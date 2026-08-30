Typickému zájemci o bydlení na španělské vesnici jen 35 let. Je v produktivním věku a často stále bydlí s rodiči. Nejvíce takových lidí pochází z Katalánska, Andalusie a okolí Madridu, píše portál Euronews.
Z Katalánska pochází celkem 22 procent zájemců o bydlení na španělském venkově, ukazují statistiky. Následuje Andalusie s 19 procenty a madridský region s 18 procenty. Podíl lidí, kteří chtějí zamířit do malé obce, se navíc proti loňsku zvýšil o dva procentní body.
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Důvodem rostoucího zájmu o bydlení na vesnici jsou především ceny. Bydlení ve Španělsku za poslední rok podle dat banky Bankinter zdražilo o 14,7 procenta. Nájmy pak o 10,9 procenta. Příjmy lidí do 35 let přitom po započtení inflace prakticky nerostly. Člověk, který by chtěl bydlet v nájmu sám, na něj v průměru vydá 98,7 procenta své mzdy.
Čím dál více mladých Španělů žije s rodiči
Drahé bydlení už mění i věk, kdy se Španělé osamostatňují. Nejnovější data ukazují, že od rodičů v posledním roce odešlo pouze 14,5 procenta lidí ve věku od 16 do 29 let. Průměrný věk při odchodu od rodičů vystoupal na 30 let. Zároveň platí, že průměr Evropské unie je zhruba o čtyři roky nižší. Ještě loni přitom žilo s rodiči 44,3 procenta Španělů ve věku od 26 do 34 let.
Zároveň je patrné, že část mladých proto hledá bydlení tam, odkud předchozí generace naopak odcházely. Mezi lidmi, kteří plánují přesun na venkov, tvoří největší skupinu lidé ve věku od 25 do 34 let. Je jich 38 procent. Dalších 23 procent připadá na věkovou skupinu od 18 do 24 let.
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„Tradiční obraz osidlování venkova se mění. Lidé, kteří se dnes chtějí usadit na vesnici, jsou především mladí, v produktivním věku a svůj životní projekt teprve budují,“ řekla pro Euronews šéfka výzkumu Fotocasy María Matosová.
Přibližně třetina zájemců nyní žije s rodiči. Většina má měsíční příjem mezi jedním a třemi tisíci eur, tedy přibližně 24 až 72 tisíci korunami. Čtyřiačtyřicet procent zájemců už dnes žije ve větších městech mimo hlavní centra jednotlivých provincií.
Venkov má i své zápory
Pro vylidňující se španělský venkov může být současný zájem mladých vítanou změnou. Menší obce se dlouhodobě potýkají s odchodem obyvatel. Stěhování na venkov má ale i nevýhody. Menší obce často nabízejí méně pracovních míst, horší zdravotní péči, slabší veřejnou dopravu a někde také pomalejší internet.
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„Pokud má současný zájem skutečně pomoci oživit španělský venkov, bude potřeba zlepšovat pracovní příležitosti, služby, dopravní i internetové spojení a další infrastrukturu,“ uzavřela pro Euronews analytička Matosová.