Novozélandská koaliční vláda v únoru zmírnila požadavky na víza typu Active Investor Plus, obecně známá jako takzvaná zlatá víza. Ta bohatým cizincům ve snaze podpořit skomírající ekonomiku nabízejí pobyt. Nová pravidla, která vstoupila v platnost v dubnu, snížila minimální hodnotu investic, odstranila například požadavky na znalost angličtiny a zkrátila dobu, kterou musí žadatelé strávit v zemi, aby získali povolení k pobytu, ze tří let na tři týdny, píše The Guardian.

Téměř polovina investorů, kteří podali žádost, pochází z USA, což představuje 85 žádostí, následuje Čína s 26 žádostmi a Hongkong se čtyřiadvaceti. Zbytek žadatelů tvoří obyvatelé asijských a evropských zemí.

Na vině je Trump

Podle nových pravidel jich 149 požádalo o vízum v kategorii vyžadující minimální investici pět milionů dolarů za tři roky, a 40 v kategorii, která vyžaduje minimální investici deset milionů dolarů za pět let.

„Téměř všichni, kteří žádají, tak činí kvůli změnám pod Trumpovou administrativou,“ komentuje trend Stuart Nash z poradenské firmy Nash Kelly Global, která působí v oblasti imigrace a relokace.

Imigrační úřad již v zásadě schválil stovku žádostí a sedm z žadatelů již převedlo své peníze, což Novému Zélandu vyneslo 45 milionů dolarů (985 milionů Kč).

„Po změnách v legislativě došlo k výraznému nárůstu zájmu o víza, neboť investory přitahuje stabilita Nového Zélandu a inovace v oblasti udržitelného podnikání a technologií,“ potvrdil Benny Goodman, generální manažer pro investice Nového Zélandu pro obchod a podnikání. Globální nestabilita činí podle něj zemi s nezávislým soudnictvím a bezpečným bankovním systémem atraktivní destinací zejména pro Američany. „Vidíme, že více lidí hledá bezpečný přístav než daňový ráj. A to je přesně to, co máme tady na Novém Zélandu,“ dodal Nash.

Exodus 2.0

Není to poprvé, co tato země přitahuje zájem Američanů obávajících se Trumpa i dalších bohatých cizinců. Rovněž po Trumpově prvním zvolení v roce 2016 vzrostl počet návštěv na imigračních stránkách země o téměř 2 500 procent. Po rozhodnutí amerického nejvyššího soudu, který zrušil právo na potrat, se návštěvnost novozélandských imigračních stránek zečtyřnásobila na 77 000. Po Trumpově druhém volebním vítězství v roce 2024 zaznamenal novozélandský trh s nemovitostmi nárůst zájmu ze strany USA.

Mezitím se miliardáři, kteří na Novém Zélandu získávají pobyt nebo občanství, stali v minulosti předmětem politických sporů. V roce 2017 se objevila zpráva, že Peter Thiel, miliardář a spoluzakladatel společnosti PayPal, získal občanství, přestože v zemi strávil pouhých 12 dní. To přimělo bývalou labouristickou premiérku Jacindu Ardernovou, aby v roce 2018 zpřísnila pravidla pro udělování investičních víz a vlastnictví domů cizinci, uzavřel The Guardian.