 3,5 milionu barelů denně,“ dodal.

Kam s tím? Írán řeší, kde uskladnit miliony neprodaných barelů ropy

Oznámení o odchodu z organizace přichází ve správný čas, kdy nebude mít významný dopad na trh, vzhledem k nynějšímu omezení přepravy ropy v Hormuzském průlivu, řekl agentuře Reuters emirátský ministr energetiky Suhajl Mazrúí. Ten zároveň uvedl, že rozhodnutí přichází v době, kdy svět čelí bezprecedentní situaci, neboť strategické zásoby ropných produktů se snižují na znepokojivou úroveň.

Podle Jana von Gericha, analytika finské společnosti Nordea, nebude už po skončení konfliktu s Íránem OPEC schopen kontrolovat ceny tak jako v minulosti. Spojené arabské emiráty plánují zvýšit těžbu – podle některých odhadů až o třicet procent – což by následně mělo tlačit ceny dolů.

„Tím se otevírá prostor, aby SAE získaly větší podíl na globálním trhu, jakmile se geopolitická situace normalizuje. Odchod z OPEC by měl být pozitivní pro spotřebitele i širší globální ekonomiku,“ uvedla pro Reuters Monica Maliková, hlavní ekonomka emirátské banky ADCB.

„Emiráty jsou již delší dobu v rozporu s obecnou politikou OPEC. Není to tedy překvapení, ale z dlouhodobého hlediska to bude mít významný dopad. Zároveň to ukazuje na postupné oslabování historicky silného spojenectví mezi SAE a Saúdskou Arábií,“ dodal Ajay Parmar, ředitel pro energetiku poradenské společnosti ICIS.

Spojené arabské emiráty jsou dlouholetým členem OPEC. Od roku 1967 byl členem emirát Abú Zabí, od roku 1971 jako sjednocená země více emirátů.

České zdravotnictví je úspěšné, ale šampion přestal trénovat, shodují se experti

Nejdražší byt světa patří nejbohatšímu muži Ukrajiny. Podnikatel za něj dal miliardy

Budova s názvem Le Renzo v nové monacké čtvrti Mareterra (20. února 2026)

Nejbohatší muž Ukrajiny Rinat Achmetov si pořídil jeden z nejdražších bytů světa. Luxusní apartmán v nové monacké čtvrti Mareterra má pět podlaží, dvacet jedna místností, osm parkovacích míst a...

Kultovní výbava horalů. České batohy vyrábějí ručně, inovovat nepotřebují

V nenápadném domě u Brna vznikají legendární batohy Gemma, které před víc jak...

V nenápadném domě u Brna vznikají legendární české batohy, které před víc než 40 lety od základu změnily horskou turistiku. Reportér magazínu Víkend DNES se podíval přímo do dílny firmy Gemma.

Leo Express představil repasovanou soupravu Talgo. Již brzy se vydá na Slovensko

Z Hlavního nádraží ve směru Slovácko a Bratislava vyjel nový vlak Leo Express,...

Společnost Leo Express ve čtvrtek jízdou na trase Praha–Bratislava představila repasované vlaky, které od konce dubna plánuje využívat na páteřní trase mezi Českem a Slovenskem. Soupravy s pasivním...

Zámek Dřevíč na Rakovnicku, kde žil kníže Schwarzenberg, našel nového majitele

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu...

Zámek Dřevíč na Rakovnicku, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, změnil vlastníka. Barokní stavbu od loňského roku prodávala realitní kancelář Svoboda &...

Rostou obavy o další obchodní tepnu světa. V ohrožení je Malacký průliv

Malá loď poblíž obřího tankeru na zkapalněný zemní plyn v Malackém průlivu (15....

Blokáda Hormuzského průlivu a nepředvídatelnost amerického prezidenta Donalda Trumpa oživují obavy, že podobné napětí může zasáhnout i další mimořádně důležitý strategický bod. Tím je Malacký průliv...

IKEA testuje sedmimílové boty. Pomáhají skladníkům ve vyřizování objednávek

V IKEA skladech využívají zaměstnanci robotické boty Moonwalkers. (28. dubna...

Nábytkářský gigant IKEA testuje ve svém provozu inovativní novinku, která zrychluje pohyb zaměstnanců. Ve skladech nyní jezdí na robotických botách jménem Moonwalkers. První výsledky ukazují vyšší...

