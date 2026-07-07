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Do Španělska míří rekordní počet turistů, pomohl tomu konflikt na Blízkém východě

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  11:47
Barcelonský chrám Svaté rodiny – Sagrada Familia – dosáhl v pátek svého...

Barcelonský chrám Svaté rodiny – Sagrada Familia – dosáhl v pátek svého nejvyššího bodu. Dělníci totiž instalovali horní část kříže na věži Ježíše Krista, která se tak nově tyčí do výšky 172,5 metrů. Věž bude oficiálně otevřena 10. června, ke 100. výročí úmrtí architekta Antoniho Gaudího, který chrám navrhl. | foto: AP

Sevillskou Plaza de Espaňa denodenně navštěvují stovky turistů. Náměstí je...
Giralda, zvonice katedrály Panny Marie v Seville, dnes dosahuje 104 metrů, což...
Giralda, zvonice katedrály Panny Marie v Seville, dnes dosahuje 104 metrů, což...
Giralda, zvonice katedrály Panny Marie v Seville, dnes dosahuje 104 metrů, což...
35 fotografií
Španělsko odhaduje, že letos přivítá 100 milionů zahraničních turistů. Uvedl to španělský ministr pro cestovní ruch Jordi Hereu. Napomáhá tomu i nejistota na Blízkém východě. Největší země na Pyrenejském poloostrově je druhá nejnavštěvovanější na světě po Francii. Loni do Španělska přijelo rekordních 96,8 milionu turistů, což byl meziroční nárůst o 3,2 procenta.

„Pokud bude trend pokračovat, pravděpodobně dosáhneme hranice 100 milionů. Byl by to přirozený výsledek,“ řekl Hereu.

Barcelonský chrám Svaté rodiny – Sagrada Familia – dosáhl v pátek svého nejvyššího bodu. Dělníci totiž instalovali horní část kříže na věži Ježíše Krista, která se tak nově tyčí do výšky 172,5 metrů. Věž bude oficiálně otevřena 10. června, ke 100. výročí úmrtí architekta Antoniho Gaudího, který chrám navrhl.
Sevillskou Plaza de Espaňa denodenně navštěvují stovky turistů. Náměstí je zapsané na seznamu UNESCO a láká i filmaře - natáčely se zde například scény pro Star Wars.
Giralda, zvonice katedrály Panny Marie v Seville, dnes dosahuje 104 metrů, což jí činí nejvyšší katedrálou v Andalusii.
Giralda, zvonice katedrály Panny Marie v Seville, dnes dosahuje 104 metrů, což jí činí nejvyšší katedrálou v Andalusii.
35 fotografií

Vláda odhaduje, že turisté v období od června do září přispějí do ekonomiky částkou 64 miliard eur (1,5 bilionu korun), tedy ve srovnání se stejným obdobím loni o deset procent více. To dále posiluje roli cestovního ruchu jako klíčového motoru španělského hospodářského růstu. Zemi se tak daří dosahovat lepších výsledků než jejím evropským partnerům.

Nejnavštěvovanější země v roce 2025:

  • 1. Francie (102 milionů)
  • 2. Španělsko (97 milionů)
  • 3. Spojené státy americké (79,3 milionu)
  • 4. Čína (65,7 milionu)
  • 5. Itálie (64,5 milionu)
  • 6. Turecko (51,2 milionu)
  • 7. Mexiko (45,0 milionu)
  • 8. Thajsko (39,8 milionu)
  • 9. Německo (39,6 milionu)
  • 10. Spojené království (39,4 milionu)

Zdroj: UN Tourism

Očekává se, že letos v létě přijede přibližně 43 milionů zahraničních turistů, o šest procent více než ve stejném období loňského roku. Do 1. října by zemi podle odhadů mohlo navštívit 80 milionů lidí.

Nepokoje na Blízkém východě v posledních měsících odradily část cestovatelů od návštěvy destinací v tomto regionu. Naopak vzrostla poptávka po zemích jižního Středomoří, z čehož těží právě i Španělsko.

Dále by se měl zvyšovat zájem o tradiční pobřežní destinace. Ještě větší nárůst ale podle vlády pravděpodobně zaznamenají španělské vnitrozemské regiony. Částečně by k tomu mělo přispět úplné zatmění Slunce v srpnu, které bude viditelné v široké oblasti středního a severního Španělska.

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