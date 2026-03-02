Spíše váhání než panika. Realitní trh v Dubaji prochází zatěžkávací zkouškou

Jan Dvořák
  20:00
Konflikt mezi Íránem USA a Izraelem ovlivní prodej nemovitostí v Dubaji. Pokud bude geopolitická nejistota na Blízkém východě přetrvávat, investice na realitním trhu mohou být v ohrožení, tvrdí odborníci. Podobné situace ale podle nich obvykle vedou spíše k opatrnosti než k panice. Kupující pravděpodobně odloží uzavření transakcí, dokud se situace nevyjasní. Trvalé zpomalení obchodní činnosti může nakonec vyvinout tlak na ceny,
Vizualizace luxusních apartmánů Ava (3. února 2025)

Vizualizace luxusních apartmánů Ava (3. února 2025) | foto: Omniyat

Vizualizace interiérů jednoho z luxusních dubajských apartmánů od společnosti...
„V krátkodobém horizontu mají bezprostřední důsledky geopolitického napětí za následek spíše váhání než paniku. Kupující pravděpodobně odloží uzavření transakcí. Mohou také přehodnotit svou expozici vůči riziku nebo jednat agresivněji,“ uvedl Sandeep Mangla, generální ředitel společnosti Forteasia Realty Pvt, podle indického deník Hindustan Times.

Letos se na dubajském trhu očekává nabídka přibližně 120 000 nových jednotek, což je ve srovnání s obvyklou roční nabídkou dvojnásobek. Pokud se prodejní aktivita v důsledku geopolitické nejistoty zpomalí, důsledky na ceny by se mohl projevit v příštích několika čtvrtletích. „Pokles dynamiky transakcí by nevyhnutelně vyvolal tlak na ceny,“ uvedl jeden z realitních expertů, který si nepřál být jmenován.

Dubaj jako pojistka

„Dubaj i nadále přitahuje movité jednotlivce z Evropy i Asie. V nejistých dobách se investoři přesouvají na trhy, které nabízejí zachování kapitálu, stabilní výnosy a jasnou regulaci,“ uvedl Mangla.

K tomuto názoru se připojil i Aman Gupta, ředitel indické konzultantské skupiny RPS. Uvedl, že kapitál během geopolitických krizí nezmizí, ale pouze se přemístí. Informoval, že Dubaj je stále vnímána jako geopolitická pojistka v globálních portfoliích nemovitostí těžící ze své měny vázané na dolar, daňových výhod a investičních rámců spojených s pobytem.

Útok na Dubaj: Miss Pyszková, Jaro Slávik i další známé tváře uvízly v dovolenkovém ráji

Odborníci však varují, že pokud nejistota přetrvá, důsledky by se mohly projevit v příštích několika čtvrtletích. Když se objem transakcí v důsledku opatrného sentimentu zpomalí, může dojít k cenovému tlaku, zejména ve spekulativních segmentech nebo segmentech off-plan.

„I kdyby se konflikt uklidnil, mohlo by dojít k určitému zmírnění nákupního sentimentu,“ uvedli odborníci. Investoři mohou přehodnotit své expozice v závislosti na tom, jak se bude vyvíjet situace a jak dlouho bude napětí přetrvávat.

Výnosy vyšší než jinde

Na realitních trzích na Blízkém východě mohou nyní kupující v důsledku rostoucí nejistoty zaujmout vyčkávací postoj. Odborníci tvrdí, že tato situace by mohla některé kupující přimět ke znovuprojednání podmínek obchodů.

Trh s nemovitostmi v Dubaji dál táhnou ultrabohatí. Začíná lákat i vnitrozemí

Investory lákají také výhody diverzifikace měn a dostupnost investičních příležitostí spojených s pobytem ve Spojených arabských emirátech. Díky špičkové infrastruktuře a zavedené institucionální základně nájemníků jsou nemovitosti v Dubaji považovány jak za životní styl, tak za investiční aktivum.

Výnosy z pronájmu se podle odborníků pohybují kolem sedmi až devíti procent, což je výrazně více než jinde, píše indický deník.

Rozhodování se zpomalilo

Podle deníku The Economic Times dochází momentálně na dubajském trhu s nemovitostmi k dočasnému zastavení obchodů, protože napětí na Blízkém východě ovlivňuje náladu investorů a někteří kupující odkládají nebo přehodnocují transakce.

Zpráva uvádí, že některé transakce s nemovitostmi byly odloženy nebo přehodnoceny, protože kupující čekají na větší jasnost ohledně regionálního vývoje. Makléři uvedli, že se rovněž prodloužily lhůty pro rozhodování, což odráží spíše pauzu způsobenou momentálním děním než strukturální změnu základních tržních faktorů.

Sektor rezidenčních nemovitostí v Dubaji je úzce spjat s mezinárodními kapitálovými toky, což ho činí zvláště citlivým na geopolitickou nejistotu. Účastníci trhu sdělili listu, že již zaznamenali selektivní zrušení transakcí a že pokud napětí bude přetrvávat, termíny uzavření transakcí se mohou dále prodloužit.

Mileniálové a ženy mění trh luxusních nemovitostí, Dubaj láká bohaté migranty

„Nezaznamenáváme paniku, ale je patrné, že se rozhodování zpomalilo. Jeden z mých klientů právě odstoupil od smlouvy. Několik dalších požádalo o odložení podpisu smlouvy, dokud nebude situace jasnější. Proti lednu se snížil počet prohlídek nemovitostí,“ uvedl podle ET přední makléř jedné z nejvýznamnějších developerských společností v Dubaji.

Podrobnější diskuse

Navzdory dočasné opatrnosti zpráva uvádí, že vedoucí představitelé odvětví zůstávají přesvědčeni o odolnosti trhu, přičemž jako klíčové podpůrné faktory uvádějí diverzifikovanou ekonomickou základnu emirátu, stabilitu regulace a trvalý zájem globálních investorů. Stavební činnost v rámci jednotlivých projektů nebyla narušena. To naznačuje, že základní dodavatelské kanály zůstávají neporušené.

Pozemek v Dubaji se prodal za 730 milionů korun, je na něm jen písek

Zpráva také zdůraznila roli zahraničních kupujících bez trvalého pobytu, kteří představují významný podíl transakcí v určitých segmentech. Zatímco dlouhodobí investoři obvykle reagují méně na krátkodobé výkyvy, i prémioví kupující v současné době požadují větší jasnost, než se zavážou k investování nového kapitálu, uvedli makléři.

Poptávka po luxusních nemovitostech v Dubaji nezmizela, ale diskuse se staly podrobnějšími a opatrnějšími. To odráží obecnější vyčkávací přístup mezi investory s vysokým čistým jměním, uzavírá portál.

Tragické výnosy, či solidní zisky? Rozstřel přinesl ostrý duel o penzijním spoření

