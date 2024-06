Potíže v kraji Dona Quichota. Elektřiny z větru má Španělsko až příliš

Oblast Kastille-La Mancha ve španělském vnitrozemí proslavil Cervantesův Don Quijote a jeho větrné mlýny. Globální oteplování však ráz této krajiny změnilo. Na tamních kopcích se dnes nacházejí stovky větrníků, které by slavný rytíř dnes stěží poznal. Jsou důkazem, že španělská ekonomika to s obnovitelnými zdroji myslí vážně. Elektřiny vyrobené z větru má však země až příliš a neví, co s ní.