Španělsko momentálně sází na obnovitelné zdroje. Budoucnost je ale nejistá

Autor:
  16:47
Ve Španělsku poslední roky probíhá masivní zelená transformace. Zejména na severovýchodě země, kde se rychle rozrůstají nové větrné a solární zdroje. V blízkosti obce Figueruelas vyrůstá i závod na výrobu baterií do elektromobilů, za kterým stojí čínská společnost CATL a nizozemská firma Stellantis. Investice se pohybuje okolo 4 miliard eur (asi 100 miliard korun). Je ale otázkou, jestli Španělsku jeho zelená vize vydrží.
Společnost Stellantis a čínská společnost CATL vytvoří společný podnik na...

Společnost Stellantis a čínská společnost CATL vytvoří společný podnik na výstavbu lithium-železo-fosfátové (LFP) baterie v španělské obci Figueruelas na severu Španělska. (10. prosince 2024) | foto: Profimedia.cz

Společnost Stellantis a čínská společnost CATL vytvoří společný podnik na...
Společnost Stellantis a čínská společnost CATL vytvoří společný podnik na...
Společnost Stellantis a čínská společnost CATL vytvoří společný podnik na...
Společnost Stellantis a čínská společnost CATL vytvoří společný podnik na...
15 fotografií

Španělská vláda plánuje, že obnovitelné zdroje budou do roku 2030 vyrábět 81 procent elektřiny. Přitom v roce 2017 byl tento podíl pouze třetinový a letos dosahuje na úroveň 57 procent. I přesto ale aktuální španělský premiér Pedro Sánchez věří, že stanovené cíle jsou realistické, píše BBC.

Španělské ambice v kontextu obnovitelných zdrojů zajímají i Číňany. I proto se rozhodli, že právě na severovýchodě Španělska zainvestují do nové továrny na výrobu baterií. „Jde o jednu z největších čínských investic, jakou Evropa kdy viděla,“ pronesl před nedávnem čínský velvyslanec ve Španělsku Jao Ťing.

Kde se vzal příspěvek na obnovitelné zdroje. Za léta by už vydal na jaderný blok

Továrna v obci Figueruelas je vnímána jako ukázka toho, že španělský přístup v oblasti obnovitelných zdrojů dává smysl. „U nás v Aragónu fouká vítr celý rok. I proto jsme obklopeni větrnými turbínami,“ říká starosta města Luis Bertol Moreno.

Španěly straší blackouty

Přesto se ale španělský přístup dostává pod drobnohled. Hlavně kvůli relativně nedávnému blackoutu na konci letošního dubna. Tehdy byly několik hodin bez proudu domácnosti, podniky, úřady či školy po celé zemi. Dosud se navíc přesně neví, co tento několikahodinový výpadek elektřiny vlastně způsobilo.

Přechod na obnovitelné zdroje v Nizozemsku skřípe. Vláda vyzývá k šetření

Španělská opozice ale bije na poplach. Její lídr Alberto Núñez Feijóo opakovaně obviňuje vládu z fanatismu a varuje z důsledků, které přílišná závislost na obnovitelných zdrojích může způsobit. Španělská vláda kritiku odmítá a dodává, že rozmach obnovitelných zdrojů energie (OZE) stabilitu sítě negativně neovlivňuje.

Podobný názor má i provozovatel španělské přenosové soustavy Red Eléctrica. „Už dříve byl podíl OZE značný a negativní dopad na bezpečnost dodávek jsme nezjistili,“ tvrdí šéfka společnosti Concha Sánchezová.

Budoucnost je nejistá

I přesto se ale španělský energetický mix od blackoutu mírně změnil. Více se spoléhá na zemní plyn. Stále častěji však zaznívají i hlasy, že by se Španělsko mělo více zaměřit na jadernou energetiku, která momentálně stojí v zemi asi za pětinou elektrické výroby.

