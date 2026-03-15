Habibi Come to Dubai? Masový odchod cizinců ohrožuje ekonomiku města

Autor:
  11:00
Desítky tisíc turistů a zahraničních rezidentů opustily Spojené arabské emiráty poté, co Spojené státy a Izrael zahájily útoky vůči Íránu. Konflikt otřásá především Dubají, jejíž ekonomika stojí na turismu a zahraničních pracovnících. Podle analytiků by se důsledky mohly výrazně prohloubit, pokud se konflikt protáhne.
Bezpilotní letoun zasáhl dubajskou luxusní čtvrť. (12. března 2026)

18 fotografií

„Lesk rozhodně zmizel,“ uvedl pro britský portál The Guardian John Trudinger, který žije v Dubaji 16 let a působí jako ředitel místní školy. Ve škole zaměstnává více než stovku učitelů z Velké Británie. Podle jeho slov bylo mnoho z nich válkou silně otřeseno a rozhodli se město opustit.

„Jsem nejšťastnější člověk na světě, který přežil,“ říká taxikář z Pákistánu Zain Anwar, který přišel při útoku na hotel Faimont o zaparkované auto, zatímco se šel modlit. „Už nechci být v Dubaji. Není tu žádný byznys, od začátku války nic nevyděláváme a nevidím, že by se sem turismus vrátil. Hodně taxikářů jako já teď přemýšlí, že bychom se vydali do jiné země. Všichni vědí, že s Dubají je konec.“.

Miliardové ztráty

Cestovní ruch v Dubaji každoročně generuje přibližně 30 miliard dolarů (630 miliard korun). Více než 90 procent obyvatel tvoří cizinci, včetně miliardářů, kteří si užívají zdejší nulové daně z příjmu, kapitálových zisků i dědictví.

Na rozdíl od ostatních emirátů Perského zálivu nemá Dubaj rozsáhlé ropné zdroje, o které by se mohla opřít. Analytici tak varují, že pokud se válka protáhne a Dubaj si nadále nezachová pověst bezpečného útočiště pro turismus a západní důvěru v podnikání, bankovnictví a investice do nemovitostí, finanční ztráty města budou výrazné.

„Dubaj už teď výrazně ztrácí. Zatím je to pro ekonomiku Spojených arabských emirátů snesitelné, ale pokud to potrvá dalších deset nebo dvacet dní, důsledky na turistiku, letectví, podnikání zahraničních pracovníků i na ropu budou smrtící,“ uvedl Khaled Almezaini, profesor na Zayed University.

Z jedné války do druhé

Podle redaktorů The Guardianu nyní plážové bary, obchodní centra i pětihvězdičkové hotely zejí prázdnotou. Někteří místní obyvatelé i turisté, kteří ve městě zůstali, však trvají na tom, že pokračovat v běžném životě je snadné.

„Jsme z Ukrajiny, takže jsme bohužel přišli z jedné válečné zóny do druhé, ale takový je život,“ říká šestadvacetiletá Christina Hallisová. Pořád se tu cítí bezpečně, ráda chodí na pláž a život zde si užívá. „Ani byste nepoznali, že je válka,“ říká.

Miliony migrantů, kteří do Dubaje přijeli pracovat v dělnických profesích, například ve stavebnictví, dopravě nebo rozvozu, však nemají možnost odjet ze dne na den.

„Jsme všichni lidé a cítíme strach, takže se samozřejmě bojím raket. Ale vláda zatím odvádí dobrou práci při jejich zachytávání. Když pocházíte z Afriky, máte doma také spoustu problémů. Mám své cíle a zůstanu tu pracovat, abych jich dosáhl,“ uzavřel devětadvacetiletý dělník z Nigérie Ebenezer Ibrahim.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

