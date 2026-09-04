Loď zakotvila v Barentsburgu, ruské osadě na Špicberkách, kde dodnes žijí stovky Rusů. Ve středu na její palubu vstoupili norští policisté a kapitánovi oznámili, že plavidlo nesmí přístav opustit. Zásah však nesouvisí s jeho aktuální činností, nýbrž s pohledávkou ukrajinského Naftogazu vůči Rusku přesahující čtyři miliardy dolarů (84 miliard korun), píše The New York Times.
Mezinárodní arbitráž totiž přiznala Naftogazu odškodnění za majetek, o který společnost přišla po ruské anexi Krymu. Norské úřady nyní verdikt využily. O tom, zda bude možné plavidlo následně použít k vymožení části pohledávky, rozhodnou norské soudy.
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„Jednali jsme pouze jako prostředník,“ uvedl pro The New York Times guvernér Špicberků Lars Fause. Podle norských úřadů jde o vůbec první případ, kdy na souostroví přistoupily k podobnému zajištění ruského majetku.
Špicberky mají zvláštní pravidla
Význam případu zvyšuje samotné místo zásahu. Špicberky sice patří Norsku, jejich režim ale upravuje mezinárodní smlouva z roku 1920. Ta umožňuje občanům signatářských zemí na souostroví žít a podnikat. Rusko této možnosti využilo k vybudování několika hornických osad, z nichž Barentsburg funguje dodnes.
Po desetiletí přitom Špicberky zůstávaly stranou většiny sporů mezi Ruskem a Západem. Norové a Rusové zde pracovali vedle sebe a ostrovy sloužily i jako významné centrum mezinárodního výzkumu. Po ruské invazi na Ukrajinu však Oslo začalo svůj přístup k souostroví postupně zpřísňovat.
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Norsko v posledních letech posílilo dohled nad ruskými plavidly, zpřísnilo podmínky pro některé cizince a více reguluje také zahraniční výzkum. Špicberky se tak postupně dostávají do centra rostoucího soupeření o Arktidu, která má stále větší vojenský i strategický význam.
Moskva proto zadržení lodi nevnímá jako běžný právní spor. Ruské ministerstvo zahraničí zásah označilo za pirátství a ruští představitelé tvrdí, že Oslo tím narušuje dosavadní pravidla, na nichž fungování souostroví stojí.
Experti mluví o hybridních operacích
Profesor Molchanov je oficiálně oceánografická loď. Podle ruských médií tentokrát vezla do Barentsburgu zhruba dvacet umělců na výstavu. Norští odborníci ale tvrdí, že v minulosti plnila i jiné úkoly.
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Podle nich převážela také lidi napojené na aktivity, které měly posilovat ruský vliv na Špicberkách. Loď se objevovala při akcích s ruskými vlajkami a někteří experti ji spojují také se sledováním a dalšími hybridními operacemi.
„Loď byla využívána pro ruské hybridní operace,“ uzavřela pro The New York Times historička Kari Aga Myklebostová z Arctic University of Norway. Dodala, že Norsko chce nyní jasně ukázat, že podobné aktivity ve svých vodách nebude tolerovat.