Polsko se obrací na sever. Uhlí nahrazuje větrem a míří k energetické soběstačnosti

Aktuální španělská vláda ale ve stejnou chvíli plánuje, že pět jaderných elektráren v zemi uzavře mezi lety 2027 a 2035. V evropském kontextu je tento přístup momentálně spíše výjimečný. Jaderná energetika v EU totiž poslední léta i kvůli válce na Ukrajině zažívá renesanci.

Proti uzavírání jaderných elektráren se ve Španělsku staví třeba krajně pravicová strana Vox, která je vnímá jako stabilní prvek celé elektrické sítě. V budoucnu by navíc tato strana mohla mít mnohem výraznější slovo než dnes. Současná španělská vláda totiž čelí korupčním skandálům a ve Španělsku se možná budou konat předčasné volby.

Pokud by se po nich do vlády dostala třeba právě i krajně pravicová strana Vox, mohl by se španělský energetický mix poměrně rychle začít měnit. Obnovitelné zdroje by kvůli tomu mohly být upozaděny a Španělsko by proto mohlo více klást důraz na zemní plyn i jaderné zdroje, uzavírá BBC.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Která pracovní místa mizí kvůli AI nejvíce? Hostem Rozstřelu je inovátorka Čermáková

Nejčtenější

Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

Karel Schwarzenberg. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 je podle

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...

V útrobách obra. Podívejte se na kráčející rypadlo z lomu ČSA

Rypadlo RK 5000 je gigantické korečkové rýpadlo, které v uhelném lomu ČSA...

Kolos měří na výšku přibližně 44 metrů a na šířku má 166 metrů. Obří stroj zůstal v lomu Československé armády u Mostu jako němé svědectví doby, kdy se zde těžilo hnědé uhlí. Korečkové rypadlo s...

Soumrak černého uhlí. Do posledního dolu v Česku nahlédněte těsně před uzavřením

Už jen pár týdnů a těžba černého uhlí v Česku definitivně skončí. Posledním...

Už jen pár týdnů a těžba černého uhlí v Česku definitivně skončí. Posledním činným dolem je Důl ČSM ve Stonavě na Karvinsku. V něm ale těžba skončí v lednu 2026. Fotoreportérka iDNES.cz zmapovala...

Brněnský hotel se dostal do mezinárodní luxusní sítě, je teprve druhý z Česka

Hotel Grand Palace Brno ležící v centru města byl zařazen do prestižní...

Prestižního ocenění se dostalo hotelu Grand Palace Brno, který je dlouhodobě nejluxusnějším ubytovacím zařízením ve městě. Nyní má tento přívlastek i mezinárodní punc, jelikož byl hotel jako teprve...

Řidiči už jezdí po novém úseku D55 u Otrokovic, nastala však zvláštní situace

Silničáři otevřeli část dálničního úseku D55 mezi Otrokovicemi a Napajedly....

Řidiči mohou ode dneška jezdit po novém, přibližně půl kilometru dlouhém úseku dálnice D55 mezi Otrokovicemi a Napajedly. Jeho součástí je i výrazný most přes řeku Moravu, který barvou svého vysokého...

Španělsko momentálně sází na obnovitelné zdroje. Budoucnost je ale nejistá

Společnost Stellantis a čínská společnost CATL vytvoří společný podnik na...

Ve Španělsku poslední roky probíhá masivní zelená transformace. Zejména na severovýchodě země, kde se rychle rozrůstají nové větrné a solární zdroje. V blízkosti obce Figueruelas vyrůstá i závod na...

16. prosince 2025  16:47

Nový ministr dopravy Bednárik zvažuje zavedení plošného mýta pro kamiony

Ivan Bednárik (SPD) odpovídá novinářům na dotazy po konzultacích s prezidentem...

Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) zvažuje postupné zavedení plošného mýta po celé republice. Z důvodu, aby kamiony neobjížděly placené úseky po silnicích, které na těžkou dopravu nejsou stavěné.

16. prosince 2025  14:12,  aktualizováno  16:06

Šest stovek za každou megawatthodinu. Jak Češi příští rok ušetří za elektřinu

ilustrační snímek

Rozhodnutí vlády převést poplatek za obnovitelné zdroje z faktur spotřebitelů na státní rozpočet bude mít na zákazníky od příštího roku bezprostřední a jednoduše spočítatelný dopad. Na každé...

