Odnesou to Britové? Španělé zvažují řešit krizi bydlení stoprocentní daní

Opatření by se dotklo hlavně Britů, jejichž země EU opustila. Právě občané Spojeného království mají z evropských turistů Španělsko v největší oblibě a k užívání sklonku života se tam usazují hlavně jejich důchodci. Ti jsou komparativně bohatší než jejich španělští vrstevníci.

Sánchez tento týden uvedl, že celkovým cílem je zajistit „více bytů, lepší regulaci a větší pomoc“. Zůstává nejasné, zda plán předložený Sánchezovou menšinovou koalicí v parlamentu projde.

Sánchez neuvedl časový plán ani podrobnosti o tom, jak plánuje daň zavést. „Byla by to obrovská změna,“ řekla k návrhu Sarah Conroyová, anglická realitní makléřka, která pracuje v realitách na luxusním trhu v Marbelle na jihu Španělska již více než třicet let. „Musí něco udělat. Lidé, kteří zde žijí, si nemohou nic pronajmout, protože je to tak drahé,“ řekla Conroyová.

Raketový růst nájemného je obzvláště palčivý ve městech jako Barcelona či Madrid, kde se nedaří držet krok s příjmy obyvatel. Situace se dotýká zejména mladších lidí. Ceny ubytování se zvyšují také kvůli krátkodobým smlouvám nabízeným především turistům. Španělsko navštěvují ročně desítky milionů turistů. V roce 2024 přijelo více než 88,5 milionu návštěvníků.

Negativní důsledky masového cestovního ruchu vyvolávají napětí mezi návštěvníky a Španěly, kteří se obávají rostoucích nákladů, vyššího počtu krátkodobých pronájmů na platformách jako je airbnb, nebo nedostatku vody, který může způsobit cestovní ruch v některých částech země, například na Kanárských či Baleárských ostrovech.

Barcelonský starosta slíbil, že v příštích letech zruší všechny krátkodobé pronájmy pro turisty. „Občané od nás očekávají činy,“ řekla v úterý novinářům o plánu vlády španělská ministryně bydlení Isabel Rodríguezová.

Lidé „vyháněli“ turisty z Bareclony pomocí vodních pistolek

V loňském roce vyšli několikrát Španělé do ulic, aby vyjádřili svou frustraci nad zhoršující se situací. „Barcelona není na prodej“, „Turisté pryč z naší čtvrti“ nebo „Turismus zabíjí město“ stálo na transparentech asi 2 800 místních, kteří se vydali protestovat v červenci.

Zrušení programu zlatých víz

V loňském roce Španělsko oznámilo, že ruší svůj program takzvaných „zlatých víz“, který umožňuje bohatým lidem ze zemí mimo EU získat povolení k pobytu, pokud investují více než půl milionu eur (zhruba dvanáct a půl milionu korun) do nemovitostí.

Realitní analytik a profesor ekonomie na Esade Business School Joan Carlos Amaro řekl, že Španělsko sice trpí bytovou krizí, ale že si nedokáže představit, jak daň způsobí, aby majitelé domů či propagátoři nemovitostí zaručili, že se obvykle luxusní nemovitosti dostanou do rukou Španělů ze střední třídy. „Cokoliv, co brání fungovaní trhu a klade překážky nakonec poškodí úplně všechny,“ říká Amaro. „Cizinci, kteří přijíždějí, zde utrácejí peníze a domy ve kterých bydlí, se musí postavit. To všechno generuje pracovní místa pro místní,“ vysvětluje.

Intenzivnější stavba a více půdy

Španělsko také plánuje postavit více státních bytů a vyčlenit asi dva miliony metrů čtverečních obytné půdy nově vytvořené veřejné bytové agentuře. Mezi další opatření patří také vyšší daně z prázdninových pronájmů a změnu zákonů s cílem urychlit stavební řízení.

Zvyšující se náklady na bydlení jsou pro současného premiéra velmi důležité. Pedro Sanchéz je jedním z předních evropských socialistických politiků a vyřešením bytové krize se snaží zajistit udržení své menšinové levicové koalice. Podle španělské ústavy mají obyvatelé právo na „důstojné a přiměřené“ bydlení. Přinejmenším teoreticky má tak vláda povinnost umožnit občanům toto právo uplatnit.