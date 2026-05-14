Spirit Airlines ukončily provoz 2. května poté, co se věřitelé nedohodli na záchranném balíku za 500 milionů dolarů, který měla podpořit americká vláda. Aerolinka, známá agresivně nízkými cenami a výrazně žlutými letadly, tak po 34 letech zmizela z trhu. Zrušila všechny lety, cestující odkázala na refundace a tisíce zaměstnanců přišly o práci.
|
Aerolinky Spirit požádaly o ochranu před bankrotem, v provozu pokračují
Firma už předtím opakovaně bojovala s finančními potížemi. Definitivní ránu jí zasadilo prudké zdražení ropy a leteckého paliva spojené s válkou na Blízkém východě. Spirit přitom patřil k dopravcům, kteří měli jen velmi omezený prostor promítnout vyšší náklady do cen, protože jeho zákazníci byli mimořádně citliví na každé zdražení.
Od pandemie se zvýšily náklady na mzdy, pronájem letadel i údržbu. Výhody, na nichž levní dopravci stavěli svůj model, se tak ztenčily. Zároveň část cestujících začala více upřednostňovat pohodlí a služby, ne pouze nejnižší cenu.
Konkurenti cítí příležitost
„Očekávám, že likvidace Spiritu bude pro jeho nízkonákladové konkurenty mírným přínosem,“ uvedl Joe Rohlena, seniorní ředitel agentury Fitch Ratings. Zároveň ale dodal, že sama o sobě nestačí k překonání ostatních překážek, kterým tito dopravci čelí.
Z uvolněného prostoru se snaží těžit zejména Frontier Airlines a JetBlue Airways. Obě aerolinky se zaměřují na trhy, kde Spirit dříve létal, například na floridský Fort Lauderdale, který patřil k jeho hlavním základnám. JetBlue zde plánuje do léta zvýšit počet denních odletů na 130, tedy o více než tři čtvrtiny proti úrovni z roku 2025, a láká bývalé zákazníky Spiritu i na věrnostní výhody.
|
Delta spadla z trůnu. Nejlepšími aerolinkami v USA jsou Southwest Airlines
Frontier odhaduje, že trh už nahradil přibližně polovinu kapacity, kterou Spirit dříve na květen omezil. Samotný Frontier se podle firmy postaral asi o 40 procent takto obnovených míst. Dopravce očekává, že odchod konkurenta mu zvýší výnos na sedadlo o tři až pět procent.
NÍzkonákladový model je pod tlakem
Neznamená to však, že po Spiritu zůstane mezera, kterou konkurenti zcela zaplní. Aerolinky podle manažerů spíše vybírají nejatraktivnější trasy, zatímco méně výnosné linky mohou zůstat bez přímé náhrady. To může v některých regionech znamenat slabší nabídku a vyšší ceny.
Finanční kondice hlavních uchazečů o bývalé zákazníky Spiritu přitom sama není přesvědčivá. Frontier vykázal upravenou ztrátu na akcii v osmi z posledních třinácti čtvrtletí a JetBlue nevykázal celoroční zisk od roku 2019. Akcie obou firem za posledních pět let ztratily přibližně tři čtvrtiny hodnoty.
Kontrast s velkými síťovými dopravci je výrazný. Delta Air Lines a United Airlines zůstaly v roce 2025 ziskové, mimo jiné díky silnější poptávce ze strany cestujících s vyššími příjmy. Podle analýzy americké investiční banky TD Cowen se upravená provozní marže Frontieru propadla z 9,3 procenta v roce 2019 na minus 12,1 procenta v roce 2025. JetBlue klesl zhruba z deseti procent na minus 3,7 procenta, zatímco Delta se snížila z 19 na deset procent, ale zůstala v plusu.
|
Islandské aerolinky Fly Play zkrachovaly, dvakrát týdně létaly i do Prahy
Výjimkou mezi levnějšími dopravci je Allegiant Air. Ten se soustředí na rekreační linky s menší konkurencí a v posledním sledovaném čtvrtletí dosáhl upravené provozní marže 14,9 procenta, zatímco JetBlue a Frontier zůstaly v záporných číslech.
Drahé palivo mění pravidla hry
Největší nejistotou zůstává palivo. Šéf nízkonákladové společnosti Avelo Airlines Andrew Levy uvedl, že dražší palivo ztěžuje situaci firmám jeho typu. „Mezi únorem a dubnem jsme zaplatili místo zhruba 2,56 dolaru za galon přibližně 4,71 dolaru (téměř 98 korun),“ uvedl. Avelo podle něj reagovalo zvýšením základních tarifů asi o 20 dolarů (více než 415 korun), úpravou poplatků a podporou prodeje přes akční nabídky.
Podobný tlak dopadá i na větší hráče. Frontier v prvním čtvrtletí platil za palivo 2,88 dolaru za galon, pro aktuální kvartál ale počítá s cenou 4,25 dolaru. Pokud by spotřeba zůstala podobná, část nárůstu, kterou se nepodaří přenést na zákazníky, by mohla snížit zisk o zhruba 70 až 83 milionů dolarů (1,45 až 1,7 miliard korun).
Ještě vyšší absolutní dopad hrozí JetBlue. Firma v prvním čtvrtletí platila 2,96 dolaru za galon, zatímco nyní čeká 4,13 až 4,28 dolaru. Při podobné spotřebě by palivové náklady vzrostly z 573 milionů dolarů na přibližně 797 až 826 milionů dolarů (16,5 až 17,2 miliard korun). JetBlue odhaduje, že dokáže získat zpět jen 30 až 40 procent vyšších nákladů, Frontier zhruba 35 až 45 procent.
„Schopnost kompenzovat prudce vyšší ceny paliva je nyní hlavním tématem,“ uvedl Jarrett Bilous z analytické společnosti S&P Global.