Španělský boj s krizí: nejchudším chce stát dávat až tisíc eur měsíčně

9:50 , aktualizováno 9:50

Španělsko zavede základní nepodmíněný příjem pro nejchudších zhruba 100 tisíc domácností. Levicový kabinet to chce prosadit do konce měsíce, oznámil v pondělí ministr sociálních věcí José Luis Escrivá. Podle vládního plánu by potřební měli měsíčně dostávat mezi 450 a téměř 1 000 eury (asi 12 400 až 27 600 korun).