16. prosince 2025  15:34

Volkswagen ukončil provoz své slavné továrny v Drážďanech. Čeká ji jiná budoucnost

Podnik Gläserne Manufaktur koncernu Volkswagen v Drážďanech.

Továrna německé automobilky Volkswagen v Drážďanech po 24 letech ukončila provoz. Stroje se v takzvané Skleněné manufaktuře zastavily, jakmile vyrobily poslední vůz červený Volkswagen ID.3.

16. prosince 2025  15:05

Trumpova cla v číslech. Do státní kasy přinesla 200 miliard dolarů, má to však háček

Americký prezident Donald Trump hovoří s médii v zahradě Bílého domu ve...

Trumpova cla přinesla do kasy Spojených států už více než 200 miliard dolarů (asi 4,4 bilionu korun), informoval v pondělí americký Úřad pro cla a ochranu hranic. Výnosy se týkají pouze cel, ke...

16. prosince 2025  13:50

Práce na metru D probíhají nonstop. Ražba Pankráce finišuje, jde při ní o milimetry

Ražba tunelu metra D stanice Pankrác (11. prosince 2025)

Pár desítek metrů pod budovami a rušnou křižovatkou na pražském Pankráci se skrývá obří stavba. Sjeli jsme do hloubky 30 metrů, abychom si exkluzivně prohlédli výstavbu nové linky pražského metra....

16. prosince 2025  13:30

Designové kočárky s českou stopou. Pobočku v New Yorku otevřela raperka Cardi B

Slavnostní otevření přilákalo výrazné osobnosti včetně rapperky Cardi B.

Společnost Cybex, za kterou stojí český podnikatel Martin Poš, otevřela svoji první vlajkovou prodejnu v New Yorku. Značka tím posiluje pozici na americkém trhu. Nový obchod se nachází na Greene...

16. prosince 2025  11:46

Strnadova CSG bude na Slovensku montovat Tatru. Projekt souvisí se zakázkou pro klienta z Asie

Vůz Tatra 810M z Kopřivnice

Česká skupina CSG bude na východním Slovensku montovat vozidla Tatra. Projekt souvisí se zakázkou na dodávku 4000 vojenských vozidel v hodnotě přes miliardu dolarů (20,7 miliardy korun) pro klienta z...

16. prosince 2025  11:09

Od února levněji. Společnost innogy sníží ceny plynu o 15 procent

ilustrační snímek

Energetická společnost innogy od února příštího roku zlevní plyn pro přibližně 300 000 zákazníků se smlouvou na dobu neurčitou. Ceny dodávek sníží oproti současnosti o 15 procent, tedy zhruba o 280...

16. prosince 2025  10:50

Řetězec drogerií dm začíná v Německu prodávat léky. Zákaz obchází přes Česko

Prodejna dm drogerie. Ilustrační snímek.

Řetězec drogerií dm začíná v Německu prodávat on-line léky bez předpisu. Firma o tom informovala v tiskové zprávě. Drogerie přitom v zemi léky prodávat nesmějí, dovoleno to mají pouze lékárny. Dm...

16. prosince 2025  10:25

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Pražská burza září, zapisuje historický rok. Její hlavní index stoupl o desítky procent

Burza cenných papírů v Praze. Ilustrační foto

Letošní rok se do historie Burzy cenných papírů zapsal zlatým písmem. Hlavní akciový index PX i dividendový index PX-TR v průběhu roku dosáhly historických maxim. Dividendový index posílil od počátku...

16. prosince 2025  10:16

Zemědělský fond zastavil dotace Agrofertu a dalším firmám kvůli Babišovu střetu zájmů

Sídlo společnosti Agrofert na pražském Chodovci.

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) pozastavil vyřizování žádostí o dotace firmám z holdingu Agrofert, potvrdila mluvčí fondu Eva Češpiva. Rozhodnutí o pozastavení žádostí platí od 9. prosince,...

16. prosince 2025  10:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.