Investoři utíkají od španělských solárů. Přebytek elektřiny srazil ceny pod nulu

Loňský rok byl pro španělskou energetiku přelomový. Solární elektrárny poprvé vyrobily více elektřiny než větrné a staly se největším zdrojem elektřiny v zemi. Zároveň jich ale přibylo tolik, že během slunečných dnů vzniká elektřiny více, než kolik je potřeba. Nabídka tak začala výrazně převyšovat poptávku, píše agentura Bloomberg.
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Investoři v posledních letech vložili do rozvoje obnovitelných zdrojů ve Španělsku přes 80 miliard dolarů (zhruba 1,7 bilionu korun). Návratnost těchto investic je ale stále nejistější, ukazují data a trendy z poslední doby. Jen za první polovinu letošního roku už Španělsko překonalo dosavadní roční rekord v počtu hodin, kdy ceny elektřiny na velkoobchodním trhu klesly pod nulu.
Investice, které se možná nevrátí
Investice do solárních elektráren se tak stávají stále méně výnosnými. „Ekonomika projektů se zhoršila natolik, že investoři se snaží prodávat i za výrazně nižší ceny,“ uvedl pro Bloomberg Daniel Pérez, šéf katalánské energetické společnosti L’Energètica.
Podle zdrojů agentury Bloomberg se už několik větších španělských solárních firem nebo projektů objevilo na prodej. Zájemce hledaly například společnosti Arena Green Power či Matrix Renewables. Firma RIC Sun España naopak plánovaný prodej zastavila a místo toho se snaží své solární parky doplnit o bateriová úložiště, která by umožnila přebytečnou elektřinu ukládat na později.
Problémy španělské energetiky se prohloubily po rozsáhlém výpadku elektřiny, který v dubnu 2025 zasáhl většinu Španělska a Portugalska. Provozovatel přenosové soustavy Red Eléctrica od té doby častěji nařizuje některým solárním elektrárnám, aby dočasně omezily výrobu.
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Důvodem je stabilita elektrické sítě. Zatímco klasické elektrárny díky velkým rotujícím turbínám pomáhají udržovat stabilní frekvenci i napětí, výroba ze solárních elektráren závisí na počasí a může během krátké doby výrazně kolísat. To řízení celé soustavy značně komplikuje.
Investoři tratí, domácnosti jásají
Zatímco investoři na současné situaci prodělávají, běžné domácnosti z ní naopak profitují. V zemi je totiž velká část cen elektřiny pro konečné odběratele navázána na velkoobchodní trh. Díky rekordně levné elektřině tak španělské domácnosti letos platí zhruba polovinu toho, co například odběratelé v Německu.
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Španělská vláda současné problémy označuje za přechodné. Do roku 2030 chce investovat přibližně 30 miliard eur (asi 740 miliard korun) do modernizace přenosové soustavy. Zároveň připravuje podporu pro výstavbu bateriových úložišť, která by umožnila ukládat přebytečnou elektřinu v době vysoké výroby a využít ji později, kdy bude poptávka vyšší, uzavírá Bloomberg.