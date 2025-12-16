Španělsko momentálně sází na obnovitelné zdroje. Budoucnost je ale nejistá

Španělská vláda plánuje, že obnovitelné zdroje budou do roku 2030 vyrábět 81 procent elektřiny. Přitom v roce 2017 byl tento podíl pouze třetinový a letos dosahuje na úroveň 57 procent. I přesto ale aktuální španělský premiér Pedro Sánchez věří, že stanovené cíle jsou realistické, píše BBC.
Španělské ambice v kontextu obnovitelných zdrojů zajímají i Číňany. I proto se rozhodli, že právě na severovýchodě Španělska zainvestují do nové továrny na výrobu baterií. „Jde o jednu z největších čínských investic, jakou Evropa kdy viděla,“ pronesl před nedávnem čínský velvyslanec ve Španělsku Jao Ťing.
|
Kde se vzal příspěvek na obnovitelné zdroje. Za léta by už vydal na jaderný blok
Továrna v obci Figueruelas je vnímána jako ukázka toho, že španělský přístup v oblasti obnovitelných zdrojů dává smysl. „U nás v Aragónu fouká vítr celý rok. I proto jsme obklopeni větrnými turbínami,“ říká starosta města Luis Bertol Moreno.
Španěly straší blackouty
Přesto se ale španělský přístup dostává pod drobnohled. Hlavně kvůli relativně nedávnému blackoutu na konci letošního dubna. Tehdy byly několik hodin bez proudu domácnosti, podniky, úřady či školy po celé zemi. Dosud se navíc přesně neví, co tento několikahodinový výpadek elektřiny vlastně způsobilo.
|
Přechod na obnovitelné zdroje v Nizozemsku skřípe. Vláda vyzývá k šetření
Španělská opozice ale bije na poplach. Její lídr Alberto Núñez Feijóo opakovaně obviňuje vládu z fanatismu a varuje z důsledků, které přílišná závislost na obnovitelných zdrojích může způsobit. Španělská vláda kritiku odmítá a dodává, že rozmach obnovitelných zdrojů energie (OZE) stabilitu sítě negativně neovlivňuje.
Podobný názor má i provozovatel španělské přenosové soustavy Red Eléctrica. „Už dříve byl podíl OZE značný a negativní dopad na bezpečnost dodávek jsme nezjistili,“ tvrdí šéfka společnosti Concha Sánchezová.
Budoucnost je nejistá
I přesto se ale španělský energetický mix od blackoutu mírně změnil. Více se spoléhá na zemní plyn. Stále častěji však zaznívají i hlasy, že by se Španělsko mělo více zaměřit na jadernou energetiku, která momentálně stojí v zemi asi za pětinou elektrické výroby.
|
Polsko se obrací na sever. Uhlí nahrazuje větrem a míří k energetické soběstačnosti
Aktuální španělská vláda ale ve stejnou chvíli plánuje, že pět jaderných elektráren v zemi uzavře mezi lety 2027 a 2035. V evropském kontextu je tento přístup momentálně spíše výjimečný. Jaderná energetika v EU totiž poslední léta i kvůli válce na Ukrajině zažívá renesanci.
Proti uzavírání jaderných elektráren se ve Španělsku staví třeba krajně pravicová strana Vox, která je vnímá jako stabilní prvek celé elektrické sítě. V budoucnu by navíc tato strana mohla mít mnohem výraznější slovo než dnes. Současná španělská vláda totiž čelí korupčním skandálům a ve Španělsku se možná budou konat předčasné volby.
Pokud by se po nich do vlády dostala třeba právě i krajně pravicová strana Vox, mohl by se španělský energetický mix poměrně rychle začít měnit. Obnovitelné zdroje by kvůli tomu mohly být upozaděny a Španělsko by proto mohlo více klást důraz na zemní plyn i jaderné zdroje, uzavírá BBC.