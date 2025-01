Trumpovi navzdory. Sektor větrné energetiky budoucnost černě nevidí. Naopak

Navzdory nesouhlasu Donalda Trumpa s rozmachem americké větrné energetiky zůstává šéf dozorčí rady německé společnosti Siemens Energy Joe Kaeser ohledně budoucnosti poměrně optimistický. Jeho firma by totiž měla i nadále těžit z rostoucí poptávky a proces elektrifikace podle něj teprve začíná.

„Věřím, že ať už jde třeba o větrné či solární elektrárny, tak jsme teprve na úplném počátku. Zákazníci si sami rozhodnou, co chtějí,“ komentuje Joe Kaeser pro CNBC s tím, že ho Trumpova energetická agenda nezklamala. Naopak ji z pohledu jeho firmy hodnotí mírně pozitivně.

Podobně to vidí i investoři. Akce společnosti Siemens Energy totiž během středečního rána vyskočily o více než 8 procent a v rámci posledních 52 týdnů se dostaly na nová maxima.

„Musíte koukat na to, co se za Trumpovou politikou skutečně skrývá. Vidím hodně konkrétních oblastí, ve kterých bude společnost Siemens Energy do budoucna profitovat,“ doplnil Joe Kaeser s tím, že většina jeho zákazníků je z Evropy.

Z Trumpa nemá obavy ani španělský gigant

Pozitivní zůstávají i představitelé španělské firmy Iberdrola. Její šéf Ignacio Galán totiž pro CNBC uvedl, že vnímá neustále rostoucí poptávku po datových centrech i vozidlech s nízkými emisemi. To všechno vyžaduje neustálý přívod elektrické energie, což jeho firmě hraje do karet.

„Náš byznys ve Spojených státech nebude politikou Donald Trumpa ovlivněn. V závislosti na změnách legislativy se případně zaměří na jiné oblasti, které budou dávat smysl a upřímně jsme ohledně dalšího vývoje v USA velmi optimističtí,“ doplnil Ignacio Galán s tím, že Trumpova politika může ovlivnit především projekty v počátečních fázích vývoje či realizace.

Některé evropské firmy ale už tak pozitivní nejsou. Jedná se kupříkladu o dánskou společnost Ørsted, která nedávno ohlásila v případě některých amerických projektů miliardové ztráty. V posledních dnech cena akcií tohoto podniku i kvůli tomu klesla o téměř 5 procent, a to mimo jiné proto, že Trump zatím nepočítá s novými větrnými projekty na moři.

Už během svého inauguračního projevu Trump na adresu větrné energetiky zmínil několik konkrétních kroků, které se krátce po ujmutí funkce rozhodl přenést do praxe. Mezi ně se řadí právě i dočasné pozastavení nových povolení pro výstavbu větrných elektráren na moři i pevnině. Tato opatření mají být součástí jeho širší strategie, která se zaměřuje na podporu těžby fosilních paliv.

Kromě toho se Trump rozhodl masivně zvýšit americkou produkci ropy a zemního plynu, kterou chce prodávat hlavně do států Evropské unie. Součástí jeho nynější strategie je také odstoupení USA od Pařížské klimatické dohody v roce 2016. „Větrné elektrárny ničí krajinu. Nebudeme v nich pokračovat,“ prohlásil mimo jiné Trump s tím, že větrné zdroje považuje z ekologického i ekonomického pohledu za chybné, uzavírá CNBC.