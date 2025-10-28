V šlépějích Dona Quijota. Migranti zachraňují vylidněný španělský venkov

  15:00
V zapadlých španělských vesnicích, které sužuje vylidňování, se pastevectví stává zapomenutým řemeslem. Tento historický způsob života spojený například s chovem ovcí a výrobou ceněného španělského ovčího sýra, aktuálně přebírají především migranti. Vláda jim poskytuje poskytuje podporu, aby pastevectví udržela při životě.
Súdánský pastýř Osam Abdulmumen na farmě v Los Cortijos (7. října 2025) | foto: AP

„Vždy jsem chtěl pracovat v mé zemi, ale je tam příliš mnoho problémů,“ říká pro agenturu AP pětadvacetiletý Súdánec Osam Abdulmumen, který se stará o stádo 400 zvířat ve vesnici Los Cortijos.

Vesnice má 850 obyvatel a leží v rovinách regionu Kastilie-La Mancha, oblasti ve středním Španělsku, proslulé románem o Donu Quijotovi. Muž říká, že ze své rodné země odešel v osmnácti letech kvůli násilí, ale nechtěl uvádět detaily. „Moje rodina teď nemůže moc dělat. Proto jim chci koupit věci. Taky dům,“ doplnil.

Společně s jinými migranty absolvoval pastevecký kurz, kde se mimo jiné učili, jak nahánět stáda ovcí, jak s nimi manipulovat či jak dojit. V kurzu se základy naučí za pět dní. Po následném praktickém školení na farmě mohou pastevci požádat – pakliže získají povolení k práci ve Španělsku – o přidělení na farmu.

Kurz absolvovaly již stovky studentů

Podle koordinátora programu Pedra Luny od roku 2022 prošlo programem financovaným regionální vládou asi 460 studentů, většina z nich jsou migranti. Kromě těch z afrických zemí je mezi účastníky možné najít také Venezuelce či Afghánce.

Podle Luny již 51 absolventů pracují jako pastevci, 15 na jatkách. Jiní našli uplatnění na olivových a jiných ovocných farmách. Mnoho studentů, včetně Osama Abdulmumena, jsou zároveň žadatelé o azyl.

„Potom si budu hledat jinou práci, ale teď ne. Tato práce se mi líbí, je klidnější a vesnice taky. Líbí se mi žít tady,“ uvedl Osam Abdulmumen, který dříve pracoval v Egyptě ve stavebnictví, byl také za prací v Tunisku či v Maroku.

Podle jeho slov aktuálně vydělává asi 1 300 eur (31 600 Kč), což je o něco více než minimální mzda ve Španělsku. S tím si prý může jednou za pár měsíců poslat nějaké peníze své rodině.

Připomněl, že v jeho zemi zuří občanská válka, kvůli které je v zemi mimo jiné špatný mobilní signál. Rodinu naposledy viděl před sedmi lety. „To je jediná obtížná část,“ zmínil.

Venkov se potýká s vylidňováním

Los Cortijos je jednou ze stovek venkovských obcí v regionu, které se potýkají s drastickým vylidňováním. V dnešní době žije asi 81 procent obyvatel Španělska v městských oblastech. V roce 1950 to bylo asi 60 procent, uvádí španělské statistiky.

Pastevecký kurz absolvoval i dvaatřicetiletý Španěl Álvar Esteban. Nyní se zabývá tím, jak by mohl modernizovat rodinnou farmu. Nyní pracuje po boku svého 61letého otce a také Osama Abdulmumena a pomocí dronů monitoruje zvířata a pastviny. Vyrábí také sýr, který později prodává na trzích a do restaurací.

Podle něj by mnoho farem s chovem hospodářských zvířat v regionu – včetně farem jeho rodiny bez pomoci migrantů, jako je Abdulmumen - muselo v příštích pěti až deseti letech zavřít. „Jen velmi málo mladých lidí chce pracovat na venkově. Ještě méně jich má potřebné know-how,“ uvedl.

„Většinu podniků, které v současnosti existují, nebude mít kdo převzít, protože děti nechtějí jít ve šlépějích svých rodičů,“ říká Esteban. „Je to velmi těžce zasažený sektor, velmi zanedbávaný,“ uzavřel pro agenturu.

V šlépějích Dona Quijota. Migranti zachraňují vylidněný španělský venkov

V zapadlých španělských vesnicích, které sužuje vylidňování, se pastevectví stává zapomenutým řemeslem. Tento historický způsob života spojený například s chovem ovcí a výrobou ceněného španělského...

Pokud lidé nechtějí změnu, ať minerálky nekupují, hájí šéf Mattoni vratné PET lahve

