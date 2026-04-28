Jde o překvapivé rozhodnutí, které emiráty s ostatními členy předem nekonzultovaly. Agentura Reuters uvedla, že pro OPEC je to tvrdá rána.
Rozhodnutí emirátů může oslabit jednotu organizace i pozici jejího faktického vůdce Saúdské Arábie v době, kdy americko-izraelská válka proti Íránu způsobila šok na trzích s energetickými surovinami a narušila globální ekonomiku. Spojené arabské emiráty patří v organizaci OPEC ke klíčovým producentům.
„Rozhodnutí Spojených arabských emirátů opustit OPEC od 1. května představuje jeden z největších zásahů do fungování kartelu za poslední roky – a přichází v momentě, kdy je globální ropný trh mimořádně křehký,“ sdělil ČTK analytik Purple Trading Petr Lajsek. „Nejde přitom o zanedbatelného hráče. Emiráty jsou třetím největším producentem v rámci OPEC, s těžbou kolem 3,3 až 3,5 milionu barelů denně,“ dodal.
Oznámení o odchodu z organizace přichází ve správný čas, kdy nebude mít významný dopad na trh, vzhledem k nynějšímu omezení přepravy ropy v Hormuzském průlivu, řekl agentuře Reuters emirátský ministr energetiky Suhajl Mazrúí. Ten zároveň uvedl, že rozhodnutí přichází v době, kdy svět čelí bezprecedentní situaci, neboť strategické zásoby ropných produktů se snižují na znepokojivou úroveň.
Podle Jana von Gericha, analytika finské společnosti Nordea, nebude už po skončení konfliktu s Íránem OPEC schopen kontrolovat ceny tak jako v minulosti. Spojené arabské emiráty plánují zvýšit těžbu – podle některých odhadů až o třicet procent – což by následně mělo tlačit ceny dolů.
„Tím se otevírá prostor, aby SAE získaly větší podíl na globálním trhu, jakmile se geopolitická situace normalizuje. Odchod z OPEC by měl být pozitivní pro spotřebitele i širší globální ekonomiku,“ uvedla pro Reuters Monica Maliková, hlavní ekonomka emirátské banky ADCB.
„Emiráty jsou již delší dobu v rozporu s obecnou politikou OPEC. Není to tedy překvapení, ale z dlouhodobého hlediska to bude mít významný dopad. Zároveň to ukazuje na postupné oslabování historicky silného spojenectví mezi SAE a Saúdskou Arábií,“ dodal Ajay Parmar, ředitel pro energetiku poradenské společnosti ICIS.
Spojené arabské emiráty jsou dlouholetým členem OPEC. Od roku 1967 byl členem emirát Abú Zabí, od roku 1971 jako sjednocená země více emirátů.