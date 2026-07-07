„Pokud bude trend pokračovat, pravděpodobně dosáhneme hranice 100 milionů. Byl by to přirozený výsledek,“ řekl Hereu.
Vláda odhaduje, že turisté v období od června do září přispějí do ekonomiky částkou 64 miliard eur (1,5 bilionu korun), tedy ve srovnání se stejným obdobím loni o deset procent více. To dále posiluje roli cestovního ruchu jako klíčového motoru španělského hospodářského růstu. Zemi se tak daří dosahovat lepších výsledků než jejím evropským partnerům.
Nejnavštěvovanější země v roce 2025:
Zdroj: UN Tourism
Očekává se, že letos v létě přijede přibližně 43 milionů zahraničních turistů, o šest procent více než ve stejném období loňského roku. Do 1. října by zemi podle odhadů mohlo navštívit 80 milionů lidí.
Nepokoje na Blízkém východě v posledních měsících odradily část cestovatelů od návštěvy destinací v tomto regionu. Naopak vzrostla poptávka po zemích jižního Středomoří, z čehož těží právě i Španělsko.
Dále by se měl zvyšovat zájem o tradiční pobřežní destinace. Ještě větší nárůst ale podle vlády pravděpodobně zaznamenají španělské vnitrozemské regiony. Částečně by k tomu mělo přispět úplné zatmění Slunce v srpnu, které bude viditelné v široké oblasti středního a severního Španělska.