28. dubna 2026  14:52

Kam s tím? Írán řeší, kde uskladnit miliony neprodaných barelů ropy

Ozbrojené síly USA se zmocnily tankeru Majestic X spojeného s pašováním íránské...

Patová situace na Blízkém východě nutí Írán k řešení palčivého problému. V zemi se totiž kvůli americké blokádě hromadí neprodaná ropa a velmi rychle docházejí místa, kde by se dala uskladnit. Válka...

28. dubna 2026  13:23

MND spouští na jihu Moravy obří bateriové úložiště, pomůže stabilizovat síť

Nové bateriové úložiště BESS Břeclav společnosti MND (28. dubna 2026)

Společnost Moravské naftové doly (MND) spustila v úterý v Břeclavi největší samostatně stojící bateriové úložiště v České republice. Zařízení o výkonu 12 megawattů (MW) a celkové kapacitě 31...

28. dubna 2026  11:30

Spotřeba piva klesla na historické minimum. Češi kladou důraz na střídmost

ilustrační snímek

Snižování spotřeby alkoholu pokračovalo i v loňském roce. Podle statistik Českého svazu pivovarů a sladoven klesla výroba piva v ČR loni o 4,3 procenta na 19,96 milionu hektolitrů. Spotřeba pak...

28. dubna 2026  10:20

Superpřesná léčba rakoviny. Protony nádor obkreslí, říká vedoucí fyzik centra

Vedoucí fyzik Protonového centra Vladimír Vondráček v podcastu Industrial

Rakovina prsu, karcinom prostaty nebo třeba nádor na mozku. Šanci pro pacienty, kteří si vyslechnou zmíněné diagnózy, představuje Protonové centrum v Praze. Jde o specializované onkologické...

28. dubna 2026

Španělský blackout jako dokonalá bouře. Přispěl k modernizaci energetiky

Premium
Lidé na ulici si svítí telefony na cestu během výpadku proudu, který 28. dubna...

Vyšetřování totálního výpadku proudu, k němuž došlo před rokem ve Španělsku a zbytku Iberie, vyvrátilo, že by viníkem byly pouze obnovitelné zdroje. Problémem nebyl objem energie, které solární...

28. dubna 2026

Co stát, to jiná cena benzinu. Válka zvýraznila rozdíly uvnitř USA

Čerpací stanice u malého obchodu v Pittsburghu v Pensylvánii (19. března 2026)

Válka na Blízkém východě zdražila pohonné hmoty i ve Spojených státech. Řidiči však za ně v jednotlivých státech USA platí velmi rozdílné částky. Zatímco v Oklahomě vyjde galon benzinu (asi 3,8...

28. dubna 2026

Pandemická automobilová bublina uvrhla americké zákazníky do dluhové pasti

Prodejna osobních automobilů a SUV značky Chevrolet v Noblesvillu ve státě...

Stále více Američanů, kteří se zbavují svých aut, aby si pořídili nová, naráží na krutou realitu: jejich vozidla nemají takovou hodnotu, jakou dluží. Průměrná výše úvěru, který si dlužník bere na...

27. dubna 2026

ANALÝZA: Ani válka, ani mír. Boje sice skončily, ale chybí jakákoli dohoda

Lodě uvázlé v Hormuzském průlivu nedaleko pobřeží Ománu (27. dubna 2026)

Plánované mírové rozhovory mezi Teheránem a Washingtonem zatím končí fiaskem. USA i Írán sázejí na to, že druhá strana nevydrží tlak tak dlouho jako oni sami, tvrdí analytici. Současné...

27. dubna 2026

EET 2.0 je připravena, obstrukce opozice nečekám, sdělila Schillerová

Vláda Andreje Babiše rozhodla o zastropování marží distributorů paliv i snížení...

Vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová nechce razantně snižovat daň z příjmu právnických osob, preferuje zrychlování odpisů. Chce tak podpořit nastartování ekonomiky. Řekla to na...

27. dubna 2026  17:35

Větší letadla, nové přímé spoje. Vláda chce rozšířit dráhu karlovarského letiště

Tisková konference Andreje Babiše a Karla Havlíčka během jejich návštěvy v...

Vláda premiéra Andreje Babiše chce prodloužit a rozšířit dráhu na letišti v Karlových Varech. Předseda vlády to řekl v pondělí po jednání na obchodním fóru v ázerbájdžánské Gabale, kde mimo jiné...

27. dubna 2026  17:31

