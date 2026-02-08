Španělská ekonomika si za celý rok 2025 polepšila dokonce o 2,8 procenta a výrazně tím předčila největší dlouholeté tahouny unijní ekonomiky. Hrubý domácí produkt Francie totiž loni vzrostl jen o 1,1 procenta a třeba Německo s meziročním růstem ve výši 0,4 procenta bylo rádo, že se vůbec vyhnulo recesi, píše portál Euronews.
Nejvýraznějším motorem španělského růstu se v roce 2025 stala domácí poptávka, a to i díky relativně nízkým cenám energií. V posledním loňském čtvrtletí spotřeba domácností vzrostla o 1 procento. Země dlouhodobě vděčí za růst své ekonomiky i cestovnímu ruchu, který v minulém kvartálu posílil o 0,8 procenta.
Analytička Judit Montoriol Garrigaová ze společnosti CaixaBank pro Euronews uvedla, že v roce 2024 Španělsko přivítalo celkem 94 milionů turistů ze zahraničí, což je asi o 10 procent více než o rok dříve. Ačkoliv přesná čísla za rok 2025 ještě nejsou známá, odhady naznačují, že loňský rok byl v tomto ohledu ještě úspěšnější.
Vzrostly ale také investice španělských firem, a to meziročně o 1,7 procenta. Úspěšné byly v posledním kvartálu loňského roku hlavně španělské stavební firmy. Celkově stavebnictví v roce 2025 přidalo 2,1 procenta.
„Španělský růst je tažen zejména domácí poptávkou, klesajícími úrokovými sazbami, rostoucí kupní sílou domácností a pokračujícím využíváním unijních fondů,“ uvedla Garrigaová.
Srovnání s ostatními zeměmi
Podobně pozitivní čísla loni zaznamenalo také Portugalsko. Za celý rok 2025 ekonomika v meziročním srovnání stoupla o 1,9 procenta. Růst byl sice o 0,2 procentního bodu menší než o rok dříve, stále však poměrně výrazně překonal průměr států eurozóny. Proti Španělsku jsou ale příčiny růstu portugalské ekonomiky odlišné.
Portugalsko se totiž opírá hlavně o svou zahraniční obchodní bilanci. Dovoz do Portugalska totiž za posledních několik měsíců výrazně klesl a nejpatrnější jsou změny v oblasti ropných produktů. Právě propad importu pomohl kompenzovat slabší poptávku ze strany portugalských domácností.
Výsledky Portugalska a Španělska jsou pozitivní zejména v případě srovnání s dalšími zeměmi eurozóny. Ekonomika států, kde se platí eurem, totiž v roce 2025 posílila jen o 1,5 procenta. Růst byl sice o 0,6 procentního bodu vyšší než v roce 2024, z dlouhodobého pohledu ale příliš působivý není.
Prognózy Evropské komise navíc předpokládají, že rok 2026 bude pro ekonomiku eurozóny náročnější než ten loňský. Podle odhadů by totiž měla v roce 2026 stoupnout jen o 1,2 procenta. Růst by tak měl být o 0,3 procentního bodu menší než v roce 2025.
Ačkoliv výkonnost ekonomik v Evropě není ideální, situace se zlepšuje alespoň na trhu práce. Data z loňského prosince totiž ukázala, že míra nezaměstnanosti v eurozóně momentálně dosahuje na 6,2 procenta, což je nejlepší výsledek od počátku roku 2008. Klesá navíc i nezaměstnanost mladé generace, a to z listopadových 14,4 na prosincových 14,3 procenta, uzavírá Euronews.