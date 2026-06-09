Počet zahraničních návštěvníků ve Španělsku, které je v současnosti druhou nejnavštěvovanější zemí světa hned po Francii, každoročně překonává rekordy a v roce 2025 dosáhl 97 milionů.
„Myslím, že to bude skvělý rok. Jsem optimista, mluvíme o dosažení hranice 100 milionů turistů. Pokud budeme růst tímto tempem, brzy budeme světovou jedničkou,“ uvedl pro BBC prezident místní turistické asociace v Benidormu Fede Fuster.
|
Ještě před pár lety byly na odpis. Dnes Španělsko a Portugalsko táhnou eurozónu
Experti z odvětví původně očekávali mírnější růst. Vypuknutí konfliktu v Íránu však zvýšilo atraktivitu země na úkor destinací na Blízkém východě i v zemích, jako je Turecko anebo Kypr.
„Kdykoli nastane krize ve východním Středomoří nebo na Blízkém východě, je Španělsko vnímáno jako bezpečná destinace,“ řekl geograf Francisco Femenia-Serra. Podle něj část turistů, kteří by za normálních okolností zamířili například do Turecka nebo Egypta kvůli nižším cenám, skončí ve Španělsku.
|
Firma Airbnb dostala ve Španělsku pokutu 64 milionů eur. Hodlá se bránit u soudu
Že země přitahuje více zahraničních turistů, naznačují i oficiální statistiky. V dubnu přijelo do země 9,1 milionu zahraničních návštěvníků, což představuje pro tento měsíc nový rekord. V porovnání s dubnem předchozího roku je to 5,2procentní nárůst. Mezinárodní letiště v Dubaji zaznamenalo letos v březnu meziroční pokles počtu cestujících o 66 procent.
Turistický boom naráží na odpor místních
Úspěch španělského turismu má však i odvrácenou tvář. Od roku 2024 se v Barceloně i dalších turisticky vytížených oblastech opakují protesty proti masovému turismu. Místní si stěžují na přeplněná centra měst, rostoucí nájmy a nedostupné bydlení a také na ekologické dopady masového turismu.
Celoevropský průzkum YouGov zveřejněný v září 2024 zjistil, že 28 procent Španělů má negativní názor na zahraniční cestovní ruch, což je zdaleka nejvyšší procento ze všech zemí. Data také ukázala, že dvě třetiny Španělů s protesty sympatizují.
|
Běžte domů! Jih Evropy bouřil proti turistům světlicemi i kufry na kolečkách
Tlak veřejnosti přispěl k tomu, že města a vláda začaly přijímat opatření proti dalšímu rozšiřování turistických apartmánů. Některé radnice zpřísňují pravidla pro byty nabízené turistům přes platformy typu Airbnb.
Barcelona plánuje do roku 2028 zrušit licence všem zhruba 10 tisícům bytů využívaných ke krátkodobým turistickým pronájmům. Kromě toho oznámila zdvojnásobení turistické daně pro cestující z výletních lodí, kteří ve městě pobývají jen krátce.
Odvětví volá po kompromisu
Zatímco místní aktivisté opatření vítají, turistický průmysl má ohledně určitých omezení obavy. Zástupci sektoru krátkodobých turistických pronájmů odkazují na studii společnosti PwC, podle níž by rušení licencí mohlo oslabit konkurenceschopnost Barcelony a vést ke ztrátě tisíců pracovních míst. Sdružení Exceltur upozornilo na potřebu zlepšit vztahy mezi turistickým sektorem a místními obyvateli.
|
Madrid přichází o duši. Turismus a drahé nájmy vytlačují malé podniky z centra
„Máme opatření, která se snaží zmírnit dopady turismu a rozložit návštěvníky po městě jiným způsobem. Zatím jsme ale neviděli jediné opatření, které by skutečně snížilo počet turistů,“ uvedl Femenia-Serra.
Prezident místní turistické asociace připouští, že odpor vůči masovému turismu sílí. Turistický průmysl podle něj musí více zohledňovat potřeby místních obyvatel a pracovat na vztazích mezi návštěvníky a rezidenty. „Je to pro nás nesmírně důležité, protože pokud ztratíme pocit, že jsou u nás turisté vítáni, jsme ztraceni,“ uzavřel Fuster.