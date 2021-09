Pokojské ve Španělsku bojují proti hotelům. Ty raději najímají uklízečky

Španělská organizace pokojských Las Kellys bojuje proti trendu hotelů najímat svoje pracovní síly u agentur a ženám pak platit co nejméně. Proto nyní přichází s aplikací, díky níž hosté tuto odvrácenou tvář hotelů uvidí i ohodnotí. S informací přišel britský deník The Guardian.



Organizace pokojských se již v minulosti snažila kritérium, kdy by host hotelu hodnotil i pracovní podmínky jeho zaměstnanců, doporučit ubytovacím platformám, jako je Booking.com nebo TripAdvisor, ale nesetkala se s úspěchem.

Teprve minulý týden však uspěla s hromadně financovanou tzv. cowdfundingovou kampaní a podařilo se jí shromáždit minimální částku 60 000 eur (1,5 milionu Kč) na start internetových stránek a mobilní aplikace, které by na realitu španělských hotelových zařízení poukázala. Nyní má Las Kelys za cíl získat 90 000 eur (2,2 milionu Kč).

„Chceme odstartovat novou éru turismu, v níž budou pracovní podmínky zaměstnanců a lidskost konečně povýšeny nad ekonomické zájmy,“ říká Vania Aranaová, mluvčí organizace Las Kelys.

Aby hotel dosáhl kritérií požadovaných organizací, musí respektovat španělskou dohodu o platech a podmínkách, souznít se zdravotními a bezpečnostními předpisy, dodržovat politiku rovných platů a zaměstnávat zdravotně znevýhodněné osoby, stejně tak jako mít zaměstnané vlastní pokojské.

Hnutí španělských pokojských sílí

Las Kelys nese svoje jméno podle španělského výrazu las que limpian, to znamená ženy, které uklízejí. Začala svoji činnost nejprve na WhatsAppu v roce 2014, členky této platformy následně založily asociaci v roce 2016. Poté, co byly španělské odbory hluché k jejich výtkám týkajícím se pracovních podmínek, barcelonská asociace založila vlastní odborovou organizaci.

Její odnože nyní fungují ve všech velkých španělských městech, ale také na Baleárech i Kanárských ostrovech, například i v oblíbené dovolenkové destinaci Benidorm.

Hnutí španělských pokojských získalo na síle ve chvíli, kdy hotely, a to zejména jejich nadnárodní řetězce, začaly pokojské outsourcovat u agentur. Právě pracovní podmínky a především výše platů takových zaměstnankyň jsou jedním z témat, které Las Kelys trápí nejvíce.

Hotely je totiž u agentur najímají jako uklízečky a ty podle národní dohody o platech a podmínkách berou méně peněz než pokojské. Ještě donedávna přitom hotely najímaly pokojské jako plnohodnotné zaměstnance, což pracovnicím zaručovalo minimální měsíční mzdu ve výši 1 200 eur (30 tisíc Kč) za čtyřicetihodinový pracovní týden, stejně jako nemocenskou anebo výhody během mateřství.

Zatímco plat i pracovní podmínky outsorcovaných zaměstnankyň se mohou zdát stejné jako gáže pokojských, je v tom malý háček. „Takové ženy se ve smlouvách totiž zavazují ke konkrétnímu počtu uklizených pokojů za šestihodinovou směnu. Ve skutečnosti se ale takový počet blíží 25 až 30 pokojům, což není v silách člověka,“ říká Aranaová.

Výsledkem je podle ní to, že aby najaté uklízečky danou kvótu splnily, musí pracovat přesčas, jenže ten už jim nikdo neproplatí. Nakonec tak dostávají o tři až čtyři eura méně, než je minimální mzda. Když kvótu uklizených pokojů nesplní, propustí je.

„Pandemie, která způsobila, že se hotely musely zavírat, přinesla těmto ženám nejistou pracovní situaci. V mnoha případech se agentury zabývající se outsourcovanou prací neobtěžovaly proplatit těmto lidem ani dovolenou a jednoduše s nimi rozvázaly spolupráci,“ řekla Aranaová.

„Bez práce i bez výhledu do budoucna v létě zůstalo ve Španělsku na 16 000 pracovnic, které hotely najímaly pouze na smlouvu o provedení práce. Tyto ženy přežily pouze prostřednictvím potravinových bank, charity a církve. Vláda jim sice nabídla pouze jednorázovou kompenzaci ve výši 1 000 eur (25 tisíc Kč), jenže na tu měly nárok pouze v případě, že vydělávaly méně než 400 eur (10 tisíc Kč) měsíčně,“ dodává mluvčí Las Kelys.

Nyní, když hotely znovu otevírají, je situace podle ní ještě horší. „Přišla za námi žena, které hotel vyplácel 39 eur (přibližně 1 000 Kč) za více než osmihodinovou směnu. Když v managementu řekla, že si bude na podmínky stěžovat u nás, vyhodili ji,“ říká mluvčí Las Kelys.

Dalším trikem hotelů je podle Aranaové zaměstnávat ženy na dvoutýdenní zkoušku. „Když doba uplyne, uklízečku nemilosrdně vyhodí bez výplaty,“ komentuje Aranaová.

I když má organizace pokojských Las Kelys ve svých řadách i Španělky, většina jejích členek jsou migrantky. Většinou z Latinské Ameriky a východní Evropy i Afriky. „Máme tu mnoho Afričanek,“ říká Aranaová. Hotely je najímají proto, že většinou umí anglicky. Vybírají si podle ní především svobodné matky, protože ty je nejsnadnější využívat.

Zatímco technický tým Las Kelys bude s přípravou nových stránek i aplikace hotov nejpozději ke konci roku, organizace pokojských nyní oslovuje jednotlivé hotely a zjišťuje, jestli budou ochotny poskytovat ubytovat ubytování za pomoci jejich nástroje.

„Turistům bych řekla, že jestli hledají ubytování, měli by se poohlédnout po takovém, kde panují lidské pracovní podmínky a měli by myslet na to, že zaměstnance může někdo snadno využívat,“ říká Aranaová.

„Jediné, co španělským pokojským outsorcing hotelů přinesl, je nespokojenost, frustrace a sociální i ekonomická chudoba,“ uzavírá podle The Guardianu mluvčí organizace španělských pokojských.