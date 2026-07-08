Trump si při zahájení aliančního summitu vyšlápl na španělskou vládu premiéra Pedra Sáncheze. Podle amerického prezidenta Madrid dlouhodobě blokuje společné kroky aliance.
„Španělsko nesouhlasí s ničím. Nechci s nimi dělat žádný obchod,“ prohlásil Trump. Následně se obrátil na ministra financí Scotta Bessenta a vyzval ho, aby obchodní vztahy okamžitě ukončil. Bessent na jeho výzvu odpověděl: „Ano, pane.“
Trump pokračoval ještě ostřejšími výroky. „Nejednejte s nimi. Jsou beznadějní. Jsou to špatní lidé. Vydělávají na nás spoustu peněz a postaráme se o to, aby vydělávali mnohem méně. Nechci s nimi žádný byznys,“ řekl.
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Spor o výdaje na obranu i Írán
Napětí mezi Washingtonem a Madridem se v posledních měsících stupňuje. Trump opakovaně kritizuje Španělsko za to, že se nepřipojilo k novému aliančnímu cíli vydávat na obranu pět procent hrubého domácího produktu.
Dalším sporným bodem se stal postoj španělské vlády během konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem. Podle Trumpovy administrativy Madrid odmítl umožnit americkým silám využít španělský vzdušný prostor a vojenské základny.
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Madrid Trumpovy výroky zlehčuje
Španělská vláda reagovala na Trumpovy výroky bez známek nervozity. Úřad premiéra podle agentury Reuters uvedl, že je považuje za „běžnou součást současné situace“ a nepředpokládá, že by měly změnit dosavadní vztahy mezi oběma zeměmi.
„Španělsko přijímá tato prohlášení s klidem a jako něco normálního. Naše země udržuje se Spojenými státy vynikající společenské, kulturní i ekonomické vztahy a není naším záměrem, aby se to změnilo,“ uvedl premiérův úřad.
Španělská vláda zároveň podle listu El País zdůraznila, že Spojené státy mají ve vzájemném obchodě se Španělskem přebytek obchodní bilance, tedy že z obchodních vztahů profitují více než Madrid. Připomněla také, že obchodní politika je výlučnou pravomocí Evropské unie, a proto není možné jednostranně zaměřit obchodní opatření pouze proti jednomu členskému státu.
Kabinet premiéra Pedra Sáncheze dodal, že hospodářské vazby vytvářejí především soukromé firmy, nikoli vlády, a že obchodní i obranná spolupráce mezi Spojenými státy a Španělskem zůstává přínosná pro obě země.